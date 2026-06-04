કોંગ્રેસે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા, ખડગે-પવન ખેડાને આપી ટિકિટ
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ (INC)એ રાજ્યસભા માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે.
Published : June 4, 2026 at 11:00 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ (INC)એ રાજ્યસભા માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પવન ખેડાને પણ ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
કોંગ્રેસે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા
કોંગ્રેસે કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ અને ઝારખંડમાં રાજ્યસભાના ઉમેદવારની જાહેરાત કરી છે.
કર્ણાટક: મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પવન ખેડા, મનસુર અલી ખાન
મધ્ય પ્રદેશ: મીનાક્ષી નટરાજન
રાજસ્થાન: નીરજ ડાંગી
તમિલનાડુ: પ્રવીણ ચક્રવર્તી
ઝારખંડ: પ્રણવ ઝા
કોંગ્રેસે રાજસ્થાનમાં દલિત સમુદાયના મજબૂત નેતા અને વર્તમાન રાજ્યસભા સાંસદ નીરજ ડાંગી પર ફરી વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
The Congress President, Shri @kharge, has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial/bye-elections to the Council of States from the states mentioned against their names👇 pic.twitter.com/4x4cQNB0kb— Congress (@INCIndia) June 4, 2026
તમિલનાડુમાં પ્રવીણ ચક્રવર્તીને ઉમેદવાર બનાવ્યા
કોંગ્રેસના ડેટા અને એનાલિટિક્સ વિભાગના ચેરમેન પ્રવીણ ચક્રવર્તીને તમિલનાડુમાંથી રાજ્યસભા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રવીણ ચક્રવર્તી રાહુલ ગાંધીના ઘણી નજીકના સલાહકારમાં ગણાય છે.
ઝારખંડથી પ્રણવ ઝાને ઉમેદવાર બનાવ્યા
અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી (AICC)ના સચિવ અને સંચાર વિભાગના સીનિયર નેતા પ્રણવ ઝાને ઝારખંડમાંથી રાજ્યસભાની ટિકિટ આપવામાં આવી છે. મીડિયા મેનેજમેન્ટ અને સંગઠનમાં સંકટમોચકની ભૂમિકા નીભાવનારા પ્રણવ ઝા માટે એક મોટું ઇનામ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
રાજ્યસભાની 24 બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે
રાજ્યસભાની 24 બેઠક માટે 18 જૂને ચૂંટણી યોજાશે. 10 રાજ્યમાં રાજ્યસભાની બેઠક ખાલપી થઇ રહી છે, જ્યાં વર્તમાન સંસદસભ્યો (સાંસદ) 21 જૂનથી 19 જુલાઇ વચ્ચે વિવિધ તારીખે નિવૃત થઇ રહ્યા છે.
રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત અને કર્ણાટકની ચાર-ચાર બેઠકો; મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની ત્રણ-ત્રણ બેઠકો; ઝારખંડની બે બેઠકો; અને મણિપુર, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમની એક-એક બેઠકનો સમાવેશ થશે.
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