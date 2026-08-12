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'જંતર મંતર પર ફરીથી કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું આંદોલન', દીપકેએ કહ્યું- સીઝન-2ની જલ્દી શરૂઆત

શું ફરીથી જંતર-મંતર પર તે જ પ્રકારનું વિરોધ પ્રદર્શન થવા જઈ રહ્યું છે? વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ.

અભિજીત દીપકેની ફાઈલ તસવીર
અભિજીત દીપકેની ફાઈલ તસવીર (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 8:36 PM IST

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નવી દિલ્હી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનનો નવો રાઉન્ડ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે, જોકે તેમણે કોઈ તારીખ સ્પષ્ટ કરી નથી.

દિપકેએ કહ્યું, "ઘણા લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા હતા, પૂછી રહ્યા હતા કે, જંતર-મંતર આંદોલનની 'સીઝન 2' ક્યારે શરૂ થશે. હું તેમને કહેવા માંગુ છું કે 'સીઝન 2' ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ રહી છે."

CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ ઉમેર્યું, "આજે દિલ્હીમાં અમારા વોલેન્ટિયર્સની એક બેઠક યોજાવાની હતી. અમે સ્થળ શોધી રહ્યા હતા, પરંતુ કોઈ અમને હોલ ભાડે આપવા તૈયાર નહોતું. બધાએ દાવો કર્યો હતો કે 'ઉપરથી' દબાણ હતું. ખૂબ જ મુશ્કેલીથી આ હોલ મળ્યો હતો. અમારી પાસે રસીદ પણ છે. જોકે, હોલ માલિકોને આજે સવારે ધમકીઓ મળી હતી. તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, જો તેઓ CJP ની બેઠક થવા દેશે, તો તેમને ઊંધા લટકાવી દેવામાં આવશે. આ બધા પાછળ ભાજપનો હાથ છે. તેમના કાર્યો અને શબ્દો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેઓ દેશના યુવાનોથી ડરે છે. જો તેઓ વિચારે છે કે, આવી નાની-મોટી હરકતોથીઅમે ડરી જઈશું, તો તેમને મોટી ગેરસમજ થાય છે."

CJP ના સૌરભ દાસે કહ્યું, "આ હકીકતમાં 'સીઝન ટુ' છે. આવી અસમર્થ સરકારો અને અધિકારીઓ સામે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે. CJP વતી, અમે જાહેર અભિપ્રાય જાણવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી 'લિસનિંગ ટૂર' શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અમે સ્વતંત્રતા દિવસથી શિક્ષણના મુદ્દાને પ્રાથમિકતા આપતી ઝુંબેશ ચલાવીશું. અમે વાલીઓ અને નાગરિકોને સરકારી શાળાઓની મુલાકાત લેવા, સામાજિક ઓડિટ કરવા, ત્યાંની પરિસ્થિતિઓનું દસ્તાવેજીકરણ કરવા, સત્યને બહાર લાવવા અને સુધારા લાવવામાં મદદ કરવા અપીલ કરીએ છીએ. યુવાનો જવાબદારી લેવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે. ખરેખર 'વિકસિત ભારત' ટૂંક સમયમાં ઉભરી આવશે."

મીડિયા સાથે વાત કરતા, CJP ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ કહ્યું, "આઝાદી પછી, આ દેશમાં સરકારી શાળાઓ સતત અને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવી છે. આપણા ગામડાઓમાં બાળકોને મજૂર તરીકે કામ કરવા માટે છોડી દેવામાં આવ્યા છે... પરંતુ હવે, સરકારોએ સરકારી શાળાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમે તમારી જવાબદારીથી છટકી શકો નહીં. તેથી જ અમે 15 ઓગસ્ટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અમે માંગ કરીશું કે સરકાર ગામ સરપંચને તેમની ગામડાની શાળાઓ સુધારવા માટે સૂચના આપે. જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો અમે ત્યાં વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું."

અભિજીત દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરમાં ગ્રામીણ શાળાઓને સુધારવાનો છે જે લાંબા સમયથી અવગણવામાં આવી છે.

અગાઉ CJP ના નેતૃત્વ હેઠળના આંદોલન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ દરમિયાન સૌથી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે કેટલાક વિસ્તારોમાં લાઠીચાર્જ કર્યો હતો, અને એક જગ્યાએ પેલેટ ગન ચલાવવાના અહેવાલો પણ હતા. વિપક્ષે આ મુદ્દા પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું છે, અને સંસદીય કાર્યવાહી વારંવાર ખોરવાઈ છે.

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TAGGED:

JANTAR MANTAR PORTEST SEASON 2
ABHIJEET DIPKE
CJP PROTEST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું આંદોલન
CJP PROTEST SEASON 2

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