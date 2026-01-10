ETV Bharat / bharat

યુપીમાં કોંગ્રેસ ચૂંટણીના મોડમાં, પ્રિયંકા ગાંધીના જન્મદિવસ પર થશે મોટો ધમાકો!

કોંગ્રેસ 100 દિવસમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 30 બંધારણ સંવાદ રેલીઓનું આયોજન કરશે. તે SIR અને MNREGA અંગે પણ કંઈક મોટું કરશે.

પ્રિયંકા ગાંધીના જન્મદિવસ પર થશે મોટો ધમાકો!
પ્રિયંકા ગાંધીના જન્મદિવસ પર થશે મોટો ધમાકો! (ETV Bharat / @congress office)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 2:11 PM IST

લખનૌ : શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યાલયમાં 2 મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજાઈ હતી. પહેલી બેઠક રાજકીય બાબતોની સમિતિના સભ્યો દ્વારા યોજાઈ હતી, અને બીજી બેઠક મનરેગા સંયોજક/SIR સંકલન સમિતિના સભ્યો, જિલ્લા અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખો અને ફ્રન્ટલ, વિભાગ અને સેલ સમિતિઓના અધ્યક્ષો દ્વારા યોજાઈ હતી.

આ બંને બેઠકો અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ અને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી અવિનાશ પાંડે અને પ્રદેશ પ્રમુખ અજય રાયની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી.

ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના મહાસચિવ અને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી અવિનાશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ચૂંટણીનું વર્ષ છે. આપણી પાસે પંચાયત ચૂંટણીઓ, MLC ચૂંટણીઓ અને વિધાનસભા ચૂંટણીઓ આગળ છે. આપણે પાર્ટી સામેના પડકારો પર વિગતવાર રોડમેપ તૈયાર કરવાની જરૂર છે. આપણે બધા 403 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં એક મજબૂત સંગઠન બનાવવાની જરૂર છે."

પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી અજય રાયે જણાવ્યું હતું કે," આગામી 100 દિવસમાં, અમે રાજ્યભરમાં 30થી વધુ બંધારણ સંવાદ રેલીઓનું આયોજન કરીશું. આ રેલીઓ દ્વારા, અમે જનતાના મુદ્દાઓને મજબૂતીથી ઉઠાવીશું.

રાષ્ટ્રીય સચિવ રાજેશ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા આઠ મહિનાની સખત મહેનત દ્વારા, અમે બૂથ સ્તર સુધી એક મજબૂત સંગઠન બનાવ્યું છે. આ સંગઠનના બળ પર અમે 2027ના યુદ્ધના મેદાનમાં પ્રવેશ કરીશું."

તેમણે કહ્યું કે 12 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીના જન્મદિવસ પર રાજ્યના તમામ વિભાગોમાં એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવશે અને 100 દિવસની કાર્યયોજના જાહેર કરવામાં આવશે.

કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા આરાધના મિશ્રા "મોના" એ જણાવ્યું હતું કે પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાશે અને ત્યારબાદ અમે અમારા નેતા પ્રિયંકા માટે જન્મદિવસનો કાર્યક્રમ યોજીશું.

પંચાયત ચૂંટણીઓ અંગે રાષ્ટ્રીય સચિવ ધીરજ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે પંચાયત ચૂંટણીઓ એક એવી પાયાની ચૂંટણી છે, જે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની સ્ક્રિપ્ટ લખશે.

રાજ્યમાં SIR પ્રક્રિયા હેઠળ જે ઉમેદવારોના નામ રદ કરવામાં આવ્યા છે તેમના માટે પાર્ટીએ SIR સંકલન સમિતિની રચના કરી છે.

રાષ્ટ્રીય સચિવ તૌકીર આલમે કહ્યું, "આપણે 4 નવેમ્બર પછી જેટલા મહેનત કરી છે તેના કરતાં આગામી મહિનામાં બમણી મહેનત કરવી પડશે. આપણે ફક્ત માન્ય મતદારોની સંખ્યા વધારવાની જ નહીં, પણ ભાજપ નકલી મતદારો ન બનાવે તેની પણ ખાતરી કરવાની જરૂર છે."

રાષ્ટ્રીય સચિવ પ્રદીપ નરવાલે MLC ચૂંટણીઓ પર કહ્યું કે આ ચૂંટણીમાં જીતની ચાવી શક્ય તેટલા વધુ મતદારોની નોંધણી કરાવવામાં આવે. વિધાનસભા ચૂંટણીના બે મહિના પહેલા યોજાયેલી આ ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મનરેગાના વોર રૂમના ઇન્ચાર્જ સંજય દીક્ષિતે જણાવ્યું હતું કે ગ્રામીણ અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ સમાન આ યોજનાને સમાપ્ત કરીને ભાજપે કરોડો ગરીબ, ભૂમિહીન મજૂરોની આજીવિકા છીનવી લીધી છે.

કોંગ્રેસ પાર્ટીની સ્થાપનાની 140મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે લખનૌમાં શરૂ થયેલ "140 વર્ષ સેવા અને બલિદાન" કાર્યક્રમ હવે સમગ્ર રાજ્યમાં યોજાશે. આ માહિતી મનીષ હિંદવી દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

આ બેઠકને રાજ્યસભાના ઉપનેતા પ્રમોદ તિવારી, સાંસદો કેએલ શર્મા, અજય કુમાર લલ્લુ, સુપ્રિયા શ્રીનાતે, ઈમરાન મસૂદ, ઉજ્જવલ રમન, તનુજ પુનિયા, નસીમુદ્દીન સિદ્દીકી, ભગવતી ચૌધરી, સંજય કપૂર અને મનોજ યાદવે પણ સંબોધિત કર્યા હતા.

આ બેઠકમાં ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસ વિધાનમંડળ પક્ષના નેતા આરાધના મિશ્રા "મોના", પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અજય કુમાર લલ્લુ, બ્રિજલાલ ખબરી, રાષ્ટ્રીય સચિવ સહ-ઈન્ચાર્જ ધીરજ ગુર્જર, રાજેશ તિવારી, તૌકીર આલમ, પ્રદીપ નરવાલ, સુપ્રિયા શ્રીનેત, સંયુક્ત સચિવ મનોજ ત્યાગી, વિપક્ષી સંસદ સભ્ય (પ્રોદ્ય સભા)ના ઉપપ્રમુખ રાજેશ તિવારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને કેએલ શર્મા.

આ સાથે ઉજ્જવલ રમણ સિંહ, ઇમરાન મસૂદ, તનુજ પુનિયા, ભૂતપૂર્વ સાંસદ પીએલ પુનિયા, કુંવર દાનિશ અલી, એપી ગૌતમ, રવિ વર્મા, ભૂતપૂર્વ મંત્રી નસીમુદ્દીન સિદ્દીકી, નકુલ દુબે, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય ભગવતી પ્રસાદ ચૌધરી, વિવેક બંસલ, સંજય કપૂર, વિધાન પરિષદના ભૂતપૂર્વ સભ્ય દીપક સિંહ, વિદાયમાન રાજ્ય ઉપાધ્યક્ષ આલોક પ્રસાદ, વિદાયમાન રાજ્ય મહાસચિવ (સંગઠન) અનિલ યાદવ, પછાત વર્ગ વિભાગ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મનોજ યાદવ, અંકિત તિવારી, અનસ રહેમાન, સંજય દીક્ષિત, મનીષ હિંદવીએ ભાગ લીધો હતો.

