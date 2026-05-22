NIFT અને NID ની પરીક્ષા માટેની પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી અને અભ્યાસક્રમની સંપૂર્ણ માહિતી
NIFT અને NID શું છે? ફેશન અને ડિઝાઇનની ટોચની સંસ્થાઓ કઈ-કઈ છે, પસંદગી પ્રક્રિયા, સિલેબસ, પગાર અને સામાન્ય ભ્રમણાઓનું નિવારણ.
Published : May 22, 2026 at 3:36 PM IST
અમદાવાદ : આજે આપણે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિષય વિશે વાત કરીશું, જે ઘણા યુવાનોને કેરિયરની દિશામાં માર્ગદર્શન આપે છે. પરંતુ સૌથી પહેલાં એક મોટી ગેરસમજ દૂર કરવી જરૂરી છે. ઘણા લોકો NIFT અને NIDને આર્મી, એરફોર્સ કે નેવી સાથે સંબંધિત સંસ્થાઓ સમજે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. NIFT (National Institute of Fashion Technology) અને NID (National Institute of Design) ભારતની અગ્રણી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, જે ફેશન ડિઝાઇન, ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇન, ઇન્ટીરિયર ડિઝાઇન, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન, ગ્રાફિક ડિઝાઇન જેવા ક્ષેત્રોમાં શિક્ષણ અને સંશોધન આપે છે. આ સંસ્થાઓનો આર્મી, એરફોર્સ અથવા કોઈપણ સંરક્ષણ દળ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ સેનામાં જોડાવા માગે છે, તો તેણે NDA (National Defence Academy), CDS (Combined Defence Services) અથવા SSB દ્વારા પસંદગી મેળવવી પડે છે. NIFT અને NIDની પરીક્ષાઓથી આર્મી અથવા એરફોર્સમાં જોડાવું શક્ય નથી.
NIFTની સ્થાપના 1986માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. NIDની સ્થાપના 1961માં થઈ હતી અને તેનું મુખ્ય કેમ્પસ અમદાવાદમાં છે. બંને સંસ્થાઓ દેશભરમાં અનેક કેમ્પસ ધરાવે છે અને દર વર્ષે હજારો વિદ્યાર્થીઓને ડિઝાઇનના ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ આપે છે. આ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે એક સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષા (Entrance Exam) લેવામાં આવે છે, જેને સામાન્ય રીતે NIFT/NID પરીક્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
NIFT/NID પરીક્ષામાં જોડાવાની રીત, પાત્રતા અને વયમર્યાદા
NIFT/NID પરીક્ષામાં કેવી રીતે જોડાવું?
NIFT અને NIDની પરીક્ષામાં જોડાવા માટે સૌથી પહેલાં તેમની સતત વેબસાઇટ (nift.ac.in અને nid.edu) પર જવું પડે છે. દર વર્ષે સામાન્ય રીતે નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં પ્રવેશ પરીક્ષાની જાહેરાત (Notification) બહાર પાડવામાં આવે છે. તે પછી ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થાય છે. અરજી કરવા માટે નીચેના પગલાં અનુસરો:
સંબંધિત સંસ્થાની સતત વેબસાઇટ પર જાઓ.
- "Admissions" અથવા "Apply Online" લિંક પર ક્લિક કરો.
- તમારું નામ, જન્મતારીખ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર વગેરે સાથે રજિસ્ટ્રેશન કરો.
- અરજી ફોર્મમાં તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત, સરનામું, ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.
- પરીક્ષા ફી (Exam Fee) ઓનલાઇન ચૂકવો. સામાન્ય રીતે ફી અંદાજે ₹ 3000 થી ₹ 5000ની વચ્ચે હોય છે. SC/ST/PWD ઉમેદવારોને છૂટ મળે છે.
- અરજી સબમિટ કર્યા પછી પરીક્ષાનું એડમિટ કાર્ડ (Admit Card) ડાઉનલોડ કરો. પરીક્ષા સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લેવામાં આવે છે.
NIFT/NID પરીક્ષા માટે પાત્રતા (Eligibility Criteria)
NIFT માટે પાત્રતા:
શૈક્ષણિક લાયકાત: 12મી ધોરણ (HSC) કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. વિષયોમાં ગણિત અથવા ચિત્રકળા અથવા ફિઝિક્સ/કેમિસ્ટ્રી/બાયોલોજીનો સમાવેશ થવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ 12મીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા હોય તો પણ અરજી કરી શકે છે, પરંતુ પ્રવેશ સમયે પાસ થયેલા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવા પડશે.
ન્યૂનતમ ગુણ: NIFTના B.Des અને B.F.Tech કોર્સ માટે 12મીમાં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ (SC/ST માટે 45%) જરૂરી છે. M.Des અને M.F.M માટે સ્નાતક (Graduation) 50% ગુણ સાથે જરૂરી છે.
NID માટે પાત્રતા:
શૈક્ષણિક લાયકાત: B.Des માટે 12મી ધોરણ પાસ. M.Des માટે સ્નાતક (કોઈપણ વિષયમાં) 50% ગુણ સાથે. સ્નાતક ડિઝાઇન, આર્કિટેક્ચર, એન્જિનિયરિંગ અથવા ફાઈન આર્ટ્સમાં હોય તો પ્રાથમિકતા મળે છે.
અન્ય લાયકાત: NID માટે ડિઝાઇન અથવા ચિત્રકળાનો શોખ અને કુશળતા જરૂરી છે. પ્રવેશ પરીક્ષામાં ચિત્ર, સર્જનાત્મકતા અને સમસ્યા ઉકેલવાની ક્ષમતાની કસોટી થાય છે.
NIFT/NID પરીક્ષા માટે વયમર્યાદા (Age Limit)
NIFT અને NIDની પરીક્ષામાં કોઈપણ ઉચ્ચ વયમર્યાદા (Upper Age Limit) નથી. એટલે કે, 12મી પાસ કર્યા બાદ કોઈપણ ઉંમરે વ્યક્તિ આ પરીક્ષા આપી શકે છે. જો કે, નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખો:
NIFT B.Des/B.F.Tech: 12મી પાસ થયા બાદની કોઈ મર્યાદા નથી. પરંતુ સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ 17-25 વર્ષની વય વચ્ચે અરજી કરે છે.
NID B.Des: 12મી પાસ કર્યા પછી કોઈ વયમર્યાદા નથી.
M.Des માટે: સ્નાતક પાસ થયા પછીની કોઈ વયમર્યાદા નથી.
જો કોઈ વ્યક્તિએ 12મી પાસ કર્યાને ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હોય, તો તે પણ અરજી કરી શકે છે. કોઈપણ ઉંમરનો ઉમેદવાર NIFT/NIDની પરીક્ષા આપી શકે છે.
શું છોકરીઓ NIFT/NIDમાં જોડાઈ શકે છે?
NIFT અને NIDમાં કોઈ લિંગ ભેદભાવ નથી. છોકરીઓ પુરુષોની જેમ જ આ પરીક્ષાઓ આપી શકે છે અને પ્રવેશ મેળવી શકે છે. હકીકતમાં, NIFT અને NIDમાં ઘણી વખત છોકરીઓની સંખ્યા પુરુષો કરતા વધુ હોય છે. ફેશન અને ડિઝાઇનના ક્ષેત્રમાં મહિલાઓનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા, સિલેબસ, પગાર અને સામાન્ય ભ્રમણાઓનું નિવારણ
NIFT/NIDની પસંદગી પ્રક્રિયા (Selection Process)
NIFT અને NIDની પસંદગી પ્રક્રિયા ત્રણ તબક્કામાં થાય છે:
તબક્કો 1: લેખિત પરીક્ષા (Written Exam)
- NIFT માટે: CRE (Creative Ability Test), GAT (General Ability Test) અને સ્થિતિસ્થાપકતા કસોટી.
- NID માટે: DAT (Design Aptitude Test) – જેમાં ચિત્ર, સર્જનાત્મકતા અને તાર્કિક ક્ષમતાના પ્રશ્નો હોય છે.
તબક્કો 2: સ્ટુડિયો ટેસ્ટ અને પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ (Studio Test & Interview)
- લેખિત પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારોને સ્ટુડિયો ટેસ્ટ (હાથથી કામ કરવાની કસોટી) અને પછી વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે છે. આમાં તમારી ડિઝાઇન સમજ, હાથની કુશળતા અને સંદેશાવ્યવહાર કુશળતા ચકાસાય છે.
તબક્કો 3: અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ (Final Merit List)
- લેખિત, સ્ટુડિયો ટેસ્ટ અને ઇન્ટરવ્યૂના ગુણને જોડીને અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેના આધારે પ્રવેશ મળે છે.
- NIFT/NID પરીક્ષાનો સિલેબસ (Syllabus)
- NIFT અને NIDના સિલેબસમાં મુખ્યત્વે ચિત્રકળા, સર્જનાત્મકતા, તાર્કિક વિચારસરણી અને સામાન્ય જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે.
NIFT માટે સિલેબસ:
- Creative Ability Test (CAT): ચિત્રકળા, ડિઝાઇન સિદ્ધાંતો, રંગ સિદ્ધાંત, પરિપ્રેક્ષ્ય, કાલ્પનિક ચિત્ર, ફેશન ડિઝાઇન અને 3D કમ્પોઝિશન.
- General Ability Test (GAT): સામાન્ય જ્ઞાન, ગણિત, તાર્કિક ક્ષમતા, અંગ્રેજી ભાષા, માનસિક ક્ષમતા.
- સ્થિતિસ્થાપકતા: પ્રશ્નોની ઝડપથી જવાબ આપવાની ક્ષમતા.
- NID માટે સિલેબસ:
- Design Aptitude Test (DAT): સર્જનાત્મક ચિત્ર, સમસ્યા ઉકેલવાની કસોટી, ડિઝાઇન અવલોકન, સંશોધન ક્ષમતા, વિશ્લેષણ ક્ષમતા.
