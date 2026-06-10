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કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળે ચૂંટણી પંચને મળ્યા, રાજ્યસભાના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનના નામાંકન નામંજૂર મામલે વિરોધ કર્યો

કોંગ્રેસે આ નિર્ણયને ગેરબંધારણીય અને લોકશાહી વિરોધી ગણાવ્યો. મતદાન 18 જૂને થવાનું છે.

કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ ચૂંટણી પંચને મળ્યું; નેતાઓ બહાર નીકળ્યા પછી મીડિયા સાથે વાત કરે છે.
કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ ચૂંટણી પંચને મળ્યું; નેતાઓ બહાર નીકળ્યા પછી મીડિયા સાથે વાત કરે છે. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 3:44 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બુધવારે મધ્યપ્રદેશથી રાજ્યસભાના ઉમેદવારના નામાંકન નામંજૂર કરવા અંગે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી હતી, અને માંગ કરી હતી કે રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO) ના નિર્ણયને ગેરબંધારણીય અને લોકશાહી વિરોધી ગણાવીને તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળે ચૂંટણી પંચને મુલાકાત કરી હતી.

નટરાજનનું નામાંકન નામંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે તેમણે હૈદરાબાદમાં નોંધાયેલા કેસ સંબંધિત માહિતી જાહેર કરી ન હતી. કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળમાં પાર્ટીના મહાસચિવ (સંગઠન) કેસી વેણુગોપાલ અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ અભિષેક મનુ સિંઘવી, રણદીપ સિંહ સુરજેવાલા, જયરામ રમેશ, ભૂપેશ બઘેલ અને મીનાક્ષી નટરાજનનો સમાવેશ થતો હતો.

તેઓ આ બાબતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્ર કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીને મળ્યા હતા. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મંગળવારે ચૂંટણી પંચ પાસેથી આ બાબતે તેમના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે મુલાકાત માટે સમય માંગ્યો હતો.

બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા, વેણુગોપાલે સિંઘવી અને રમેશ સાથે મળીને નટરાજનના નામાંકન નકારવાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "અમે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો સાથે મુલાકાત કરી. અમે ભારતના ચૂંટણી કમિશન સાથે આ બાબતે વિગતવાર ચર્ચા કરી અને હકીકતો અને આંકડા રજૂ કર્યા."

બેઠકની જાણ કરતા, સિંઘવી, જે કોંગ્રેસના કાનૂની, આરટીઆઈ અને માનવ સંસાધન વિભાગના અધ્યક્ષ પણ છે, તેમણે કહ્યું, "અમે ચૂંટણી કમિશન સમક્ષ અમારો કેસ વિગતવાર રજૂ કર્યો. અમે તેમને જાણ કરી અને અમારા મતે, કોઈપણ શંકા કે વિવાદથી પરે સાબિત કર્યું કે રિટર્નિંગ ઓફિસરે ખોટો આદેશ પસાર કર્યો છે."

ચૂંટણી કમિશનના નિયમોનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે દાવો કર્યો કે ચૂંટણી કમિશનના પોતાના કાયદા, લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની કલમ 33A જણાવે છે કે માહિતીનો ખુલાસો ફક્ત એવા કિસ્સાઓમાં જ જરૂરી છે જ્યાં સજા બે વર્ષથી વધુ હોય, અને સૌથી અગત્યનું, ફક્ત એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હોય. તેમણે કહ્યું કે આરોપો ઘડવાનું એક ન્યાયિક પ્રક્રિયા છે, અને ન્યાયાધીશ આરોપો ઘડે છે.

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "પહેલા, આ એક ખાનગી ફરિયાદ છે. ખાનગી ફરિયાદ પાયાવિહોણી અને યોગ્યતા વગરની હોઈ શકે છે. બીજું, મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા સંજ્ઞાન લેવું પડે છે, જે એક ન્યાયિક અને સ્વતંત્ર પ્રક્રિયા છે. નટરાજનને ફક્ત કોર્ટ સમક્ષ હાજર થવા અને શા માટે સંજ્ઞાન ન લેવું જોઈએ તે સમજાવવા માટે નોટિસ મળી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તેમને મળેલી નોટિસ સંજ્ઞાન લેતા પહેલાની હતી."

તેમણે કહ્યું કે, "માત્ર કારણ કે હું કોઈ બીજા વિરુદ્ધ આરોપ લગાવું છું અને સંજ્ઞાન લેવામાં આવતું નથી, તેથી કોઈ ફોજદારી કેસ બનતો નથી. સંજ્ઞાન લેવામાં ન આવ્યું હોવા છતાં તેમણે નટરાજનનું નામાંકન રદ કર્યું, જેનો અર્થ એ થયો કે તેણી કોઈ ફોજદારી કેસનો આરોપ લગાવી શકતી ન હતી. જ્યારે કલમ 33A જણાવે છે કે સંજ્ઞાન લેવામાં આવ્યા પછી તપાસ થશે. તપાસ પછી ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે."

સિંઘવીએ વધુમાં કહ્યું કે આરઓના આદેશમાં "સંજ્ઞાન" શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વાસ્તવમાં કોઈ સંજ્ઞાન લેવામાં આવ્યું ન હતું. તેમણે કહ્યું, "અમે ચૂંટણી પંચનું ધ્યાન એ હકીકત તરફ પણ દોર્યું છે કે તેની પાસે કલમ 324 હેઠળ પ્રચંડ સત્તાઓ છે. આ ન્યાયનું સંચાલન કરવાની અને ખોટા કાર્યો સુધારવાની શક્તિ છે. અમને આશા અને વિશ્વાસ છે કે ચૂંટણી પંચ સમજશે કે આ ખૂબ જ ખરાબ, વિકૃત અને અસમાન ચૂંટણી વાતાવરણ બનાવે છે. અસમાન ચૂંટણી વાતાવરણ લોકશાહીના પાયાને નબળી પાડે છે. તેનું ઉલ્લંઘન બંધારણના મૂળભૂત માળખાને વધુ નબળી પાડે છે."

સિંઘવીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળે ચૂંટણી પંચને તાત્કાલિક નિર્ણય લેવા વિનંતી કરી છે. તેમણે કહ્યું, "નામાંકન પાછા ખેંચવાના દિવસો વીતી ગયા છે. હજુ પણ ઘણો સમય છે. આ આદેશ સંપૂર્ણપણે ખોટો, સ્પષ્ટપણે ગેરકાયદેસર અને કોઈપણ કાનૂની આધાર વિનાનો છે, અને તેને તાત્કાલિક રદ કરવો જોઈએ. આ અમારી માંગ છે."

ચૂંટણી પંચે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. મતદાન 18 જૂને થવાનું છે.

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MEENAKSHI NATARAJAN NOMINATION
CONGRESS DELEGATION
ELECTION COMMISSION
PROTESTED AGAINST NOMINATION
MEENAKSHI NATARAJAN NOMINATION

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