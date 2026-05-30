ETV Bharat / bharat

કોંગ્રેસે આપી સત્તાવાર જાણકારી, 3 જૂને કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ લેશે ડીકે શિવકુમાર

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 3 જૂને લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં યોજાશે

કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 3 જૂને લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં યોજાશે
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 3 જૂને લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં યોજાશે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ: ડીકે શિવકુમાર 3 જૂને લોકભવન ખાતે કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. અગાઉ એવા અહેવાલ હતા કે ડીકે શિવકુમાર વિધાનસભાના પગથિયાં પર શપથ લેશે. જોકે, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હવે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 3 જૂને લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં યોજાશે.

ડીકે શિવકુમારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે પત્રકાર પરિષદમાં ખુલાસો કરતા, કર્ણાટક પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ જીસી ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું હતું કે, નવા મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે મીડિયામાં ખોટા અહેવાલો ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ વિધાનસભામાં યોજાશે નહીં.

પાર્ટીએ 3 જૂને લોકભવન ખાતે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, શપથ ગ્રહણ સમારોહનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ આજે સાંજ સુધીમાં નક્કી કરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે કેટલા મંત્રીઓ શપથ લેશે તે હજુ નક્કી થયું નથી. કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ આ અંગે નિર્ણય લેશે.

ઈંધણના ભાવમાં વધારાને કારણે કોઈ મોટા કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા નથી. વધુમાં, જનતાને અસુવિધા ન થાય તે માટે, કોઈ મોટા કાર્યક્રમો ન યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જીસી ચંદ્રશેખરે ચાહકો અને પક્ષના સમર્થકોને સહયોગ માટે અપીલ કરી.

કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે શનિવારે અહીં લોકભવન ખાતે રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોત સાથે મુલાકાત કરી હતી. રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત બાદ, તેમણે નાગરબાવીમાં મઠની અજય્ય શાખાની મુલાકાત લીધી હતી અને પાછા ફરતા પહેલા અજય્યની પાદુકાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

વિધાનસભા પક્ષની બેઠક

રાજ્ય કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક આજે સાંજે 4 વાગ્યે વિધાનસભા સૌધા કોન્ફરન્સ હોલમાં આગામી મુખ્યમંત્રીની પસંદગી માટે મળવાની છે. રાજ્યપાલ થાવરચંદ ગેહલોતે શુક્રવારે સિદ્ધારમૈયાનું મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું સ્વીકારી લીધું હતું અને મંત્રીમંડળનું વિસર્જન કર્યું હતું. આ બેઠક પછીની તારીખે યોજાવાની છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DK SHIVKUMAR CM OATH
DK SHIVKUMAR
KARNATAKA NEW CM DK SHIVKUMAR
DK SHIVKUMAR OATH CEREMONY
DK SHIVKUMAR CM OATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.