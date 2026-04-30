કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાના કેસની આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી
ખેડાએ દાવો કર્યો હતો કે રિંકી ભૂયાન શર્મા પાસે અનેક વિદેશી પાસપોર્ટ, વિદેશમાં અઘોષિત વૈભવી મિલકતો અને શેલ કંપનીઓ સાથે તેના સંબંધો હતા.
Published : April 30, 2026 at 9:56 AM IST
નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટ ગુરુવારે કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરા દ્વારા મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની વિરુદ્ધ કથિત ટિપ્પણી બદલ આસામ પોલીસે નોંધેલા ફોજદારી કેસમાં તેમની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દેવાના ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરશે.
સુપ્રીમ કોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કારણ યાદી અનુસાર, ન્યાયાધીશ જે.કે. મહેશ્વરી અને અતુલ એસ. ચાંદુરકરની બેન્ચ 30 એપ્રિલે કેસની સુનાવણી કરશે. ખેડાએ ગુવાહાટી હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) દાખલ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે, જેમાં તેમને ધરપકડ પૂર્વે જામીનના રક્ષણનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.
આ અરજી રવિવારે સાંજે દાખલ કરવામાં આવી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ડાયરી નંબર 25523/2026 તરીકે નોંધાયેલી હતી અને હાલમાં સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ છે. ગુવાહાટી હાઈકોર્ટની સિંગલ જજની બેન્ચે આગોતરા જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, એમ કહીને કે ખેરા આગોતરા જામીનના વિશેષાધિકાર માટે હકદાર નથી.
ગુવાહાટી હાઈકોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દેતા કહ્યું કે, "આ કેસને સીધો માનહાનિનો કેસ કહી શકાય નહીં. ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી), 2023 ની કલમ 339 હેઠળ કેસ નોંધવા માટે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સામગ્રી છે." અગાઉ, પવન ખેરાને તેલંગાણા હાઈકોર્ટ તરફથી વચગાળાની રાહત મળી હતી, જેણે તેમને સમય માટે ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન આપ્યા હતા, જેના કારણે તેઓ નિયમિત રાહત માટે આસામની યોગ્ય કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકતા હતા.
જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે પાછળથી આ રાહત પર સ્ટે આપ્યો હતો. ત્યારબાદ, સુપ્રીમ કોર્ટે ખેડાની સ્ટે ખાલી કરવાની અરજી ફગાવી દીધી હતી અને વચગાળાની સુરક્ષા વધારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેના અગાઉના આદેશમાં કંઈપણ જામીન અરજી પર આસામ હાઇકોર્ટના નિર્ણયને અસર કરતું નથી. ત્યારબાદ ખેરાએ આગોતરા જામીન માટે ગુવાહાટી હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ખેરાના આરોપોથી આ વિવાદ ઉભો થયો હતો કે રિંકી ભૂયાન શર્મા પાસે અનેક વિદેશી પાસપોર્ટ, વિદેશમાં અઘોષિત વૈભવી મિલકતો અને શેલ કંપનીઓ સાથે જોડાણો હતા. ગુવાહાટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાયેલી FIRમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની અનેક જોગવાઈઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ખોટા નિવેદનો આપવા, છેતરપિંડી, બનાવટી અને બદનક્ષી સંબંધિત આરોપોનો સમાવેશ થાય છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, આસામ પોલીસે ખેરાના દિલ્હીમાં ઘરની તપાસ કરી હતી અને કેસના સંદર્ભમાં હૈદરાબાદની પણ મુલાકાત લીધી હતી.
