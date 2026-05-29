'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ને તાત્કાલિક રાહત નહીં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેન્દ્ર અને X પાસેથી માંગ્યો જવાબ

અમેરિકાના બોસ્ટનમાં રહેતા અભિજીત દીપકે વકીલ નકુલ ગાંધી દ્વારા હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.

দিল্লি হাইকোর্টে CJP একাউন্ট প্রতিবন্ধ পর কড়া বলণ অপনাব্যু (Etv Bharat)
Published : May 29, 2026 at 1:34 PM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના X એકાઉન્ટને તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને કેન્દ્ર સરકાર અને X (અગાઉ ટ્વિટર) ને નોટિસ જારી કરી છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સંસ્થાપક અભિજીત દીપકેએ પોતાના X એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. આ મામલાની આગામી સુનાવણી 6 જુલાઈએ થશે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીની સ્થાપના કરનારા અભિજીત દીપકે અમેરિકાના બોસ્ટનમાં રહે છે.

કોર્ટે કહ્યું કે X એકાઉન્ટને પુનઃસ્થાપિત કરવા વિશે કોઈપણ નિર્ણય સરકારનો પક્ષ સાંભળ્યા પછી જ લેવામાં આવશે. જોકે, કોર્ટે X એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાના આદેશની સમીક્ષા કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે સમીક્ષા કરનારી સમિતિએ દર બે મહિના પછી બ્લોકિંગ આદેશના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવાની જરૂર છે. કોર્ટે સમીક્ષા સમિતિના નિર્ણયને કોર્ટમાં દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. અભિજીત દીપકેએ વકીલ નકુલ ગાંધી દ્વારા હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું X એકાઉન્ટ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ઇનપુટના આધારે બ્લોક કરવામાં આવ્યું હતું.

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના કારણે X એકાઉન્ટ બ્લોક કરવાની ભલામણ કરી હતી. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રાલયે Xને કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું એકાઉન્ટ બ્લોક કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોકરોચ જનતા પાર્ટી તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર વ્યંગાત્મક ઓનલાઇન આંદોલનના રૂપમાં ઉભરી આવ્યું છે.

આ મામલો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે બેરોજગાર યુવાનો કોકરોચની જેમ હોય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આવા ઘણા બેરોજગાર યુવાનો કે જેમને ન તો રોજગાર મળે છે અને ન તો વ્યવસાયમાં કોઈ ઠેકાણું, તેઓ આગળ જઈને મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા, RTI એક્ટિવિસ્ટ અથવા અન્ય પ્રકારના એક્ટિવિસ્ટ બની જાય છે અને સમગ્ર સિસ્ટમ પર હુમલો કરવા લાગે છે. કોર્ટે કહ્યું હતું કે કેટલાક વકીલોની, ખાસ કરીને દિલ્હીમાં લો ડિગ્રીઓની અધિકૃતતાની CBI તપાસની જરૂર છે.

ત્યારબાદ ચીફ જસ્ટિસે આ મામલે સ્પષ્ટતા પણ આપી. સ્પષ્ટતામાં ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે મીડિયાના એક ભાગે એક તુચ્છ મામલાની સુનાવણી દરમિયાન મારી મૌખિક ટિપ્પણીઓને ખોટી રીતે રજૂ કરી છે. મેં ખાસ કરીને તે લોકોની આલોચના કરી હતી જેમણે નકલી અને ખોટી ડિગ્રીઓની મદદથી વકાલત જેવા વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું હતું કે આવા લોકો મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત વ્યવસાયોમાં પણ ઘૂસણખોરી કરી ચૂક્યા છે, તેથી તેઓ પરજીવીની જેમ છે. ચીફ જસ્ટિસની આ ટિપ્પણી પછી કોકરોચ જનતા પાર્ટીના રૂપમાં ઓનલાઇન આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ આંદોલનને સોશિયલ મીડિયા પર જોતજોતામાં ઘણી લોકપ્રિયતા મળી હતી. કોકરોચને લઈને ઘણા મીમ્સ અને ગીતો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

