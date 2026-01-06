'ટ્રંપ PM મોદીને પણ કિડનેપ કરી લેશે?', કોંગ્રેસ નેતાએ આપ્યું વિવાદાસ્પદ નિવેદન
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારતની ધમકીને કોંગ્રેસ નેતા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે સવાલ કર્યો કે તે આપણા પ્રધાનમંત્રીને કિડનેપ કરી લેશે?
Published : January 6, 2026 at 10:29 PM IST
નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો છે કે, શું ટ્રમ્પ ભારતીય વડા પ્રધાનનું અપહરણ કરશે જેમ તેમણે વેનેઝુએલામાં કર્યું હતું? તેમણે પૂછ્યું કે, શું અમેરિકન સૈન્ય ભારતમાં પણ એવું જ ઓપરેશન કરશે જેવું તેમણે વર્તમાન વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ સામે કર્યું હતું.
સમાચાર એજન્સી IANS સાથે વાત કરતા, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે પૂછ્યું, "શું વેનેઝુએલામાં જે બન્યું તે ભારતમાં થશે? શું ટ્રમ્પ આપણા વડા પ્રધાનનું અપહરણ કરશે?"
કોંગ્રેસ નેતાની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની એ કથિત ધમકી બાદ આવી છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ભારત તેમની વાત નહીં માને તો તે ટૈરિફ વધારી દેશે.
Mumbai, Maharashtra: Congress leader Prithviraj Chavan says, " with a 50 percent tariff, trade is simply not possible. in effect, this amounts to blocking india–us trade, especially exports from india to the united states. since a direct ban cannot be imposed, tariffs have been… pic.twitter.com/VY1QQVO3XL— IANS (@ians_india) January 6, 2026
ચૌહાણે કહ્યું, "50 ટકા ટૈરિફ સાથે, વેપાર શક્ય જ નથી. વાસ્તવમાં, તે ભારત-અમેરિકા વેપાર, ખાસ કરીને ભારતથી અમેરિકામાં થતી નિકાસને રોકવા જેવું છે. સીધા પ્રતિબંધો લાદી શકાતા નથી, તેથી ટૈરિફનો ઉપયોગ વેપારને રોકવા માટે એક સાધન તરીકે કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતે આનો ભોગ બનવું પડશે."
અમેરિકાના એકપક્ષીય 50 ટકા ટૈરિફની ભારત પરની અસર વિશે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "આપણા લોકો હવે અમેરિકામાં માલ નિકાસ કરીને જે નફો મેળવતા હતા તે મેળવી શકશે નહીં. આપણે અન્ય બજારો શોધવા પડશે, અને તે દિશામાં પહેલાથી જ પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "તેઓ (ટ્રમ્પ) વધુ કર લાદી શકે છે, પરંતુ તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી કારણ કે બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર પહેલાથી જ બંધ થઈ ગયો છે." તેમણે ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતને "નિયંત્રિત" કરવા માટે ટૈરિફ વધારવાની કથિત ધમકી વિશે પણ વાત કરી.
ચૌહાણના નિવેદન પર ભાજપ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી, પરંતુ તે એક નવો રાજકીય હોબાળો મચાવશે તે ચોક્કસ છે.
તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર વિશે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે
મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચૌહાણે ગયા મહિને ભારતીય સેના અને ઓપરેશન સિંદૂરની અસરકારકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવા બદલ ટીકાનો ભોગ બન્યા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઓપરેશન સિંદૂરના પહેલા જ દિવસે ભારત પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું હતું, અને પાકિસ્તાન દ્વારા ગોળીબાર થવાના જોખમને કારણે 7 મેના હુમલા દરમિયાન ભારતીય વિમાનો લગભગ ગ્રાઉન્ડેડ હતા.
તાજેતરમાં, યુએસ સેનાએ વેનેઝુએલામાં એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસને પકડી લીધા હતા અને તેમને યુએસ લાવ્યા હતા. બંને યુએસમાં કેસનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની કથિત ધમકી
તાજેતરમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો થયો હતો, જેમાં તેઓ રશિયાથી તેલની આયાત ઓછી નહીં કરે તો ભારત પર ટેરિફ વધારવાની ધમકી આપતા સાંભળવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પે એર ફોર્સ વનમાં પત્રકારોને કહ્યું, "તેઓ વ્યવસાય કરે છે. અમે તેમના પર ખૂબ જ ઝડપથી ટેરિફ વધારી શકીએ છીએ, અને તે તેમના માટે ખૂબ જ ખરાબ હશે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી "સારા માણસ" છે, અને તેઓ જાણતા હતા કે હું નાખુશ છું, અને મને ખુશ કરવો જરૂરી હતો."
