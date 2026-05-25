ETV Bharat / bharat

2024ના જંતર-મંતર વિરોધ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા અલકા લાંબા દોષિત જાહેર; સજાની સુનાવણી 5 જૂને

રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે 2024ના જંતર-મંતર વિરોધ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા અલકા લાંબાને પ્રતિબંધિત આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા હતા.

અલકા લાંબા
અલકા લાંબા (FILE PHOTO - ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે કોંગ્રેસ નેતા અલકા લાંબાને 2024માં મહિલા અનામત અંગેના પ્રતિબંધક આદેશનું ઉલ્લંઘન કરવા અને જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા છે. એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ અશ્વિની પનવરે 5 જૂને અલકા લાંબાની સજાની લંબાઈ અંગે સુનાવણી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે 4 મેના રોજ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

14 જાન્યુઆરીએ ઔપચારિક રીતે આરોપો ઘડવાનો આદેશ

આ કેસમાં કોર્ટે 14 જાન્યુઆરીએ અલકા લાંબા સામે ઔપચારિક રીતે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે અલકા લાંબા પર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 132, 221, 233A અને 285 હેઠળ આરોપ મૂક્યો હતો. નોંધનીય છે કે 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કોર્ટે આ ઘટનાનો વીડિયો જોયો હતો, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તે એક સરકારી કર્મચારીને બળજબરીથી તેમની ફરજો બજાવવામાં અવરોધ કરી રહી હતી. તે બેરિકેડ પાર કરીને વિરોધીઓને ઉશ્કેરી રહી હતી. 20 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, કોર્ટે દિલ્હી પોલીસની ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું અને અલકા લાંબાને સમન્સ જારી કર્યા. કોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 221, 223(એ), 132 અને 285 હેઠળ ધ્યાન આપ્યું.

આ કેસ 2024 ના જંતર-મંતર વિરોધ સાથે સંબંધિત

આ કેસ 29 જુલાઈ, 2024 ના રોજ મહિલા અનામતની માંગણી સાથે જંતર-મંતર ખાતે મહિલા કોંગ્રેસના વિરોધ સાથે સંબંધિત છે. તે વિરોધમાં અલકા લાંબા મુખ્ય વક્તા હતા. દિલ્હી પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 163 હેઠળ મનાઈ હુકમ જારી કર્યો હતો. અલકા લાંબા પર પ્રતિબંધક હુકમનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ છે અને બપોરે 1.30 વાગ્યે, અન્ય પ્રદર્શનકારીઓ સાથે ટોલ્સટોય માર્ગ પરના બેરિકેડ પર પહોંચીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. તેઓ સંસદનો ઘેરાવ કરવા માટે મક્કમ હતા. ઘટનાસ્થળે હાજર વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ લાઉડસ્પીકર દ્વારા પ્રદર્શનકારીઓને પ્રતિબંધક હુકમની જાણ કરી અને તેમને વિરોધ સમાપ્ત કરવાની ચેતવણી આપી.

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અલકા લાંબા અને તેમના સમર્થકોએ પુરુષ અને મહિલા પોલીસ અધિકારીઓને ધક્કો મારીને બેરિકેડ્સ ઓળંગી દીધા હતા અને કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓએ સંસદ માર્ગને અવરોધિત કર્યો હતો. પોલીસ દ્વારા તેમને સમજાવવાના વારંવાર પ્રયાસો છતાં, અલકા લાંબા અને અન્ય સમર્થકોએ ત્યાંથી જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અનિતા સિંહના નિવેદનના આધારે અલકા લાંબા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી.

TAGGED:

CONGRESS LEADER ALKA LAMBA
ALKA LAMBA CONVICTED
2024 JANTAR MANTAR PROTEST CASE
2024 JANTAR MANTAR PROTEST
ALKA LAMBA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.