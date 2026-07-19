"આજે પાછા આવી જાઓ, હું એક કલાકમાં રાજીનામું આપી દઇશ", અભિષેક બેનરજીની TMC બળવાખોરોને અપીલ
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ અભિષેક બેનરજીએ પાર્ટીના બળવાખોર નેતાઓને પડકાર આપ્યો છે
Published : July 19, 2026 at 10:08 AM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ અભિષેક બેનરજીએ પાર્ટીના બળવાખોર નેતાઓને પડકાર આપ્યો છે, જેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના સત્તામાં આવ્યા બાદ પક્ષ પલટો કર્યો હતો અથવા બળવાખોર જૂથમાં જોડાયા હતા. અભિષેક બેનરજીએ જણાવ્યું કે જો તેઓ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી પાસે પરત ફરે છે તો તે એક કલાકની અંદર પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દેશે.
વિધાનસભા ચૂંટણી પછી TMC છોડનારા અથવા બળવાખોર જૂથમાં જોડાયેલા ઘણા સાંસદો અને ધારાસભ્યોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના પક્ષ છોડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ અભિષેકની નેતૃત્ત્વ શૈલી હતી. તાજેતરમાં, TMCના સીનિયર નેતાઓ અનુબ્રત મંડલ અને ધારાસભ્ય મદન મિત્રાએ TMC મહાસચિવ પ્રત્યે સાર્વજનિક રીતે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી.
બન્ને પાછળથી ઋતબ્રત બેનરજીના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર જૂથમાં સામેલ થયા હતા. બળવાખોર નેતાઓમાં સામાન્ય નિરાશા એ છે કે મમતા બેનરજીએ અભિષેક અંગેના તેમના મુદ્દાઓ સાંભળ્યા નહતા. ટીકાનો જવાબ આપતા અભિષેક બેનરજીએ કહ્યું કે જે તેમના પર દોષારોપણ કરી રહ્યા છે તેઓ મમતાના નેતૃત્ત્વમાં વિશ્વાસ રાખે છે તો તેઓએ પરત TMCમાં ફરવું જોઇએ.
ડાયમંડ હાર્બરના સાંસદ અભિષેક બેનરજીએ કહ્યું, "જે લોકોએ પાર્ટી છોડી અને હવે મને દોષ આપી રહ્યા છે, હું તેમણે પડકાર ફેંકુ છું કે તે 'દીદી' પાસે પરત આવી જાય. જો તેઓ આમ કરે છે તો હું એક કલાકની અંદર પોતાની પાર્ટીના પદ પરથી રાજીનામું આપી દઇશ."
અભિષેક બેનરજીએ વધુમાં કહ્યું, "પરંતુ તેઓ એવું નહીં કરે. તેઓ ભાજપ સાથે પહેલાથી જ ડિલ કરી ચૂક્યા છે. આ રીત ઘણી સરળ છે: પાર્ટી છોડો, બળવાખોર જૂથ અથવા ભાજપમાં સામેલ થઇ જાઓ, ED,CBI અને બીજી તપાસ એજન્સીઓ પાસેથી સુરક્ષા લો અને પછી અભિષેક બેનરજી પર આરોપ લગાવો અને તેમણે દોષ આપવાનું શરૂ કરો."
અભિષેક બેનરજીએ અસંતુષ્ટ નેતાઓને મમતા બેનરજી તરફ પીઠ ફેરવવાને બદલે તપાસ એજન્સીઓનો સામનો કરવાનો પડકાર ફેંક્યો છે. ડાયમંડ હાર્બરના સાંસદે કહ્યું, "હું એવા લોકોને પણ કંઇક કહેવા માંગુ છું જેઓ ED,CBI અથવા કોઇપણ તપાસ એજન્સી તરફથી નોટિસ મળતા જ પોતાનો પક્ષ છોડી દે છે. જો તમે કંઇ ખોટું કર્યું નથી, તો તપાસનો સામનો કરો."
TMCના નેતાએ જણાવ્યું કે, CID અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા તેમને વારંવાર સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે અને તેમની સામે અનેક FIR નોંધવામાં આવી છે પણ તેઓ ક્યારેય ભાગ્યા નથી.
અભિષેક બેનરજીએ જણાવ્યું કે, "અમારા માટે ED કે CBI તરફથી સુરક્ષા મહત્ત્વપૂર્ણ નથી. એકમાત્ર સુરક્ષા જે મહત્ત્વનું છે તે લોકોનો વિશ્વાસ અને સમર્થન છે. જો હું ક્યારેય કોઇની સામે નમીશ તો હું લોકશાહીમાં ફક્ત લોકો સમક્ષ જ નમીશ, દિલ્હીમાં બેઠેલા શક્તિશાળી વ્યક્તિઓ સમક્ષ ક્યારેય નહીં. આ સિદ્ધાંત છે જેના પર હું ઊભો છું."
અભિષેક બેનરજીએ દલીલ કરી હતી કે તેઓ 2026ની ચૂંટણીની હારની જવાબદારી ત્યારે જ સ્વીકારવા તૈયાર છે જ્યારે 2024માં સંસદીય ચૂંટણીમાં પાર્ટીની જીતનો શ્રેય પણ આપવામાં આવે જેમાં 42 બેઠકમાંથી 29 બેઠક જીતી હતી.
TMCના નેતાએ કહ્યું, "જો કોઇ 21 જુલાઇની રેલી પહેલા પરત ફરવા માંગે છે તો તે આવી શકે છે અને હું સુનિશ્ચિત કરીશ કે તેમણે જગ્યા આપવામાં આવે. ગંભીર આરોપોનો સામનો કરી રહેલા લોકોએ પક્ષ બદલીને રાજકીય સુરક્ષાની અપેક્ષા ના રાખવી જોઇએ, કારણ કે આખરે જનતા જ અંતિમ નિર્ણય કરશે."
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