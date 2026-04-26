ગુવાહાટી કોર્ટ તરફથી રાહત ન મળતા કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરા સુપ્રીમ કોર્ટની શરણે
ગુવાહાટી હાઈકોર્ટ તરફથી ઝટકો મળ્યા બાદ, કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે
Published : April 26, 2026 at 9:02 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ આસામ પોલીસે દાખલ કરેલા માનહાનિ અને ફ્રોજરી કેસમાં ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના આગોતરા જામીન અરજીને ફગાવી દેવાના આદેશને પડકારતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે.
24 એપ્રિલના રોજ, ગુવાહાટી હાઈકોર્ટે ગુવાહાટીમાં આસામ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેમની સામે દાખલ કરાયેલા કેસમાં ખેરાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
માનહાનિ, ફ્રોજરી અને ગુનાહિત કાવતરાના આરોપનો આ કેસ ખેરા દ્વારા તાજેતરમાં પ્રેસ કૉન્ફરન્સમાં કરાયેલા દાવાઓ બાદ નોંધવામાં આવ્યો હતો જેમાં તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન પાસે અનેક વિદેશી પાસપોર્ટ છે અને વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ છે તેવા દાવા કર્યા હતા.
નોંધનીય છે કે આસામ પોલીસ 7 એપ્રિલે ખેડાના દિલ્હી સ્થિત ઘરે ગઈ હતી, પરંતુ તેઓ ત્યાં હાજર નહોતા. ત્યારબાદ ખેડાએ તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી. 10 એપ્રિલે, તેલંગાણા હાઈકોર્ટે તેમને આગોતરા જામીન માટે આસામ કોર્ટમાં જવા માટે એક અઠવાડિયાની મુદત આપી હતી.
15 એપ્રિલે, સુપ્રીમ કોર્ટે આસામ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલ પર તેલંગાણા હાઈકોર્ટના 10 એપ્રિલના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ, 17 એપ્રિલે, સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાન્ઝિટ જામીનનો સમયગાળો વધારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેણે ખેરાને ગુવાહાટી હાઈકોર્ટમાં જવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ખેરાએ ગુવાહાટી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ગુવાહાટી હાઈકોર્ટમાં પોતાની અરજીમાં, ખેરાએ દલીલ કરી હતી કે તેમની સામેના આરોપો એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જાહેર અને રાજકીય સંદર્ભમાં આપવામાં આવેલા નિવેદનોથી ઉદ્ભવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, તેમને ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પસંદગીપૂર્વક બોલાવવામાં આવ્યા હતા.
ખેરાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ FIR "ફરિયાદીના ગુપ્ત હેતુ/રાજકીય બદલાને પૂર્ણ કરવા માટે" દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની છે. 24 એપ્રિલના રોજ, હાઇકોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી હતી.
હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ખેરાની કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ તે વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે જરૂરી છે જેમણે તેમને દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા જેનો ઉપયોગ તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની પાસે ત્રણ વિદેશી પાસપોર્ટ અને યુએસમાં એક કંપની હોવાનો દાવો કરવા માટે કર્યો હતો.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો ખેરાએ ફક્ત મુખ્યમંત્રી સામે આરોપો લગાવ્યા હોત, તો તેને રાજકીય બયાનબાજી માનવામાં આવી હોત, પરંતુ તેમણે એક નિર્દોષ મહિલાને વિવાદમાં ખેંચી લીધી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આ બદનક્ષીનો સરળ કેસ નથી અને ખેરાએ હજુ પણ પોતાના દાવાઓ સાબિત કરવાના હતા.
