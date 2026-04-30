PM મોદીનો જાતિ આધારિત વસ્તીગણતરી ટાળવાનો ઈરાદો: કોંગ્રેસ

જયરામ રમેશે કહ્યું, 1 વર્ષ પહેલા મોદી સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે જાતિ આધારિત ગણતરી આગામી વસ્તી ગણતરીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
Published : April 30, 2026 at 12:49 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે ગુરુવારે કહ્યું કે, સરકારે જાતિગત વસ્તી ગણતરીની જાહેરાત કર્યાને એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ આ ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે તેની વિગતો હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહી છે. કોંગ્રેસે આક્ષેપ લગાવ્યો હતો કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ કવાયત ટાળવા ઈચ્છે છે.

કોંગ્રેસના સીનિયર નેતા જયરામ રમેશે આજે જણાવ્યું હતું કે, બરાબર એક વર્ષ પહેલા, મોદી સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે આગામી વસ્તી ગણતરીમાં સમગ્ર વસ્તીની જાતિગત ગણતરીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

જયરામ રમેશે X પર જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાનના આ નાટકીય યુ-ટર્ન સાથે જોડાયેલો તાજેતરનો ઘટનાક્રમ આ પ્રકારે છે: 21 જુલાઈ 2021 ના ​​રોજ, ગૃહમંત્રીએ લોકસભામાં ભાજપના સાંસદ શ્રીમતી રક્ષા નિખિલ ખડસે (હવે પોતે મંત્રી છે) દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, ભારત સરકારે નીતિગત રીતે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે."

તેમણે પોસ્ટમાં આગળ કહ્યું, 21 સપ્ટેમ્બર 2021 ના ​​રોજ, મોદી સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું જેમાં જણાવ્યું હતું કે, જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી માટે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ કોઈપણ નિર્દેશ મોદી સરકાર દ્વારા પહેલાથી જ લેવામાં આવેલા નીતિગત નિર્ણયમાં દખલ કરવા સમાન હશે.

રમેશે જણાવ્યું, 16 એપ્રિલ, 2023ના રોજ, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડા પ્રધાનને પત્ર લખીને નિયમિત વસ્તી ગણતરીના ભાગ રૂપે અપ-ટુ-ડેટ જાતિ વસ્તી ગણતરીની માંગણી કરી હતી.

તેમણે કહ્યું, "28 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ, ન્યૂઝ18 નેટવર્ક સાથેના એક ટેલિવિઝન ઇન્ટરવ્યુમાં, વડા પ્રધાને કોંગ્રેસ પર હુમલો કરતા કહ્યું કે, જાતિ વસ્તી ગણતરીની તેમની માંગ 'શહેરી નક્સલ' વિચારધારાનું સૂચક છે."

રમેશે કહ્યું કે, વડા પ્રધાને પોતાના આ આરોપ માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતૃત્વની માફી માંગવી જોઈએ. તેનાથી પણ વધારે મહત્વપૂર્ણ એ છે કે દેશની જનતાને આ જણાવવું જોઈએ કે 30 એપ્રિલ 2025એ જ્યારે તેમણે જાતિ આધારિત વસ્તીગણતરીની જાહેરાત કરી, ત્યારે તેમણે પોતાના મનને 'અર્બન નક્સલ' વિચારથી દૂષિત કેવી રીતે થવા દીધું.

પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે, આખું એક વર્ષ વીતી ગયું છે. આ જાતિ ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. આ વિષયના પર ન તો વિપક્ષી દળો અને રાજ્ય સરકારો સાથે કોઈ સંવાદ થયો છે અને ન તો આ વિસ્તારના નિષ્ણાતો સાથે કોઈ સાર્થક ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

તેમણે લખ્યું છે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખે 5 મે, 2025 ના રોજ જાતિ વસ્તી ગણતરીના મુદ્દા પર ફરીથી પીએમને પત્ર લખ્યો હતો. તે પત્રને ધ્યાને પણ નથી લેવામાં આવ્યો. તે પત્રમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ સંપૂર્ણ રીતે સાચા છે. હાલમાં જ સમાપ્ત થયેલા સંસદના વિશેષ સત્ર બાદ વધુ પ્રાસંગિત થઈ ગયા છે જ્યારે આ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે પ્રધાનમંત્રી જાતિ વસ્તીગણતરીને ટાળવાનો પૂરો ઈરાદો ધરાવે છે.

