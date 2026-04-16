દિલ્હી એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના ટળી: ટેક્સિંગ દરમિયાન બે વિમાનો વચ્ચે ટક્કર, કોઈ જાનહાનિ નહીં
ટર્મિનલ 1 નજીક પુશબેક પછી આકાસા એરનું વિમાન ઊભું હતું અને સ્પાઇસજેટનું વિમાન, જે લેહથી આવ્યું હતું તેની વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી
Published : April 16, 2026 at 10:11 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય (IGI) એરપોર્ટ પર એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના થતા ત્યારે ટળી જ્યારે બે વિમાનો વચ્ચે ટેક્સિંગ કરતી વખતે ટક્કર થઈ ગઈ. આ ઘટનામાં, સ્પાઇસજેટ બોઇંગ B737-700 વિમાનની જમણી પાંખને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે બીજા વિમાન - જે આકાસા એરનું હતું, તેની ડાબી બાજુના હૉરિઝોન્ટલ સ્ટેબિલાઇઝરને પણ નુકસાન થયું હતું. સદનસીબે, આ ઘટના દરમિયાન કોઈ મુસાફરો કે ક્રૂ સભ્યોને ઇજા થઈ ન હતી.
આ ઘટના ટર્મિનલ 1 નજીક બની હતી, જ્યાં પુશબેક પછી આકાસા એરનું વિમાન સ્થિર ઊભું હતું, અને સ્પાઇસજેટનું વિમાન, જે લેહથી આવ્યું હતું, સ્પાઇસજેટ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, એરલાઇને પુષ્ટિ આપી હતી કે 16 એપ્રિલના રોજ, જ્યારે તેમનું B737-700 વિમાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર ટેક્સિંગ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે તે બીજી એરલાઇનના વિમાનના સંપર્કમાં આવ્યું. ટક્કરના પરિણામે, સ્પાઇસજેટ વિમાનને નુકસાન થયું. સાવચેતીના પગલાં તરીકે, વિમાનને દિલ્હી ખાતે ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
દરમિયાન, આ ઘટનામાં સામેલ અન્ય એરલાઇન - આકાસા એરે પણ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. આકાસા એરના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, તેમનું વિમાન (QP1406) દિલ્હીથી હૈદરાબાદ જવા માટે રવાના થવાનું હતું. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, જ્યારે અન્ય એરલાઇનનું વિમાન તેની સાથે અથડાયું ત્યારે આકાસા એરનું વિમાન સંપૂર્ણપણે સ્થિર હતું. ઘટના પછી તરત જ, અને સાવચેતીના પગલાં તરીકે, આકાસા એરના વિમાનને ખાડી (પાર્કિંગ એરિયા) માં પાછું ખસેડવામાં આવ્યું.
એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને વિમાનમાંથી સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાનું એક રાહતદાયક પાસું એ છે કે કોઈને પણ કોઈ ઈજા થઈ નથી. આકાશા એરે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તેની ગ્રાઉન્ડ ટીમ મુસાફરોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે હૈદરાબાદ લઈ જવા માટે વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ્સ ગોઠવવા માટે સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે, જેનો હેતુ તેમને કોઈપણ અસુવિધા ઘટાડવાનો છે.
બીજી તરફ, આ ઘટનાના કારણોની વિગતવાર તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે. ટેક્સી કામગીરી દરમિયાન આ ભૂલ કેવી રીતે થઈ તે નક્કી કરવા માટે એરપોર્ટ ઓથોરિટી અને સંબંધિત એજન્સીઓ કામ કરી રહી છે. જોકે, શરૂઆતમાં, તેને ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ સમસ્યાઓ અથવા સંકલનના અભાવ સાથે સંકળાયેલા કેસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર વ્યસ્ત એરપોર્ટ પર વિમાન સંચાલન દરમિયાન તકેદારી અને સંકલનની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.
