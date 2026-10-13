41 વર્ષથી કોંગ્રેસ ચૂંટણી જીતી શકી નથી, રાહુલજીએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ: ચૂંટણી પરિણામો બાદ અમિત શાહ
સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો બે નગરપાલિકા અને એક મહાનગરપાલિકાની કુલ 104 બેઠકોમાંથી ભાજપને ફાળે 90 બેઠકો આવી છે.
Published : October 13, 2026 at 8:55 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની ફરી જીત થઈ છે. પાર્ટીએ 44માંથી 38 બેઠકો કબજે કરી છે. છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-4 અને અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3ની પેટાચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો બે નગરપાલિકા અને એક મહાનગરપાલિકાની કુલ 104 બેઠકોમાંથી ભાજપને ફાળે 90 બેઠકો આવી છે. ચૂંટણીના પરિણામો બાદ અમિત શાહે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર શાબ્દિક હુમલા કર્યા હતા.
ચૂંટણી પરિણામો બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "આજે ગુજરાતમાં ત્રણ નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાઓ માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. બે નગરપાલિકાઓ અને એક મહાનગરપાલિકાની કુલ 104 બેઠકોમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 90 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. મારા મતવિસ્તાર હેઠળ આવતી ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 44માંથી 38 બેઠકો જીતી છે. ગુજરાતમાં મળેલો આ જંગી વિજય ત્યાંના મતદારોના મિજાજનું પ્રતિબિંબિત કરે છે અને દર્શાવે છે કે ગુજરાત અને ભારતના મતદારો આજે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે મક્કમતાથી ઊભા છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાં, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અગાઉની ચૂંટણીની સરખામણીમાં તેના મતની ટકાવારીમાં 10%નો વધારો કર્યો છે.
Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Today in Gujarat, elections were held for three municipalities and municipal corporations. Out of a total of 104 seats across two municipalities and one municipal corporation, the Bharatiya Janata Party achieved a resounding victory on 90 seats. In the Gandhinagar Municipal Corporation, which falls under my constituency, the Bharatiya Janata Party won 38 out of 44 seats... This massive victory in Gujarat reflects the mood of the voters in Gujarat, showing that the voters of Gujarat and India stand rock-solid with PM Narendra Modi even today. In the Gandhinagar Municipal Corporation, the Bharatiya Janata Party increased its vote share by 10% compared to the previous election..."— IANS (@ians_india) October 13, 2026
તેમણે આગળ કહ્યું કે, હું આ વાત સ્પષ્ટ કરવા માંગું છું અને ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધીને કહેવા માંગું છું કે 41 વર્ષ બાદ આજે પણ એક પણ ચૂંટણી કોંગ્રેસ જીતી શકી નથી. છેલ્લી ચૂંટણી 41 વર્ષ પહેલા 1985માં જીત્યા હતા. તે બાદ સતત તેમની ગુજરાતમાં હાર થઈ રહી છે. હું રાહુલજીને એ પણ પૂછવા માંગું છું કે શું આ SIRનું પરિણામ છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની અને મોદીજીની લોકપ્રિયતાને તમે SIRનું પરિણામ કહીને નકારો છો. તમારે આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ કે જ્યાં તમારું શાસન રહેતું હતું ત્યાં 41 વર્ષથી તમે એક પણ ચૂંટણી નથી જીતી શક્યા. આ તેમના તેમના માટે આત્મનિરીક્ષણનો ખૂબ મોટો વિષય છે. "
નોંધનીય છે કે, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનાં પરિણામોમાં કોંગ્રેસે પાંચ બેઠક જીતીને ગત ચૂંટણી કરતાં પોતાની સ્થિતિ સુધારી છે. જ્યારે એક બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવારનો વિજય થયો છે. 2021ની મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તે વખતે પક્ષના ઉમેદવારોએ અનેક વોર્ડમાં બીજા ક્રમે સ્થાન મેળવ્યું હતું. આપના પ્રદર્શનને કારણે કોંગ્રેસ અનેક બેઠક પર ત્રીજા ક્રમે ધકેલાઈ હતી. જોકે, 2026ની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું હતું. પક્ષના ઉમેદવારો અપેક્ષિત મત મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને અનેક ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ પરિણામથી ગાંધીનગરમાં આપનું રાજકીય વર્ચસ્વ ઘટ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે.
આ પણ વાંચો: