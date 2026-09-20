ઈંદૌરમાં 'વિદ્યાર્થીઓની ગુંજ'માં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ સરકારને લીધી આડે હાથ, વિદ્યાર્થીઓએ પણ જણાવી પોતાની સમસ્યા
કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ 'વિદ્યાર્થીઓની ગૂંજ' કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી, અમિત શાહ સહિત ભાજપ સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતાં.
Published : September 20, 2026 at 8:50 AM IST
ઈન્દૌર: કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે ઈન્દૌરમાં 'વિદ્યાર્થીઓની ગૂંજ' (વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ) કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે આકરા પ્રહારો કરતા ભાજપ સરકારને વિવિધ મુદ્દે ઘેરી હતી, તેમણે કહ્યું કે, દેશમાં સમગ્ર વ્યવસ્થા છ વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, દરેક કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવે છે, પરંતુ આજે ઈન્દૌરમાં ખાસ કરીને વ્યવસ્થા અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેના સંઘર્ષ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રાહુલ ગાંધીએ તેમાંથી કેટલાકને તેમની સાથે વાતચીત કરવા માટે મંચ પર આમંત્રિત કર્યા હતા. વધુમાં, તેમણે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિ, પેપર લીક, બેરોજગારી અને વિદ્યાર્થીઓની દુર્દશા માટે વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી, આરએસએસ (RSS) પ્રમુખ મોહન ભાગવત અને વિવિધ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને સીધા જવાબદાર ઠેરવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રનો પાયો છે; શિક્ષણ એ તેમનો મૂળભૂત અધિકાર છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "વિદ્યાર્થીઓ દેશનો પાયો છે, તેઓ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરે છે. શિક્ષણ એ કોઈ વૈભવી સુવિધા નથી, પરંતુ દરેક વિદ્યાર્થીનો અધિકાર છે. કિન્ડરથી લઈને મધ્યાહન ભોજન, શાળાઓ, કોલેજો અને રોજગાર સુધીની બાબતો, આ તમારી જવાબદારીઓ નથી, તે ભારત સરકારની જવાબદારી છે. સરકારે આ વ્યવસ્થા ચલાવવી જોઈએ, પરંતુ દેશમાં તેનાથી વિપરીત થઈ રહ્યું છે."
देश पर एक system का कब्ज़ा है - परत दर परत।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 19, 2026
कौन है ये सिस्टम?
RSS और "हम दो, हमारे दो" की अगुवाई में गिनती के लोगों ने मिल कर भारत की हर संस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया है।
सरकार हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या… pic.twitter.com/NbvQpcmSo5
વિદ્યાર્થી અને 'અંધભક્ત' વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરતા રાહુલ ગાંધીએ નોંધ્યું કે વિદ્યાર્થીમાં જિજ્ઞાસા હોય છે. વિદ્યાર્થી બીજાની વાત સાંભળે છે, પોતાના વિચારો રજૂ કરે છે, જરૂર પડે ત્યારે પ્રશ્નો પૂછે છે અને નવી માહિતી મળતાં પોતાની વિચારસરણી પર પુનર્વિચાર કરવા માટે તૈયાર હોય છે. તેનાથી વિપરીત, 'અંધભક્ત' પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળે છે. વિદ્યાર્થી મહિલાઓનો આદર કરે છે, જ્યારે 'અંધભક્ત'ની માનસિકતા મહિલાઓના અપમાન તરફ દોરી શકે છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "મોદી સરકારના શાસનમાં શિક્ષણ બજેટમાં ભારે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2004માં શિક્ષણ માટેની બજેટ ફાળવણી 2.6% હતી, જે 2014 સુધીમાં વધારીને 4.6% કરવામાં આવી હતી. જોકે, છેલ્લા દસ વર્ષમાં આ બજેટ ઘટાડીને ફરીથી 206% કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેના પરિણામે શિક્ષણ પાછળના ખર્ચમાં ₹7.7 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો છે."
BJP-RSS के system को students नहीं, अंधभक्त चाहिए। pic.twitter.com/wzZVh1bFo0— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 19, 2026
દેશભરમાં શિક્ષકોની 10 લાખ જગ્યાઓ ખાલી
શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરતા રાહુલ ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી કે વિદ્યાર્થીઓ એ જાણવા માંગે છે કે, શાળાઓ અને કોલેજોની હાલત કેમ ખરાબ છે, માળખાગત સુવિધાઓ કેમ અપૂરતી છે, પરીક્ષાના પેપર કેમ લીક થઈ રહ્યા છે અને યુવાનોને રોજગારી કેમ મળતી નથી.
