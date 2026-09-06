કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે કેમ બદલ્યા ગુજરાત અને પંજાબના પ્રભારી, શું છે કોંગ્રેસની રણનીતિ?
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે રાજ્યોની સ્થિતિ પર વિચાર કર્યા બાદ પ્રભારીઓની બદલી કરી છે
Published : September 6, 2026 at 4:58 PM IST
નવી દિલ્હી: શનિવારે એક આશ્ચર્યજનક પગલાં રૂપે, કોંગ્રેસે સચિન પાયલોટને પંજાબ અને રણદીપ સુરજેવાલાને ગુજરાત માટે નવા પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ બંને રાજ્યોમાં વર્ષ 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા કરવામાં આવેલા સંગઠનાત્મક ફેરફારોના ભાગરૂપે, કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સભ્ય અને છત્તીસગઢના પ્રભારી સચિન પાયલોટે છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલનું સ્થાન લીધું છે; બઘેલના કાર્યકાળ દરમિયાન પક્ષના પંજાબ એકમમાં તીવ્ર આંતરિક મતભેદો જોવા મળ્યા હતા.
જોકે બઘેલે પંજાબ એકમને એકજૂથ રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તેમ છતાં પ્રદેશ પ્રમુખ અમરિંદરસિંહ અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચરણજીત ચન્ની તથા ભૂતપૂર્વ મંત્રી એસ.એસ. રંધાવાના જૂથો વચ્ચેના મતભેદોના અહેવાલો લાંબા સમયથી હાઈકમાન્ડ માટે ચિંતાનો વિષય બન્યા હતા.
દલિત નેતા ચરણજીત ચન્ની ઈચ્છતા હતા કે, તેમને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવામાં આવે, પરંતુ હાઈકમાન્ડે અમરિંદરસિંહને જ પદ પર યથાવત રાખ્યા. આ બાબતે અસંતુષ્ટ જૂથને નારાજ કરી દીધું અને તેમણે બઘેલની કાર્યશૈલી પર સવાલો ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું.
પંજાબ માટે નવા પ્રભારી તરીકે સચિન પાયલોટની નિમણૂક એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પંજાબમાં એકતાનું પ્રદર્શન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે બસ યાત્રા શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાયલોટ સામે માત્ર રાજ્યની ટીમને એક કરવાની જ નહીં, પરંતુ રાહુલ ગાંધીના અભિયાનને સફળ બનાવવાની અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પાસેથી સત્તા પાછી મેળવવામાં કોંગ્રેસને મદદ કરવાની પણ પડકારજનક જવાબદારી છે; ઉલ્લેખનીય છે કે 'આપ' (AAP) એ 2022માં દેશની સૌથી જૂની પાર્ટીને હરાવીને સત્તા મેળવી હતી.
પંજાબના પ્રભારી અને કોંગ્રેસના સચિવ રવિન્દ્ર દલવીએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "હાઈકમાન્ડે આ નિર્ણય અંગે ચોક્કસપણે યોગ્ય વિચારણા કરી હશે; આ તેમનો વિશેષાધિકાર છે. પ્રભારી બદલવાનો સમય એ કોઈ નિર્ણાયક બાબત નથી. હું માનું છું કે, પાયલોટ એક પ્રગતિશીલ અને ઊર્જાવાન નેતા છે. તેમનું માર્ગદર્શન અમને રાજ્યમાં પક્ષને આગળ વધારવામાં અને 2027ની ચૂંટણી જીતવામાં મદદરૂપ થશે. લોકો પરિવર્તન ઈચ્છે છે અને તેઓ તે લાવીને જ રહેશે. જ્યાં સુધી એકતાની વાત છે, તો રાહુલ ગાંધીની યાત્રા શરૂ થતાં જ રાજ્યનું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે આપણા પક્ષમાં બદલાઈ જશે. રાજ્યના સંગઠનમાં એકતા સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે. ક્યાંક-ક્યાંક અસંમતિના કેટલાક સૂર ઉઠ્યા છે, પરંતુ મને નથી લાગતું કે તેનાથી કોઈ ફરક પડશે."
