આસામમાં બાંગ્લાદેશીઓને લઇને કોંગ્રેસનો PM મોદી પર પલટવાર, કહ્યું-વિપક્ષને નિશાન બનાવવા જૂઠાણાનો આશરો લેવો પડે છે

કોંગ્રેસે કહ્યું કે ચૂંટણીવાળા રાજ્યમાં મતદારોના વિભાજન માટે ખોટી વાતો ફેલાવવાની જગ્યાએ નોકરી, શિક્ષણ, આરોગ્ય જેવા મુખ્ય મુદ્દા હોવા જોઇએ.

ગુવાહાટીમાં 'સ્વાહિદ સ્મારક ક્ષેત્ર'માં આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા સાથે વડાપ્રધાન મોદી
ગુવાહાટીમાં 'સ્વાહિદ સ્મારક ક્ષેત્ર'માં આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા સાથે વડાપ્રધાન મોદી (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : December 22, 2025 at 10:13 AM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'કોંગ્રેસ આસામમાં બાંગ્લાદેશીઓને વસાવવા માંગે છે' નિવેદન પર કોંગ્રેસે પોતાનો જવાબ આપ્યો છે. કોંગ્રેસે આ આરોપોને પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ચાલ ગણાવી છે.

દેશની સૌથી જૂની પાર્ટીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન આસામમાં બહારના લોકોનો મુદ્દો ઉઠાવીને મતદારોને વિભાજીત કરી રહ્યા છે, જેમ તેમની પાર્ટી, ભાજપ, પડોશી પશ્ચિમ બંગાળમાં કરી રહી છે, જ્યાં આવતા વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ભગવા પક્ષે બિહાર અને ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પહેલાં આ જ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, પરંતુ પછીથી તે ભૂલી ગયા.

કોંગ્રેસે કહ્યું કે ભગવા પક્ષે લગભગ 10 વર્ષ સુધી આસામ પર શાસન કર્યું અને 11 વર્ષ સુધી કેન્દ્રમાં સત્તામાં હતી ત્યારે ચૂંટણીના થોડા મહિના પહેલા બહારના લોકોનો મુદ્દો ઉઠાવવાને બદલે અસરકારક રીતે તેનો ઉકેલ લાવી શકી હોત. AICC આસામના પ્રભારી સચિવ પૃથ્વીરાજ સાઠેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે વડાપ્રધાને વિપક્ષને નિશાન બનાવવા માટે જૂઠાણાનો આશરો લેવો પડે છે."

બાંગ્લાદેશી મુદ્દા પર વડાપ્રધાનના આરોપો મતદારોને વિભાજીત કરવા માટે રાજકીય ચાલથી વધુ કંઈ નથી. તેઓ જાણે છે કે લોકો તેમની અપ્રિય સરકારથી નારાજ છે અને આગામી ચૂંટણીઓ મુશ્કેલ બનવાની છે.તેથી, આવા મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે."

વડાપ્રધાને એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના ચાલી રહેલા સમરી ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અને આસામમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ રિવિઝન (SIR)નો વિરોધ કરી રહી છે કારણ કે તે સત્તા મેળવવા માંગે છે, જ્યારે ભગવો પક્ષ સ્થાનિક ગૌરવ પુનઃસ્થાપિત કરવા માંગે છે.

સાઠેએ કહ્યું, "તેઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ બાંગ્લાદેશી મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ ભૂલી ગયા છે કે તેમના પૂર્વ નેતા, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ ભાગલા પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાં મુસ્લિમ લીગ સાથે સરકાર બનાવી હતી. કોંગ્રેસે ખરેખર 1971માં બાંગ્લાદેશ, અથવા પૂર્વ પાકિસ્તાનને પશ્ચિમ પાકિસ્તાનથી મુક્ત કરાવ્યું હતું. તેઓએ અગાઉ બિહાર અને ઝારખંડની ચૂંટણીઓ દરમિયાન બહારના લોકોનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, પરંતુ પ્રવેશ મેળવનારા અથવા હાંકી કાઢવામાં આવેલા લોકોનો કોઈ ડેટા આપ્યો ન હતો."

સાઠેએ કહ્યું, "આસામ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ કોઈપણ વ્યક્તિને મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવાની મંજૂરી આપે છે, ભલે તેઓ એક અઠવાડિયાથી રાજ્યમાં હોય. આ કેવો તર્ક છે? અને પછી તેઓ કોંગ્રેસ પર ખોટા આરોપો લગાવે છે, જે વારંવાર કહે છે કે 1971 પહેલા રાજ્યમાં આવેલા દરેક વ્યક્તિને લોકલ માનવો જોઈએ. અમે રાજ્યભરમાં ભાજપના ખોટા દાવાઓનો સામનો કરીશું."

