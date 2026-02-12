કોંગ્રેસે અપ્રમાણસર સંપત્તિનો આરોપ લગાવ્યો, મુખ્યમંત્રી હિમંતે ₹500 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં હિમંતા બિસ્વા શર્માને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો. દરમિયાન, તેમણે ₹500 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો.
Published : February 12, 2026 at 6:18 PM IST
ગુવાહાટી: ચૂંટણી લડાઈમાં મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સામનો કરવા માટે કોંગ્રેસે તાજેતરમાં તૈયાર કરેલું "બ્રહ્માસ્ત્ર" કાનૂની જંઝટમાં ફસાઈ ગયું છે.
અહેવાલો અનુસાર, મુખ્યમંત્રી અને તેમના પરિવાર સામે કથિત બેનામી અને અપ્રમાણસર સંપત્તિના આરોપોને મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બનાવવાની કોંગ્રેસની યોજના નિષ્ફળ ગઈ છે.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી કે તેના નેતાઓ નક્કર પુરાવા વિના મુખ્યમંત્રી અને તેમના પરિવાર સામે આવા આરોપો લગાવી શકે નહીં. મુખ્યમંત્રીએ ત્રણ કોંગ્રેસ નેતાઓ સામે માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યા પછી આ મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આવ્યો છે.
આ કોર્ટના આદેશને 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આસામમાં એક મોટા રાજકીય ઘટનાક્રમ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. હવેથી, આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ગૌરવ ગોગોઈને મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની સંપત્તિ વિશે કોઈપણ ટિપ્પણી કરવા પર પ્રતિબંધ છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા દાખલ કરાયેલા ₹500 કરોડના માનહાનિના દાવા અંગે કોર્ટના આદેશમાં આ સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું.
તાજેતરમાં, આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અને સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ, રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ભૂપેશ બઘેલ અને જીતેન્દ્ર સિંહ સાથે મળીને ગુવાહાટીના રાજીવ ભવનમાં વિસ્ફોટક આરોપો લગાવ્યા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે મુખ્યમંત્રી અને તેમના પરિવાર પાસે બેનામી મિલકતો અને 12,000 વિઘા જમીન છે.
2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, ગોગોઈ અને કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ વારંવાર જાહેર સભાઓ અને રેલીઓમાં મુખ્યમંત્રીને નિશાન બનાવ્યા હતા, તેમના પરિવારની કથિત સંપત્તિઓ પર હુમલો કર્યો હતો. આ પછી, મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માએ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ₹500 કરોડના નુકસાનની માંગણી સાથે 10 ફેબ્રુઆરીએ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.
દરમિયાન, કોર્ટે માનહાનિના કેસમાં આગામી સુનાવણી 9 માર્ચે નક્કી કરી છે અને ગૌરવ ગોગોઈ સહિત સાત વ્યક્તિઓને વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા, આસામના એડવોકેટ જનરલ દેવજીત લોન સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને કોર્ટને સમજાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી અને તેમના પરિવાર પાસે 12,000 વીઘા જમીન છે તેવી માહિતી તેમને ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળી.
તેમણે કહ્યું, "અમે કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું છે કે આ દાવા ખોટા અને બનાવટી છે. જો કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે કંઈ કહેવાનું હોય, જો ક્યાંય કોઈ માલિકી વગરની મિલકત હોય, તો તેમણે તથ્યો અને પુરાવા રજૂ કરવા જોઈએ. તેથી જ મુખ્યમંત્રીએ ગૌરવ ગોગોઈ, ભૂપેશ બઘેલ અને જીતેન્દ્ર સિંહને પડકાર ફેંક્યો છે, જેમણે આ નિવેદનો આપ્યા હતા, તેમને કોર્ટમાં સાબિત કરવા માટે પડકાર ફેંક્યો છે. તેથી, મુખ્યમંત્રીએ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલ માનહાનિના કેસમાં આ આરોપો લગાવનારા તમામ લોકો તેમજ અખબારના પ્રતિનિધિઓના નામનો ઉલ્લેખ છે. તેમને સાબિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે શું પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપવામાં આવેલા નિવેદનો અને અખબારોમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલો સાચા છે કે સંપૂર્ણપણે બનાવટી છે. જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો મુખ્યમંત્રીએ ₹500 કરોડનું વળતર માંગ્યું છે."
સૈકિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેસની સુનાવણી કર્યા પછી, કોર્ટે તમામ દસ્તાવેજોની તપાસ કરી અને સ્ટે ઓર્ડર પસાર કર્યો. તેમણે કહ્યું, "રેકોર્ડ પરની સામગ્રી પર વિચાર કર્યા પછી, સિવિલ જજ (સિનિયર ડિવિઝન-I) નયન જે. શર્માએ મુખ્યમંત્રીના કેસમાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ યોગ્યતા શોધી કાઢી અને સંબંધિત વ્યક્તિઓને ભવિષ્યમાં આવા નિવેદનો આપવાથી રોકવા માટે વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો."
આ જ આદેશમાં, કોર્ટે રાજ્યના એક મુખ્ય અખબારના માલિક, પ્રકાશક અને સંપાદકને પણ સમન્સ પાઠવ્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીની સંપત્તિ અંગેના અહેવાલના પ્રકાશન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. તેમને કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે સમજાવતા, એડવોકેટ જનરલે કહ્યું, "અખબારને 9 માર્ચે કોર્ટમાં હાજર ન થાય ત્યાં સુધી 5 ફેબ્રુઆરીના મુદ્દા પર કોઈપણ વધુ અહેવાલો પ્રકાશિત કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે ગૌરવ ગોગોઈ, ભૂપેશ બઘેલ અને જીતેન્દ્ર સિંહને સમન્સ પાઠવ્યા છે અને તેમને નોટિસ પાઠવી છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે અખબારના માલિક, પ્રકાશક અને સંપાદકને તેમની પાસે રહેલા તમામ તથ્યો અને પુરાવા રજૂ કરવા માટે નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે. ત્યાં સુધી, કોર્ટે મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા અથવા તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ મિલકતો, સંપત્તિઓ અથવા યોજનાઓ અંગેના આરોપો લગાવતા કોઈપણ સમાચારના પ્રકાશન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે."
