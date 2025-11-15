બિહાર ચૂંટણી પરિણામો પર કોંગ્રેસને શંકા, ટૂંક સમયમાં મત ચોરીના પુરાવા રજૂ કરશે
કોંગ્રેસે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણીઓમાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી
November 15, 2025
નવી દિલ્હી : બિહાર ચૂંટણીના ચોંકાવનારા પરિણામોના એક દિવસ પછી, કોંગ્રેસે પરિણામો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, તે કથિત મત ચોરીનો પર્દાફાશ કરવા માટે પુરાવા રજૂ કરશે.
14 નવેમ્બરના રોજ આવેલા પરિણામોએ સમગ્ર કોંગ્રેસને સ્તબ્ધ કરી દીધી હતી અને શનિવારે પાર્ટીના વડા મલ્લિકાર્જુન ખડગે, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, એઆઈસીસીના પ્રભારી સંગઠન કેસી વેણુગોપાલ, એઆઈસીસીના ખજાનચી અજય માકન અને બિહારના એઆઈસીસીના પ્રભારી કૃષ્ણા અલ્લવારુ દ્વારા ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા યોજાઈ હતી.
પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસના નેતાઓએ ચૂંટણી પરિણામોની ચર્ચા કરી અને ઈન્ડિયા બ્લોક પક્ષો સાથે વિપક્ષની કારમી હારના કારણોની પણ ચર્ચા કરી. શાસક NDAએ 243માંથી 202 બેઠકો જીતી, જ્યારે વિપક્ષ ઈન્ડિયા બ્લોક માત્ર 35 બેઠકો સુધી મર્યાદિત રહ્યો.
ગઠબંધનના નેતાઓ ડેટાનો અભ્યાસ કરશે
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બિહાર પરિણામોની વાસ્તવિકતા વિગતોમાં રહેલી છે અને આગામી દિવસોમાં જ્યારે ભવ્ય જૂની પાર્ટીના પદાધિકારીઓ, આરજેડી અને ડાબેરી પક્ષોના સભ્યો સાથે, ચૂંટણી ડેટાનો અભ્યાસ કરશે ત્યારે તે બહાર આવશે.
બિહારના પ્રભારી AICC સચિવ દેવેન્દ્ર યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બિહારના પરિણામો અમને અને અમારા સાથી પક્ષોને સ્વીકાર્ય નથી. આ પરિણામો જમીની વાસ્તવિકતાને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી જે એકતરફી ન હતી. અમે પરિણામો અને તેની પાછળના પરિબળોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરીશું અને પછીથી જવાબ આપીશું."
આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વિગતવાર વિશ્લેષણમાં સમય લાગશે, પરંતુ ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોના અવાસ્તવિક ઊંચા સ્ટ્રાઇક રેટ અને જીતેલી બેઠકોના મત હિસ્સાના ગુણોત્તર અંગેના પ્રારંભિક ડેટાએ આ જૂની પાર્ટીમાં ચિંતા વધારી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, બિહારમાં પણ મહારાષ્ટ્રની જેમ જ મત ચોરીની પેટર્ન હતી
મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશમાં અગાઉની વિધાનસભા ચૂંટણીઓ જેવી જ બિહારમાં પણ મત ચોરીની પેટર્ન હતી, જ્યાં મજબૂત સત્તા વિરોધી લહેર હોવા છતાં ભાજપનો સ્ટ્રાઇક રેટ ઊંચો હતો.
ઉદાહરણ તરીકે, 2024ની મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે ગઠબંધનના ભાગ રૂપે કુલ 288 બેઠકોમાંથી 149 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી અને 88 ટકાના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 132 બેઠકો જીતી.
બિહારમાં પણ આવી જ સ્થિતિ હતી, જ્યાં ભગવા પક્ષે ગઠબંધનના ભાગ રૂપે 243માંથી 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી અને 88 ટકા મત સાથે 89 બેઠકો જીતી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે પહેલાથી જ પુરાવા આપ્યા છે કે મહારાષ્ટ્રમાં લાખો મતોમાં કેવી રીતે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોને ફાયદો થયો હતો.