આસામમાં વડાપ્રધાનના પોસ્ટર લગાવવા પાછળ જાહેર નાણાંનો ખર્ચ-કોંગ્રેસ

AICCના અધિકારીએ આરોપ લગાવ્યો કે રાજ્ય સરકારે વડાપ્રધાનના પ્રવાસ દરમિયાન રાજધાની ગુવાહાટીમાં પોસ્ટર લગાવવા માટે જાહેર નાણાંનો નોંધપાત્ર ખર્ચ કર્યો છે. કોંગ્રેસ વડાપ્રધાનના આ આરોપથી પણ નારાજ છે કે સૌથી જૂની પાર્ટી 1947 પહેલા પણ આસામને પૂર્વ પાકિસ્તાનને સોંપવા માટે તૈયાર હતી. કોઈ પણ વડાપ્રધાન આવું બેજવાબદાર નિવેદન કેવી રીતે આપી શકે? કેન્દ્ર અને પૂર્વોત્તરમાં કોંગ્રેસ સરકારોએ આસામ અને સમગ્ર પૂર્વોત્તર ક્ષેત્રમાં શાંતિ લાવી.

આસામ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી પૂર્વોત્તર રાજ્યો આત્મવિશ્વાસ સાથે ભારતનો ભાગ બન્યા હતા, લાંબા સમયથી ચાલતા વંશીય સંઘર્ષોનું નિરાકરણ આવ્યું હતું. કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા દેશના હિતમાં કરવામાં આવેલા કાર્યને કારણે આ બધું શક્ય બન્યું હતું. ભાજપના શાસન હેઠળ ઘણા વર્ષોથી અસ્થિરતા છે, અને સ્થાનિક સમુદાયો વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે.

બાંગ્લાદેશના નેતાઓ તેમના નકશામાં પૂર્વોત્તરને બાંગ્લાદેશના ભાગ તરીકે બતાવી રહ્યા છે, ત્યાં હિન્દુઓ જેવા લઘુમતીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને આપણા દેશમાં ઘૂસણખોરી સતત વધી રહી છે. AICCના આસામના પ્રભારી જીતેન્દ્ર સિંહે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે આ સરકાર આવી નિષ્ફળતાઓ માટે પણ શરમ નથી બતાવતી."તેમણે કહ્યું, "આસામ અનેક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેમ કે નબળી શિક્ષણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થા, તૂટેલા રસ્તાઓ, પીવાના પાણીની અછત અને વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર. રાજ્યના લોકો પરિવર્તન, સન્માન અને જવાબદાર શાસન ઇચ્છે છે, અને આ પરિવર્તન લોકો તરફથી જ આવશે." કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે ભાગલા સમયે આસામને પાકિસ્તાનને સોંપવાના વડાપ્રધાનના આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા હતા.

આસામને પાકિસ્તાનને સોંપવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નહોતો. આસામ એક હિન્દુ બહુમતી ધરાવતો પ્રાંત હતો અને ભાગલા યોજના હેઠળ તેને ક્યારેય પાકિસ્તાનને સોંપવામાં આવ્યો ન હતો. એકમાત્ર પ્રશ્ન આસામના સિલહટ જિલ્લાનો હતો, જે મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર હતો. જુલાઈ 1947માં, બ્રિટિશ રાજ દરમિયાન એક લોકમત યોજાયો હતો.તે લોકમતમાં, સિલહટે પૂર્વ બંગાળ અથવા પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં જોડાવા માટે મતદાન કર્યું હતું. આ કોંગ્રેસનો નિર્ણય નહોતો, પરંતુ સ્વતંત્રતા પહેલા લેવાયેલો વોટ હતો. આસામના કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રી ગોપીનાથ બોરદોલોઈના પ્રયાસોને કારણે, કરીમગંજ સબ-ડિવીઝનને ભારતમાં જાળવી રાખવામાં આવ્યો હતો.એવા કોઈ ઐતિહાસિક પુરાવા નથી કે કોંગ્રેસે, એક પક્ષ તરીકે, આસામને પાકિસ્તાનને આપવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ભાગલા બ્રિટિશ સરકારની ઉતાવળ, મુસ્લિમ લીગની માંગણીઓ અને ગૃહયુદ્ધના ડરને કારણે થયા હતા.

