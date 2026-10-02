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જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ: કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ મુંબઈમાં ખોલ્યો મોરચો, દિલ્હીમાં 1100 લોકોની અટકાયત

મુંબઈમાં, અભિજીત દીપકેના નેતૃત્વ હેઠળ CJPએ CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

CJP નો જ્ઞાનેશ કુમાર, અભિજિત દિપકે સામે વિરોધ (ફાઈલ તસવીર)
CJP નો જ્ઞાનેશ કુમાર, અભિજિત દિપકે સામે વિરોધ (ફાઈલ તસવીર) (ETV Bharat, ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 7:09 PM IST

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મુંબઈ/નવી દિલ્હી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'એ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે. આ પ્રદર્શન માટે શિવાજી પાર્ક વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા છે અને તેનું નેતૃત્વ પાર્ટીના સ્થાપક અભિਜੀત દીપકે કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ દિલ્હીમાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

વિરોધ કરી રહેલા લોકો જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે અને તેમની વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઈના શિવાજી પાર્ક વિસ્તારમાં પોલીસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. મહા વિકાસ અઘાડીએ કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આ પ્રદર્શનને સમર્થન આપ્યું છે.

મુંબઈમાં વિરોધ કરી રહેલા યુવાઓ
મુંબઈમાં વિરોધ કરી રહેલા યુવાઓ (ETV Bharat)

શિવાજી પાર્ક ખાતે એકઠા થયેલા CJPના વિરોધકર્તાઓએ શું કહ્યું:
આ વિરોધ પ્રદર્શન માટે શિવાજી પાર્ક ખાતે વિશાળ જનમેદની એકઠી થઈ છે. ETV ભારત સાથે વાતચીત દરમિયાન વિવિધ વિરોધકર્તાઓએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. પરલી વૈજનાથથી આવેલા મઝહર ખાને જણાવ્યું હતું કે, ભારતને આવા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની જરૂર નથી અને જ્ઞાનેશ કુમારે રાજીનામું આપવું જોઈએ. તેમનું માનવું છે કે, જ્યાં સુધી તેમના જેવા વયસ્કો વિરોધમાં જોડાશે નહીં ત્યાં સુધી યુવાનો પણ આગળ આવશે નહીં. તેથી, યુવાનોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે તેઓ આ પ્રદર્શનમાં જોડાયા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દેશનું લોકતંત્ર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

દરમિયાન, બેંગલુરુથી આવેલા દિનેશે કહ્યું, "ભારતમાં એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે કે વ્યક્તિ સરકારી સંસ્થાઓનો વિરોધ કરવા કે તેમની સામે આંદોલન કરવા મજબૂર બની છે. ભારતમાં હવે લોકશાહી રહી નથી અને આપણા મતોનું મૂલ્ય રહ્યું નથી. તેથી જ આપણે વિરોધ કરવા મજબૂર છીએ."

જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ: કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ મુંબઈમાં ખોલ્યો મોરચો
જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ: કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ મુંબઈમાં ખોલ્યો મોરચો (ETV Bharat)

પનવેલથી આવેલા પ્રજ્ઞાએ કહ્યું, "આપણને સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી સરળતાથી નથી મળી. અસંખ્ય સંઘર્ષો અને આંદોલનોએ તેનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. આપણે આપણી લોકશાહીનું ખૂબ જ જતન કરીએ છીએ અને તેની રક્ષા કરવા તેમજ આપણા મતાધિકારનું રક્ષણ કરવા માટે અહીં એકત્રિત થયા છીએ. જો લોકશાહીનો નાશ થાય, તો ભારત તે વૈશ્વિક સન્માન ગુમાવી બેસશે જે તેને અત્યારે પ્રાપ્ત છે."

