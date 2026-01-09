ETV Bharat / bharat

અસમ BJP અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ, વિપક્ષે લગાવ્યો 'વોટ ચોરી'નો આરોપ

વિપક્ષનો આરોપ છે કે, ભાજપ 60 વિધાનસભા સીટો પરથી વોટરના નામ લિસ્ટમાંથી હટાવવાનું ષડયંત્ર કરી રહ્યું છે.

વિપક્ષી રાજકીય પક્ષોના સંયુક્ત મંચ દ્વારા દિલીપ સૈકિયા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.
વિપક્ષી રાજકીય પક્ષોના સંયુક્ત મંચ દ્વારા દિલીપ સૈકિયા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુવાહાટી: મત ચોરીના મુદ્દા પર કોંગ્રેસ પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર પ્રહારો કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, આસામમાં વિપક્ષી રાજકીય પક્ષોના સંયુક્ત મંચ દ્વારા શુક્રવારે દિસપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આસામ ભાજપ પ્રમુખ અને સાંસદ દિલીપ સૈકિયા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

ફરિયાદમાં આસામના ઓછામાં ઓછા 60 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા માટે મોટા કાવતરાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

FIR દાખલ થયા પછી મીડિયા સાથે વાત કરતા, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રિપુન બોરાએ કહ્યું કે વિપક્ષી પક્ષોએ સંયુક્ત રીતે રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ દિલીપ સૈકિયા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ FIR 4 જાન્યુઆરીના રોજ થયેલી એક કથિત વિડીયો કોન્ફરન્સ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં દિલીપ સૈકિયાએ તેમના પક્ષના તમામ ધારાસભ્યો અને જિલ્લા પ્રમુખોને 60 મતવિસ્તારોમાંથી દરેકમાં ઓછામાં ઓછા 5,000 થી 10,000 મતદારોની ઓળખ કરવા સૂચના આપી હતી.

અસમ BJP અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ
અસમ BJP અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ (ETV Bharat)

બોરાએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, એક સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી અને કામની દેખરેખ માટે એક મંત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. બોરાએ કહ્યું, "તેમણે (દિલીપ સૈકિયા) નિર્દેશ આપ્યો હતો કે આ યાદી 12 જાન્યુઆરી સુધીમાં સુપરત કરવામાં આવે, અને આ બધા પ્રયાસોની દેખરેખ રાખવા માટે એક મંત્રીને સોંપવામાં આવ્યા હતા. આનો ઉદ્દેશ્ય દરેક મતવિસ્તારમાંથી ઓછામાં ઓછા 5,000 થી 10,000 મતદારોને દૂર કરવાનો હતો."

બોરાએ આ કથિત યોજનાને લોકશાહી પર સીધો હુમલો ગણાવતા કહ્યું કે, આ ડિઝાઇન પહેલાથી જ જાહેર થઈ ગઈ છે. આ "મત ચોરી" હતી. તેમણે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી જેના માટે તપાસની માંગ કરી રહ્યા હતા અને દેશભરમાં આંદોલન કરી રહ્યા હતા તે હવે આસામમાં ફરી સાબિત થયું છે." તેમણે આ બાબતે ચૂંટણી પંચના મૌન પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી પંચે આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. આ એક ગંભીર ગુનો છે."

અસમ BJP અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ
અસમ BJP અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ (ETV Bharat)

વિપક્ષ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે દિલીપ સૈકિયા સાથે સંકળાયેલા વિડીયો કોન્ફરન્સ ફૂટેજને તાત્કાલિક સાચવવામાં આવે અને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે, તેને મતદાર યાદીમાંથી સાચા મતદારોને દૂર કરવાના મોટા કાવતરાના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે દર્શાવવામાં આવે.

આ મામલે ઉગ્ર વિરોધની ચેતવણી આપતા, રિપુન બોરાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ પક્ષો ભાજપ સરકારની મત ચોરી સામે રાજ્યવ્યાપી આંદોલન શરૂ કરશે. તેઓ ઇચ્છે છે કે ભાજપ આવી અલોકતાંત્રિક અને ગેરબંધારણીય પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહે.

પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવનાર પ્રતિનિધિમંડળમાં કોંગ્રેસના સાંસદ રોકીબુલ હુસૈન, આસામ રાષ્ટ્રીય પરિષદ (AJP)ના વડા લુરિનજ્યોતિ ગોગોઈ, રાજ્ય મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મીરા બોરઠાકુર અને અન્ય ઘણા વિપક્ષી નેતાઓનો સમાવેશ થતો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુલશન કુમારના હત્યારા અબ્દુલ રઉફ મર્ચન્ટનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ
  2. છત્તીસગઢનું બાલોદ, પ્રથમ રાષ્ટ્રીય રોવર રેન્જર જામ્બોરી માટે તૈયાર

TAGGED:

VOTE THEFT CONSPIRACY IN ASSAM
OPPOSTION FILES FIR
FIR AGAINST STATE BJP CHIEF
DILIP SAIKIA
VOTE THEFT CONSPIRACY IN ASSAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.