તેમણે આક્ષેપ કર્યો, "સરકારે 1.5 કરોડ વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિમાં કાપ મૂક્યો છે. દેશભરમાં શિક્ષકોની 10 લાખ જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે દેશભરમાં એક લાખ શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે, અને તેમાંથી 55% શાળાઓ તો માત્ર મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં જ બંધ થઈ છે. આ ઉપરાંત હોસ્ટેલની સુવિધાનો મુદ્દો પણ છે. દર 100 વિદ્યાર્થીઓમાંથી માત્ર 14 વિદ્યાર્થીઓને જ હોસ્ટેલમાં જગ્યા મળી શકે છે. તેમણે ચોક્કસ ઉદાહરણો આપ્યા હોવા છતાં, મુખ્ય મુદ્દો ખાનગીકરણ અને ખર્ચમાં કાપનો છે. એવી નીતિઓ જે 'સબકા સાથ, મેરા વિકાસ' (સૌનો સાથ, મારો વિકાસ) ના સૂત્રની વિરુદ્ધ છે. જ્યારે સરકાર શિક્ષણમાં ઓછું રોકાણ કરે છે, ત્યારે તે વિદ્યાર્થીઓને જોખમમાં મૂકે છે."
વિવિધ શહેરોમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની ફરિયાદો સમસ્યા જણાવી
મધ્ય પ્રદેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ રાહુલ ગાંધી સમક્ષ પોતાની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી હતી. ધારના એક વિદ્યાર્થીએ આદિવાસી વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સુવિધાઓ, જમીન અધિકારો, સરકારી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ અને છાત્રાલયોની સ્થિતિ અંગેના મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે બાલાઘાટમાં આરોગ્ય સુવિધાઓના અભાવ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું. દેવાસના એક વિદ્યાર્થીએ MPPSC અને અન્ય ભરતી પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક થવાની સમસ્યાઓ વિશે વાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, ભરતી અંગેના મુદ્દાઓ ઉઠાવનારા વિદ્યાર્થીઓએ કાનૂની કેસોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને તેમને જેલમાં પણ જવું પડ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓએ ઈન્દોરમાં રૂમના વધતા ભાડા, સરકારી છાત્રાલયોમાં બેઠકોની અછત, રહેઠાણની સ્થિતિ અને શિક્ષણના વધતા ખર્ચ જેવા પડકારો વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી.
દેશની વ્યવસ્થા છ લોકોના હાથમાં...
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, છ વ્યક્તિઓ દેશની વ્યવસ્થાને નિયંત્રિત કરે છે અને દેશ ચલાવે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરે છે. અમિત શાહ વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ બળપ્રયોગનું આયોજન કરે છે, અને મોહન ભાગવત એક વિચારધારાનો પ્રચાર કરે છે, તેમજ શાળાઓ અને કોલેજો ચલાવવા માટે હજારો કરોડ રૂપિયા મેળવે છે. વ્યવસ્થામાં સામેલ લોકો વિપક્ષી નેતાઓ પર જાસૂસી કરાવે છે, જ્યારે ઉદ્યોગપતિઓ માર્કેટિંગના હેતુઓ માટે સરકારને ભંડોળ પૂરું પાડે છે.
તેમણે ઉમેર્યું, "આ વ્યવસ્થાએ દરેક સ્તરે પોતાના માણસોને ગોઠવી દીધા છે. સચિન તેંડુલકર અને કપિલ દેવ જેવી હસ્તીઓની હાજરી હોવા છતાં, અમિત શાહના પુત્રને એક મહત્વપૂર્ણ પદ પર બેસાડવામાં આવ્યા. વિદ્યાર્થીઓ પૂછે છે કે આવું કેવી રીતે થયું અને સંસ્થાઓ પોતાની ફરજો બજાવવામાં કેમ નિષ્ફળ જાય છે. વ્યવસ્થાને વિદ્યાર્થીઓ નથી જોઈતા તેને 'અંધભક્તો' જોઈએ છે. તેઓ નફરત ફેલાવે છે અને નફરતની ભાષા બોલે છે."
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