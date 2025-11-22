કોંગ્રેસે નવા શ્રમ કોડની ટીકા કરતા કહ્યું, 'કામદારોની મુખ્ય માંગણીઓની અવગણના'
કોંગ્રેસે નવા શ્રમ કોડને લઈને કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા.
Published : November 22, 2025 at 4:50 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે શનિવારે નવા લાગુ કરાયેલા શ્રમ સંહિતાની આકરી ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ફક્ત 29 હાલના કાયદાઓ ફરીથી રજૂ કરે છે અને કામદારોની મૂળભૂત માંગણીઓ, જેમ કે ₹400 પ્રતિ દિવસનું રાષ્ટ્રીય લઘુત્તમ વેતન અને શહેરી વિસ્તારો માટે રોજગાર ગેરંટી, પૂર્ણ કરતા નથી.
તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે આ સંહિતાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે સૂચિત નિયમોનો અભાવ છે. આનાથી તેમના સંપૂર્ણ અમલીકરણને અટકાવવામાં આવ્યું છે, જોકે તેને એક મુખ્ય સુધારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 21 નવેમ્બરના રોજ ભારતની શ્રમ માળખામાં સ્વતંત્રતા પછીનો સૌથી મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો, જ્યારે સરકારે ચાર શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી.
मौजूदा 29 श्रम-संबंधी क़ानूनों को फिर से पैक करके 4 कोड में बदल दिया गया है। इसे एक क्रांतिकारी सुधार की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी तक नोटिफाइड भी नहीं हुए हैं।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 22, 2025
क्या ये कोड भारत के मज़दूरों की श्रमिक न्याय की इन 5 बुनियादी मांगों को हकीकत बना पाएंगे?
1.…
આ કોડ વેતન, ઔદ્યોગિક સંબંધો, સામાજિક સુરક્ષા અને વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્યને આવરી લે છે, શ્રમ નિયમનને આધુનિક બનાવવાના હેતુથી એકીકૃત કાયદાકીય માળખું બનાવવા માટે 29 જૂના કાયદાઓને બદલે છે. જ્યારે સરકાર દાવો કરે છે કે નવું માળખું પાલનને સરળ બનાવે છે અને વ્યવસાયમાં સુધારો કરે છે, ત્યારે ટ્રેડ યુનિયનો કામદારોની સલામતીના સંભવિત નબળા પડવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
X પરની એક પોસ્ટમાં, રમેશે કહ્યું, "હાલના 29 વેતન કાયદાઓને ચાર કોડમાં ફરીથી રી-પેકેજ કરવામાં આવ્યા છે. આને એક ક્રાંતિકારી સુધારા તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ભલે નિયમો હજુ સુધી સૂચિત પણ થયા નથી. પરંતુ શું આ કોડ ભારતના કામદારો માટે શ્રમ ન્યાય માટેની આ પાંચ આવશ્યક માંગણીઓને પૂર્ણ કરશે?"
રમેશે કોંગ્રેસના શ્રમિક ન્યાય પ્લેટફોર્મનો ઉલ્લેખ કર્યો, જે કામદારો માટે પાંચ ન્યાય ગેરંટીઓની રૂપરેખા આપે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે નવા કોડ આ પ્રતિબદ્ધતાઓને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. તેમણે 2025 માં કોંગ્રેસ શાસિત કર્ણાટકમાં લાગુ કરાયેલા ગિગ વર્કર કલ્યાણ કાયદાઓ અને 2023 માં રાજસ્થાનમાં રજૂ કરાયેલા અગાઉના માળખા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે આને વધુ આગળ વિચારતા, કામદાર-કેન્દ્રિત સુધારાઓના ઉદાહરણો તરીકે ટાંક્યા જેને કેન્દ્ર સરકારે અવગણ્યા છે.
તેમણે આગળ કહ્યું, "મોદી સરકારે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકાર અને રાજસ્થાનમાં પાછલી સરકારના ઉદાહરણોમાંથી શીખવું જોઈએ, જેણે નવા કોડ પહેલાં 21મી સદીના શ્રમ સુધારાઓ તેમના મજબૂત ગિગ વર્કર કાયદાઓ સાથે રજૂ કર્યા હતા."