એકંદરે, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા આજે આયોજિત આ વિરોધ પ્રદર્શનને મુંબઈમાં મજબૂત સમર્થન મળી રહ્યું છે, જેમાં માત્ર શહેરના જ નહીં પરંતુ દેશભરમાંથી લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

મુંબઈમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન
દરમિયાન, 'જેન નેક્સ્ટ મુંબઈ' ના સભ્યો તરીકે ઓળખાવતા લોકોના એક જૂથે મુંબઈમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધ કરનારાઓમાંના એકે જણાવ્યું કે, "...અભિજીત દિપકે જેવા લોકો બંધારણને ખતમ કરવાની વાત કરે છે. પરંતુ આજે, અમે બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા નીચે ઊભા છીએ કારણ કે અમે જાણીએ છીએ કે બંધારણનું રક્ષણ અને સન્માન કેવી રીતે કરવું. તેથી જ અમે અહીં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ માટે એકઠા થયા છીએ. 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'નું વર્તન સહન કરવામાં આવશે નહીં."

CJPના સૌરવ દાસે આ મુજબ કહ્યું:
વિરોધ પ્રદર્શનના એક દિવસ પહેલાં, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP)ના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે, "સમગ્ર દેશને હવે એ વાતનો અહેસાસ થઈ ગયો છે કે આપણે ગમે તેટલા અભિયાનો ચલાવીએ, છતાં આ જર્જરિત અને ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા દેશના યુવાનોના જીવન અને ભવિષ્યને ભરખી રહી છે. અમે પરિવર્તનની માંગ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણા સમાજમાં પરિવર્તન લાવવાનું એકમાત્ર સાધન મતદાનનો અધિકાર આપણી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવશે, ત્યાં સુધી આમાંનું કંઈ જ શક્ય બનશે નહીં..."

"તેથી, વ્યવસ્થા બદલવાની વાજબી તક અને વધુ સારી વ્યવસ્થા માટે સમાન તક દરેકને મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દેશના યુવાનોએ નિર્ણય કર્યો છે કે આપણે આ સ્થિતિ સુધારવી જ પડશે." તેમણે ઉમેર્યું કે આ વિરોધ પ્રદર્શન શિવાજી પાર્કથી શરૂ થશે અને ત્યાંથી CJP આ આંદોલનને દેશવ્યાપી બનાવશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું આપે ત્યાં સુધી જ આ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે.

મતદાર યાદીઓની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયામાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને મતદારોના નામોની વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિને લઈને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ શુક્રવારે દિલ્હી અને મુંબઈમાં વિરોધ પ્રદર્શનો યોજાઈ રહ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શનના સ્થળોની આસપાસ ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે તેમજ અટકાયત અને પ્રતિબંધો જેવા પગલાં પણ લેવામાં આવ્યા છે.

દેશભરમાં વિવિધ રાજકીય પક્ષો અને કાર્યકર્તા જૂથો દ્વારા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી', 'યુથ કોંગ્રેસ' અને 'આમ આદમી પાર્ટી' મુખ્ય સહભાગીઓ છે.

શુક્રવારે, દિલ્હી પોલીસે જંતર-મંતર ખાતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) વિરુદ્ધના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન 1100થી વધુ પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી હતી. આ પ્રદર્શનકારીઓમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતાઓ સૌરભ ભારદ્વાજ, સંજીવ ઝા, આતિશી અને સંજય સિંહ તેમજ વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનોના કાર્યકરોનો સમાવેશ થતો હતો.

રાજકીય પક્ષો અને વિદ્યાર્થી સંગઠનો જેમ કે ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AISA), સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SFI), નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI) અને અન્ય - મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેમનો વિરોધ મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતાઓ અને મોટા પાયે મતદારોના નામ રદ કરવાના આરોપોને કારણે છે.

વિરોધ સ્થળ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઈન્ટરનેટ સેવાઓ પણ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. પોલીસે જંતર-મંતર અને તેની આસપાસ સુરક્ષાની વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે; વધારાના પોલીસ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રદર્શનકારીઓને સ્થળ સુધી પહોંચતા રોકવા માટે વિવિધ સ્થળોએ બેરિકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે.

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TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
JANTER MANTER PROTEST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું પ્રદર્શન
અભિજીત દીપકે
RESIGNATION OF GYANESH KUMAR

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