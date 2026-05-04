ETV Bharat / bharat

"થલાપતિ વિજય તમિલનાડુના 'કેજરીવાલ' સાબિત થયા છે," - કોંગ્રેસ નેતા અનુમા આચાર્ય

આસામમાં કોંગ્રેસના નિરાશાજનક પ્રદર્શન અંગે, અનુમા આચાર્યએ કહ્યું કે પાર્ટી સરકાર પ્રત્યેના લોકોના અસંતોષનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ.

કોંગ્રેસ નેતા વિંગ કમાન્ડર (નિવૃત્ત) અનુમા આચાર્ય.
કોંગ્રેસ નેતા વિંગ કમાન્ડર (નિવૃત્ત) અનુમા આચાર્ય. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ દેશની રાજકીય દિશા સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના યુડીએફે કેરળમાં ઐતિહાસિક વાપસી કરી, ડાબેરીઓના ગઢને તોડી પાડ્યો, જ્યારે આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોએ રાષ્ટ્રીય પક્ષો માટે નવા પડકારો રજૂ કર્યા છે. પરંતુ સૌથી આઘાતજનક ઉલટું તમિલનાડુમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં અભિનેતા થલાપતિ વિજયની નવી પાર્ટી, તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ, એ દાયકાઓ જૂની દ્રવિડ રાજકારણના મૂળિયાં હચમચાવી નાખ્યા છે.

વિજયની અભૂતપૂર્વ સફળતાએ રાજકીય વિશ્લેષકો તેમજ વિપક્ષી પક્ષોને ચિંતન કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. આ સંદર્ભમાં, કોંગ્રેસના નેતા વિંગ કમાન્ડર (નિવૃત્ત) અનુમા આચાર્યએ એક રસપ્રદ નિવેદન આપ્યું છે. તેણીએ કહ્યું, "વિજય, જેમની પાર્ટી (ટીવીકે) હવે અસ્તિત્વમાં છે, મને લાગે છે કે આ દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી (આપ) સાથે જે બન્યું તેનું પુનરાવર્તન છે; તમિલનાડુમાં પણ કંઈક આવું જ બન્યું છે."

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નિરાશાજનક પ્રદર્શન અંગે, પાર્ટીના નેતા વિંગ કમાન્ડર (નિવૃત્ત) અનુમા આચાર્યએ સોમવારે સ્વીકાર્યું કે રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર સામે જનતામાં "અસંતોષ અને નિરાશા"નો લાભ લેવામાં પાર્ટી નિષ્ફળ રહી છે.

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, આચાર્યએ કહ્યું, "આસામમાં વર્તમાન સરકાર સામે ઘણો અસંતોષ અને નિરાશા હતી. પરંતુ અમે તેનો લાભ લઈ શક્યા નહીં. અમે લોકોની અપેક્ષાઓના સ્તર સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. તેથી, આપણે આ સ્વીકારવામાં અચકાવું જોઈએ નહીં."

આચાર્યએ કહ્યું, "હવે ત્યાં (આસામમાં) વધુ મહેનત કરવાનો સમય છે. અમારા પાયાના કાર્યકરોએ બહાર જઈને લોકોને મળવું જોઈએ, કારણ કે ભાજપ તેમને કંઈ આપશે નહીં. ન તો વિકાસ કે ન તો પહેલા આસામમાં જે ભાઈચારો હતો. મને વિશ્વાસ છે કે લોકો આ સમજી જશે, અને અમારા પાયાના કોંગ્રેસના કાર્યકરો તેમનો સંપર્ક કરશે. મને આશા છે કે અમે આગામી ચૂંટણીઓમાં, કદાચ આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકીશું."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું જૂથવાદે પરિણામોમાં ફાળો આપ્યો છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "જૂથવાદ કરતાં વધુ, તે CBI અને ED દ્વારા વિપક્ષને ડરાવવાનો છે, અને પછી લોકોને ખરીદવાનો છે. આ અત્યંત ગેરબંધારણીય અને અલોકતાંત્રિક છે. તેથી જ ભાજપ તેમનો ઉપયોગ પોતાના હથિયાર તરીકે કરી રહી છે."

પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી પરિણામો અંગે તેમણે કહ્યું, "ભાજપ સાંપ્રદાયિક છે, પરંતુ મમતા બેનર્જીએ પ્રાદેશિકવાદને મજબૂત રીતે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. આ બંને બાબતો રાજ્યના લોકો માટે સારી નથી. ભાજપ અને ટીએમસી બંનેએ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોને તેમના અધિકારોથી વંચિત રાખ્યા છે." કોંગ્રેસના નેતાએ અભિપ્રાય આપ્યો કે વહેલા કે મોડા, લોકો આ સમજી જશે અને "મધ્યમ માર્ગ" એટલે કે કોંગ્રેસ પસંદ કરશે, જે તેમને યોગ્ય રીતે વિકસિત રાજ્ય આપી શકે છે.

કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) ના જંગી વિજય અંગે આચાર્યએ કહ્યું, "સૌ પ્રથમ, કેરળ ટીમને અભિનંદન. આ પાયાના કાર્યકરો અને નેતાઓને કારણે શક્ય બન્યું. અમારું આખું સંગઠન ત્યાં એક થયું છે. તેથી, આ તેમનો વિજય અને લોકશાહીનો વિજય છે." કેરળમાં યુડીએફની પ્રાથમિકતાઓ અંગે તેમણે કહ્યું, "પ્રાથમિકતા હંમેશા શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રોજગાર રહેશે."

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
THALAPATHY VIJAY
THALAPATHY VIJAY KEJRIWAL
TAMIL NADU
CONGRESS LEADER ANUMA ACHARYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.