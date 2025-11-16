બિહારના ચૂંટણી પરિણામો બાદ કોંગ્રેસની એકલા હાથે BMCની ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત
જો મુસ્લિમ અને દલિત સમુદાયો ફરીથી કોંગ્રેસ તરફ વળે છે, તો ઠાકરેના વોટો પર અસર પડશે.
Published : November 16, 2025 at 5:49 PM IST
મુંબઈ: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આગામી બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં "એકલા ચલો રે" ના નારાનો ઉપયોગ કરીને 227 બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાનો ઈરાદો જાહેર કર્યો છે. જોકે, રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે આ નિર્ણય વિરોધ પક્ષોના મતોને વિભાજીત કરશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ની આગેવાની હેઠળના મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) ને સીધો ફાયદો કરાવશે.
નિષ્ણાતો માને છે કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા પરંપરાગત મુસ્લિમ અને દલિત મતદારોને આકર્ષવા માટે એક યુક્તિ છે, પરંતુ તે મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) ની એકતાને નબળી પાડી રહ્યું છે, જે મુંબઈની રાજકીય ગતિશીલતાને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે.
શિવસેના (UBT) ના મતો પર અસર
વરિષ્ઠ રાજકીય પત્રકાર દીપક કૈટેકે જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસે મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી એકલા લડવાની જાહેરાત કરી હોવાથી, લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેને ટેકો આપનારા કેટલાક મુસ્લિમ મતદારો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પાછા ફરે તેવી શક્યતા છે. જો મુસ્લિમ અને દલિત સમુદાયો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પાછા ફરે તો ઠાકરેના મત હિસ્સા પર અસર પડશે. જોકે ઠાકરે ભાઈઓ એકસાથે થશે કે નહીં તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ કોંગ્રેસનો આ નિર્ણય શિવસેના (UBT) પાર્ટીના મતો પર અસર કરશે."
શું ગણિત ખોટું પડશે?
રાજકીય વિશ્લેષક જયંત મૈનકર કહે છે કે, "મુંબઈ અને રાજ્યભરના મુસ્લિમ મતદારો ઉદ્ધવ ઠાકરે તરફ આકર્ષાય છે કારણ કે તેઓ ખુલ્લેઆમ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે ઉભા છે. આનાથી લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં શિવસેના (UBT) ને ફાયદો થયો. હવે જ્યારે કોંગ્રેસે આત્મનિર્ભરતાનો નારા લગાવ્યો છે, તો એવી શક્યતા છે કે મુસ્લિમ મતદારો અમુક અંશે કોંગ્રેસ તરફ વળશે. અલબત્ત, મુસ્લિમ મતદારો કોણ જીતી શકે છે તે અંગેના તેમના અનુમાનના આધારે મતદાન કરે છે, કારણ કે આ તેમનો અત્યાર સુધીનો અનુભવ છે."
મુસ્લિમ મતદારો ઉદ્ધવ ઠાકરે પર વિશ્વાસ કરે છે: સુનિલ પ્રભુ
બીજી તરફ, શિવસેના (UBT) ના ધારાસભ્ય સુનિલ પ્રભુએ કહ્યું, "મુસ્લિમ મતદારો પણ જાણે છે કે કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શું કામ કર્યું હતું. ઉદ્ધવ ઠાકરેના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈ રમખાણો થયા ન હતા. તેથી, મુસ્લિમ મતદારો ઠાકરે પર વિશ્વાસ કરે છે. મને વિશ્વાસ છે કે ઠાકરેને મુસ્લિમ મતદારો તરફથી વ્યક્તિગત મત મળશે. મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ કામદારોની ચૂંટણી છે, અને કામદારોનો જનસંપર્ક પણ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે."
વર્ષા ગાયકવાડનું મનસે પ્રત્યે વલણ
મુંબઈ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને સાંસદ વર્ષા ગાયકવાડે ગઠબંધનના નિર્ણય પર કડક વલણ અપનાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "સરમુખત્યારશાહી પક્ષો સાથે ગઠબંધન કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. મુંબઈ બધાનું છે. કોંગ્રેસ સ્થળાંતર કરનારાઓને માર મારવાનું સ્વીકારતી નથી. કોંગ્રેસનો અભિગમ બધાને સાથે લેવાનો છે. તેથી, અમે મુંબઈમાં એકલા લડીશું."
મનસેની કોંગ્રેસને શુભેચ્છાઓ
મનસે મુંબઈ શહેર પ્રમુખ સંદીપ દેશપાંડેએ આ અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું, "કોંગ્રેસનો ઇતિહાસ બધા જાણે છે. તેથી, વર્ષા ગાયકવાડે પોતાનું મોં બંધ રાખવું જોઈએ. હું આનાથી વધુ કંઈ નહીં કહું. અમે તેમને મુંબઈ મહાનગરપાલિકા માટે શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ, જે એકલા લડવા જઈ રહી છે. અમે ક્યારેય કોંગ્રેસને ગઠબંધનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો નથી, કે તેમણે અમને ગઠબંધનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો નથી. કેટલાક લોકોમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ નિરર્થક છે."
"કોંગ્રેસીઓ ફક્ત ખાલી ધમકીઓ આપી રહ્યા છે."
મંત્રી નિતેશ રાણેએ કોંગ્રેસના નિર્ણય પર તીખી પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું, "જો કોંગ્રેસ અને મનસે એકબીજાની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવાનું શરૂ કરે, તો આપણે દૂરથી હસવું જોઈએ. કોંગ્રેસીઓ ફક્ત ખાલી ધમકીઓ આપી રહ્યા છે."
દરમિયાન, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના શરદ ચંદ્ર પવાર પાર્ટીના રાજ્ય પ્રવક્તા અને યુવા મુંબઈ પ્રમુખ, એડવોકેટ અમોલ મેટેલે, કોંગ્રેસના નિર્ણયને એકપક્ષીય અને ભાજપ માટે ફાયદાકારક ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "કોંગ્રેસના પ્રભારી રમેશ ચેન્નીથલા અને મુંબઈ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વર્ષા ગાયકવાડે મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી એકલા લડવાની એકપક્ષીય જાહેરાત કરીને ગઠબંધનનું સંકલન સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યું છે. આ નિર્ણયથી મુંબઈમાં રાજકીય સમીકરણોમાં અણધાર્યા પરિવર્તનની શક્યતા ઊભી થઈ છે."