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બઘેલની આસામના પ્રભારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે; તેઓ અગાઉ મે મહિનામાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પક્ષના નિરીક્ષક તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, જે ચૂંટણીમાં NDAએ સતત ત્રીજી વખત વિજય મેળવ્યો હતો. હવે તેમની સામે પ્રદેશ પ્રમુખ ગૌરવ ગોગોઈ સાથે મળીને આ ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યમાં પક્ષને પુનર્જીવિત કરવાનો મોટો પડકાર છે. બઘેલ જિતેન્દ્રસિંહનું સ્થાન લેશે, જેમણે આસામની ચૂંટણીમાં પક્ષની હાર બાદ રાજીનામું આપ્યું હતું.
અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ નિમણૂક રણદીપ સુરજેવાલાની પ્રભારી તરીકે કરવામાં આવી છે; તેઓ મુકુલ વાસનિકનું સ્થાન લેશે, જેઓ ગુજરાત માટે આ જ જવાબદારી સંભાળે છે. ગુજરાત એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બંનેનું ગૃહ રાજ્ય છે અને કોંગ્રેસ છેલ્લા 30 વર્ષથી આ રાજ્યમાં સત્તાથી દૂર છે.
અમે ભાજપને જોરદાર ટક્કર આપીશું: દેવેન્દ્ર યાદવ
ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી સચિવ દેવેન્દ્ર યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "ગુજરાતની ચૂંટણીને હજુ એક વર્ષથી વધુ સમય બાકી છે. વિદાય લેનારા અને નવા આવેલા બંને પ્રભારીઓ અનુભવી નેતાઓ છે. હાઈકમાન્ડે પોતાની યોજના મુજબ આ ફેરફારો કર્યા છે. મારું માનવું છે કે સત્તાધારી ભાજપ સામે મતદારોમાં નારાજગી છે. અમે આગામી દિવસોમાં જોરદાર પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરીશું અને ભાજપને આકરી ટક્કર આપીશું."
ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "અમે નવી ઊર્જા અને દ્રઢ નિશ્ચય સાથે ગુજરાત જીતવાના રાહુલ ગાંધીના પડકારને ઝીલી લઈશું. અમે મતદારોને એક મજબૂત રાજકીય વિકલ્પ આપીશું."
પક્ષના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં પક્ષના સંગઠનને મજબૂત બનાવવું અને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આક્રમક પ્રચારની તૈયારી કરવી એ સુરજેવાલા માટે સૌથી મોટો પડકાર હશે, કારણ કે અગાઉના પ્રભારી વાસનિક છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. વાસનિકને હજુ સુધી કોઈ નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી નથી, પરંતુ તેઓ કોંગ્રેસના મહાસચિવ પદે યથાવત છે.
કોંગ્રેસે પાયલોટના સ્થાને લોકસભા સાંસદ સુખદેવ ભગતને છત્તીસગઢ માટે નવા પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. મહારાષ્ટ્ર માટે સિરીવેલ્લા પ્રસાદને પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે; તેમણે રમેશ ચેન્નીથલાનું સ્થાન લીધું છે, જેઓ હવે કેરળમાં મંત્રી બન્યા છે.
પી.વી. મોહન આંધ્રપ્રદેશના પ્રભારી તરીકે લોકસભા સાંસદ માણિકમ ટાગોરનું સ્થાન લેશે. ટાગોરની તાજેતરમાં જ તમિલનાડુમાં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને તેમને આ દક્ષિણના રાજ્યમાં પક્ષને પુનર્જીવિત કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ 59 વર્ષના લાંબા સમય બાદ તાજેતરમાં જ મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયના નેતૃત્વવાળી ગઠબંધન સરકારમાં જોડાઈ છે.
મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસનું મજબૂત અસ્તિત્વ છે, પરંતુ આંધ્ર પ્રદેશમાં તેણે પોતાની સ્થિતિ સુધારવાની જરૂર છે, જ્યાં હાલમાં ટીડીપી (TDP) સત્તા પર છે.
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