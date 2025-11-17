ETV Bharat / bharat

બિહારમાં ઈન્ડિયા એલાયન્સની હાર બાદ કોંગ્રેસે રાહુલ ગાંધીનો બચાવ કર્યો

કોંગ્રેસે કહ્યું કે વિપક્ષી નેતાને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે તેમણે ભાજપ દ્વારા કથિત મત ચોરીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી (FILE PHOTO - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

November 17, 2025

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટી રાહુલ ગાંધીના બચાવમાં આવી છે, જેમને તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની કારમી હાર પર તેમના વિરોધીઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, રાહુલે બિહારમાં ભવ્ય જૂની પાર્ટીને પુનર્જીવિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું અને ભૂતપૂર્વ યુવા પાંખના વડા કૃષ્ણા અલ્લાવરુને રાજ્ય માટે AICC પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા.

બાદમાં, રાહુલે યુવાનો માટે નોકરીઓની માંગણી કરતી પાર્ટીના પ્રવાસમાં ભાગ લીધો. તેમણે હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા જૂથોને આકર્ષવા માટે અનેક બંધારણ બચાવો પરિષદોને પણ સંબોધિત કરી અને ઓગસ્ટમાં વિવાદાસ્પદ મતદાર યાદી કાઢી નાખવા સામે રાજ્યવ્યાપી પ્રવાસનું નેતૃત્વ કર્યું, પરંતુ માત્ર 13 રેલીઓને સંબોધિત કરી અને પ્રચાર દરમિયાન તમામ 61 કોંગ્રેસ મતવિસ્તારોની મુલાકાત લીધી નહીં.

14 નવેમ્બરના રોજ, ઈન્ડિયા એલાયન્સ 243 માંથી ફક્ત 35 બેઠકો જીતી શક્યું, જ્યારે એનડીએને 202 બેઠકો મળી હતી, અને કોંગ્રેસને ફક્ત 6 બેઠકો મળી હતી, જેના કારણે બિહારમાં વિરોધ પક્ષના નબળા પ્રદર્શન માટે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા જવાબદાર હોવાની ટીકા થઈ હતી, જ્યારે હકીકતમાં આરજેડી, વીઆઈપી, આઈઆઈપી અને ડાબેરી પક્ષો પણ શાસક ગઠબંધન સામે લડી રહ્યા હતા.

પક્ષના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ભાજપ અને તેના સમર્થકો રાહુલને નિશાન બનાવી રહ્યા છે અને તેઓ મીડિયા ટ્રાયલનો સામનો કરી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ વિરોધ પક્ષના નેતાને બદનામ કરવા માંગે છે, જે શાસક પક્ષ દ્વારા સંસ્થાકીય રીતે કથિત મત ચોરી સામે એકમાત્ર ક્રુસેડર છે, પરંતુ કોંગ્રેસ જવાબ આપશે.

બિહારના પ્રભારી AICC સચિવ સુશીલ પાસીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બનાવટી મતો, બહુવિધ મતદાર ઓળખ કાર્ડ, નકલી સરનામાં, નાના એક રૂમના મકાનોમાં નોંધાયેલા સેંકડો લોકો અંગેની માહિતી હવે જાહેર થઈ છે, અને આ વાત પ્રકાશમાં લાવવાનો શ્રેય રાહુલ ગાંધીને જાય છે.

તેમણે પુરાવા સાથે વડા પ્રધાન મોદી અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચેના ઘૃણાસ્પદ જોડાણનો પર્દાફાશ કર્યો. તેમણે સીધા અને સચોટ પ્રશ્નો પૂછ્યા અને ડેટા માંગ્યો, જેનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો. ચૂંટણી પંચ પોતાની ઇચ્છા મુજબ રાજ્ય પછી રાજ્યમાં લાખો મતદારોના નામ કાઢી અને ઉમેરી રહ્યું છે, જેનાથી લોકશાહી નબળી પડી રહી છે.

તેમણે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી પર હુમલો તેમને બદનામ કરવા, સત્યના અવાજને દબાવવા અને મત ચોરીથી ધ્યાન હટાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ આવું થશે નહીં." કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, જોકે ભવ્ય જૂની પાર્ટી બિહારમાં ઇન્ડિયા બ્લોકનો એક ઘટક હતી, વડા પ્રધાન મોદી ભવ્ય જૂની પાર્ટીને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા અને તેના વિઘટનની આગાહી કરી રહ્યા હતા, જેથી પક્ષના કાર્યકરોને મૂંઝવણમાં મૂકી શકાય અને નિરાશ કરી શકાય.

મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી AICC સચિવ બી.એમ. સંદીપે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "વડા પ્રધાન... કોંગ્રેસમાં ભાગલા પડશે તેવું દિવાસ્વપ્ન જોતા. ભાજપ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નક્કી કરી શક્યું નથી, તેથી તેમણે અમારી ચિંતા કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. તેઓ 2014 થી કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ સફળ થયા નથી. કોંગ્રેસ એકજૂથ છે અને રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નેતૃત્વમાં છે. તેમણે કહ્યું, "પાર્ટી NDA સરકાર દ્વારા ઉભા કરાયેલા પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ છે."

કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, બિહાર ચૂંટણીના પરિણામો પછી, સૌથી જૂની પાર્ટીના મિત્રો અને દુશ્મનો બંને વિવિધ વ્યૂહરચના સૂચવી રહ્યા હતા, પરંતુ પાર્ટી ધીરજપૂર્વક તેમના પર વિચાર કરી રહી હતી. જોકે, સમયની જરૂરિયાત એ હતી કે જ્યારે પણ ભાજપને બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા કે મધ્યપ્રદેશમાં મુશ્કેલ ચૂંટણીઓનો સામનો કરવો પડે ત્યારે સમાન રમતના મેદાનના અભાવને પ્રકાશિત કરવામાં આવે.

મધ્યપ્રદેશના પ્રભારી AICC સચિવ ચંદન યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી પંચ આપણી બંધારણીય સંસ્થા છે; તેની વિશ્વસનીયતા હોવી જોઈએ. તે વિશ્વસનીયતા જાળવી રાખવા માટે નિષ્પક્ષ ચૂંટણીઓ જરૂરી છે - અને કોંગ્રેસ પણ તે ઇચ્છે છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આગળ આવ્યા છે જેમણે દિલ્હીમાં મતદાન કર્યું, બિહારમાં મતદાન કર્યું અને ઘણી જગ્યાએ મતદાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. કોઈપણ ચૂંટણી દરમિયાન, સંસાધનો, શક્તિ અને નિયંત્રણનો ખુલ્લેઆમ દુરુપયોગ થાય છે. જે લોકો આની સામે લડે છે તેઓ ઉત્પીડન અને દબાણનો સામનો કરે છે અને કડક નિયમો અને નિયમોથી બંધાયેલા હોય છે.

તેમણે કહ્યું, "અમારા નેતાઓ સમાન મેદાનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, અને અમે તેના માટે લડતા રહીશું. અમે બિહારમાં હારના કારણોની તપાસ કરીશું, પરંતુ અમે મતની ચોરીને નકારી શકતા નથી."