મહારાષ્ટ્રની જેમ ભાજપનો ઊંચો સ્ટ્રાઇક રેટ અસામાન્ય હતો
બિહારના પ્રભારી AICC સચિવ બીએમ સંદીપે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "મહારાષ્ટ્રમાં ભગવા પક્ષનો ઊંચો સ્ટ્રાઇક રેટ બિહાર જેટલો જ અસામાન્ય હતો. અમે મત ચોરી અંગે ચૂંટણી પંચને પણ ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. બિહારમાં પણ આવું જ બન્યું."
આ ઉપરાંત, બિહારમાં પક્ષોએ જીતેલી બેઠકોની સરખામણીમાં વોટ શેરનો ગુણોત્તર પણ કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોને ચિંતામાં મૂકી રહ્યો હતો.
મત હિસ્સા પ્રમાણે બેઠકો જીતી નથી
ઉદાહરણ તરીકે, NDAમાં, 20 ટકા મતો સાથે ભાજપે 89 બેઠકો જીતી, 20 ટકા મતો સાથે JDUએ 85 બેઠકો જીતી અને 5 ટકા મતો સાથે તેના સાથી LJP એ 21 બેઠકો જીતી. તેનાથી વિપરીત, ઇન્ડિયા બ્લોકમાં, આરજેડીને 22.8 ટકા મતો સાથે માત્ર 25 બેઠકો મળી અને કોંગ્રેસને 8.6 ટકા મતો સાથે માત્ર 6 બેઠકો મળી.
હરિયાણાના પ્રભારી AICC સચિવ જિતેન્દ્ર બઘેલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમારા નેતાએ તાજેતરમાં હરિયાણામાં મત ચોરીના આંકડા રજૂ કર્યા છે, પરંતુ ચૂંટણી પંચ તેની તપાસ કરવા તૈયાર નથી. અમે જીતી રહ્યા છીએ તેવો પ્રતિસાદ મળવા છતાં, અમે માત્ર 22,000 મતોથી ચૂંટણી હારી ગયા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "બિહારમાં પણ આ જ યુક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે."
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા અગાઉની તમામ વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં પણ શંકાસ્પદ રહી છે, જ્યાં વિપક્ષને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને ભગવા પક્ષને ફાયદો થયો હતો.
આ અનુસંધાનમાં, યુવા પાંખ બેંગલુરુથી શરૂ કરીને ચૂંટણી પંચ વિરુદ્ધ દેશવ્યાપી આંદોલન શરૂ કરશે. બઘેલે જણાવ્યું હતું કે હરિયાણા યુનિટે 12 નવેમ્બરના રોજ મત ચોરી સામે રાજ્યવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું.
લોકોને પૈસાનું વિતરણ, મત ચોરીનું એક નવું સ્વરૂપ
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણી પંચે રાજસ્થાનમાં અગાઉની અશોક ગેહલોત સરકારને 2023ના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મહિલાઓને સ્માર્ટફોન આપવાનું ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી ન હતી, જ્યારે બિહારમાં NDA સરકારને ચૂંટણી દરમિયાન લાખો મહિલાઓના ખાતામાં 10,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
તેમણે કહ્યું, "આ મત ખરીદવા માટે પૈસા વહેંચવાથી અલગ નહોતું, જે ગેરકાયદેસર છે. મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી પહેલા પણ રૂ. 7,500નું સમાન વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મત ચોરીનું એક નવું સ્વરૂપ છે. મહારાષ્ટ્ર પછી, બિહારમાં આવા પરિણામ દેશના લોકો માટે ચિંતાનું કારણ હોવું જોઈએ." બઘેલે ઉમેર્યું, "હવે દેશવાસીઓ માટે લોકશાહી બચાવવા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવાનો સમય છે."
