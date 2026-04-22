કોંગ્રેસ પ્રમુખ અલકા લાંબાએ સરકાર પર કર્યા પ્રહારો, "ભાજપ અને આરએસએસ મહિલાઓને નફરત કરે છે"
કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ સૌથી વધુ છે.
Published : April 22, 2026 at 8:25 PM IST
નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બુધવારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર રાજકીય આક્ષેપો કર્યા, જેમાં મોદી સરકાર પર મહિલા અનામત બિલ અંગે જુઠ્ઠાણા ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. પાર્ટીએ માંગ કરી કે 2023માં પસાર થયેલ મહિલા અનામત બિલને તમામ 543 લોકસભા બેઠકો પર લાગુ કરવામાં આવે.
નોંધનીય છે કે, ગયા અઠવાડિયે, 2029થી વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવા અને લોકસભામાં બેઠકોની સંખ્યા 850 કરવા માટેનો સુધારો બિલ લોકસભામાં પસાર થવામાં નિષ્ફળ ગયો.
BJP-RSS के लोग महिला विरोधी सोच रखते हैं। आज तक इनकी पार्टी में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी।— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
हमारी मांग है:
• लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए
• OBC वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाए
• जातिगत जनगणना हो, फिर उसी आधार पर परिसीमन हो
નવી દિલ્હીમાં પાર્ટી કાર્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, અખિલ ભારતીય મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અલકા લાંબાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપ મહિલા અનામત અંગે દેશભરમાં જુઠ્ઠાણા ફેલાવી રહી છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટી તે જુઠ્ઠાણાઓનો પર્દાફાશ કરી રહી છે."
અલકા લાંબાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે,સંસદના ખાસ સત્રના પહેલા દિવસે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જંતર-મંતર પર મહિલા અનામતના તાત્કાલિક અમલીકરણની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભાજપ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "ભાજપ અને RSS મહિલાઓને ધિક્કારે છે."
देश में आधी आबादी को विधानसभाओं और लोकसभा में पूरा हक दिलाने के लिए कांग्रेस लड़ती रही है।— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
हमारी मांग है कि लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए।
અલકા લાંબાએ કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ક્યારેય કોઈ મહિલા બન્યા નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીની માંગણીઓનો ઉલ્લેખ કરતા લાંબાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી તમામ 543 લોકસભા બેઠકો માટે મહિલા અનામત તાત્કાલિક લાગુ કરવાની અને OBC શ્રેણીની મહિલાઓને અનામતમાં સમાવવાની માંગ કરે છે.
વધુમાં, લાંબાએ કહ્યું કે સરકારે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરવી જોઈએ અને પછી તેના આધારે વિસ્તારોનું સીમાંકન કરવું જોઈએ. દેશભરમાં અખિલ ભારતીય મહિલા કોંગ્રેસ પોસ્ટકાર્ડ અભિયાન શરૂ કરતાં તેમણે કહ્યું કે આ અભિયાન બે મહિના સુધી ચાલશે. કોંગ્રેસ પાર્ટીનો ઉદ્દેશ્ય દરેક લોકસભા મતવિસ્તાર, વિધાનસભા મતવિસ્તાર અને ગામની મહિલાઓને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધિત પોસ્ટકાર્ડ મોકલવાનો છે. અલ્કાએ કહ્યું કે આ પોસ્ટકાર્ડ્સ દ્વારા તેઓ નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ 2023ના તાત્કાલિક અમલીકરણની માંગ કરશે.
देशभर में महिला कांग्रेस का पोस्ट कार्ड अभियान शुरु हो गया है।— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
ये अभियान 2 महीने चलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर लोकसभा, विधानसभा और गांव से 10 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजेंगीं।
લાંબાએ કહ્યું કે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર જુલાઈમાં યોજાવાનું છે. કોંગ્રેસ માંગ કરે છે કે તે સત્ર દરમિયાન એક ખાસ ઠરાવ રજૂ કરવામાં આવે અને સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે, બધાની સંમતિથી, તમામ 543 બેઠકો પર 33 ટકા મહિલા અનામત તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવે.
કોંગ્રેસના એસસી વિભાગના વડા રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે પણ આવી જ લાગણી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ભાજપ મહિલા અનામતનો દેખાડો કરી રહી છે, પરંતુ 2022ના એનસીઆરબીના આંકડા દર્શાવે છે કે ભાજપ સરકાર હેઠળ મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે દર કલાકે મહિલાઓ પર ઉત્પીડનના 51 કેસ નોંધાય છે.
देशभर में BJP महिला आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ उस झूठ को बेनकाब कर रही है।— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
संसद के विशेष सत्र के पहले दिन हमने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग रखी थी।
તેમણે કહ્યું, "દેશભરમાં દરરોજ આશરે 90 બળાત્કારના કેસ નોંધાય છે. ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓનો દર સૌથી વધુ છે." રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે કહ્યું કે ભાજપ શાસિત ઉત્તર પ્રદેશ મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓની યાદીમાં ટોચ પર છે. ગૌતમે વધુમાં કહ્યું કે બિલ્કીસ બાનો કેસ અને બીએચયુ બળાત્કાર કેસને કોઈ ભૂલી શક્યું નથી, જ્યાં ભાજપે ગુનેગારોને માળા પહેરાવીને સન્માનિત કર્યા હતા, જ્યારે બીએચયુ બળાત્કાર કેસમાં પોલીસ કાર્યવાહી ઢીલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
LIVE: Press briefing by Ms @LambaAlka, Shri @AdvRajendraPal and Shri @DrJaihind at AICC Office, New Delhi.— Congress (@INCIndia) April 22, 2026
કોંગ્રેસના OBC વિભાગના વડા ડૉ. અનિલ જયહિંદે કહ્યું, "ઉત્તર પ્રદેશમાં, આપણી દલિત અને OBC બહેનો અને દીકરીઓ પર બળાત્કાર અને હત્યા થઈ રહી છે. ગુંડાઓ અને ગુનેગારોને છૂટ આપવામાં આવી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીનું બુલડોઝર ફક્ત દલિતો, પછાત વર્ગો અને લઘુમતીઓને જ નિશાન બનાવે છે."