- Studio Test: હાથથી બનાવેલા ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ્સ, મોડેલ મેકિંગ, ડિઝાઇન વિચાર.
- ઇન્ટરવ્યૂ: ડિઝાઇન સંબંધિત વાતચીત અને તમારા પોર્ટફોલિયોની ચર્ચા.
શું NIFT/NID પરીક્ષા માટે કોચિંગ જરૂરી છે?
NIFT અને NIDની પરીક્ષા માટે કોચિંગ (Coaching) જરૂરી નથી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સ્વઅધ્યયન (Self-study) દ્વારા અને ઑનલાઇન સંસાધનોની મદદથી આ પરીક્ષા પાસ કરે છે. જો કે, ઘણા લોકો કોચિંગ લે છે કારણ કે સ્પર્ધા ઊંચી હોય છે. જો તમારી પાસે સમય અને નાણાં હોય, તો કોચિંગ તમારી કુશળતાને વધારી શકે છે, પરંતુ તે અનિવાર્ય નથી. સૌથી મહત્વની બાબત છે સતત પ્રેક્ટિસ, ચિત્રકળા અને ડિઝાઇનનો શોખ.
NIFT/NID ઓફિસરનો પગાર (Salary)
અહીં એક મોટી ગેરસમજ દૂર કરવી જરૂરી છે. NIFT અને NIDમાંથી પસાર થયા પછી કોઈ "ઓફિસર" નો પદવી નથી. આ સંસ્થાઓ ડિઝાઇનર, ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર, ફેશન ડિઝાઇનર, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનર, ગ્રાફિક ડિઝાઇનર, ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનર, લેક્ચરર, સંશોધક જેવી કારકિર્દી માટે તૈયાર કરે છે. પગાર વ્યક્તિના અનુભવ, કંપની, ક્ષેત્ર અને કુશળતા પર આધાર રાખે છે.
સામાન્ય રીતે,
- નવા સ્નાતક (Fresher): લગભગ ₹ 3 થી ₹ 6 લાખ પ્રતિ વર્ષ (ફેશન હાઉસ, ડિઝાઇન સ્ટુડિયો, ટેક્સટાઇલ કંપનીઓમાં).
- મધ્યમ અનુભવ (3-5 વર્ષ): ₹ 8 થી ₹ 15 લાખ પ્રતિ વર્ષ.
- વરિષ્ઠ ડિઝાઇનર અથવા નિયામક: ₹ 20 થી ₹ 50 લાખ પ્રતિ વર્ષ સુધી.
- આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં: ₹ 50 લાખથી વધુ પણ મળી શકે છે.
નોંધ: NIFT અથવા NIDનો કોઈ "ઓફિસર"નો પગાર સરકારી ક્ષેત્રમાં નથી. જો કોઈ સરકારી ક્ષેત્રમાં નોકરી કરે, તો તે ડિઝાઇન અધિકારી અથવા શિક્ષક તરીકે હોઈ શકે છે. ખાનગી ક્ષેત્રમાં પગાર ઘણો ઊંચો હોય છે.
NIFT/NID માટે શારીરિક ફિટનેસ આવશ્યકતાઓ (Physical Fitness Requirements)
NIFT અને NIDમાં પ્રવેશ માટે કોઈ શારીરિક ફિટનેસની આવશ્યકતા નથી. આ સંસ્થાઓમાં દોડ, પુશ-અપ, ઊંચાઈ, વજન, આંખની રોશની, રંગ અંધત્વ વગેરે જેવી કોઈપણ શારીરિક કસોટી લેવામાં આવતી નથી. ફક્ત તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત અને ડિઝાઇન કુશળતા મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, ડિઝાઇનની નોકરીમાં લાંબા સમય સુધી ટેબલ પર કામ કરવાની ક્ષમતા જરૂરી છે, પરંતુ તે શારીરિક પરીક્ષાનો વિષય નથી.
NIFT અને NID ભારતમાં ફેશન અને ડિઝાઇન શિક્ષણના સર્વોચ્ચ કેન્દ્રો છે. આ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષા આપવી પડે છે, જેમાં ચિત્રકળા, સર્જનાત્મકતા અને સામાન્ય ક્ષમતાની કસોટી થાય છે. પાત્રતા માટે 12મી પાસ હોવું જરૂરી છે, કોઈ વયમર્યાદા નથી, છોકરીઓ સમાન રીતે અરજી કરી શકે છે, કોચિંગ જરૂરી નથી, શારીરિક ફિટનેસની જરૂર નથી, અને આ દ્વારા આર્મી કે એરફોર્સમાં જોડાવું શક્ય નથી. પગાર ડિઝાઇનર તરીકેનો હોય છે, જે અનુભવ સાથે વધે છે.
(Disclaimer): આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. NIFT અને NIDની નવીનતમ અધિકૃત જાહેરાતો અને પરીક્ષાની તારીખો માટે કૃપા કરીને તેમની સતત વેબસાઇટ (nift.ac.in, nid.edu) નો સંપર્ક કરો.
