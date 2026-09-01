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કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ દિલ્હીમાં 5 સપ્ટેમ્બરની કૂચ પાછી લીધી, સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન સંબંધિત તમામ FIR રદ

સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી અને દેશના અન્ય ભાગોમાં વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન સંબંધિત તમામ FIR રદ કરી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર
સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 6:21 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં યોજાનારી કૂચ રદ કરી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિરોધીઓ સામેના કેસ પાછા ખેંચવાના નિર્ણયને પગલે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 20 જુલાઈથી 25 જુલાઈ દરમિયાન થયેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનો અંગે દિલ્હી અને દેશના અન્ય ભાગોમાં નોંધાયેલા FIR રદ કર્યા છે.

મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે નોંધાયેલા કેસ રદ કરવા અંગે સુનાવણી થઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન, CJP પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી કૂચ યોજવાનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા સકારાત્મક ખાતરીઓ અને કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) એ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ કૂચ માટેનું પોતાનું આહ્વાન પાછું ખેંચવાનું યોગ્ય માન્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, CJP આજના આદેશનું પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખે છે અને નિર્ણય માટે કોર્ટ તેમજ બંને પક્ષોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોનો આભાર માને છે.

કેન્દ્ર અને દિલ્હી પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના નેતૃત્વને મળેલી બેઠક દરમિયાન આપવામાં આવેલા ત્રણ આશ્વાસનો પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. જેમાં NEET પરીક્ષા રદ થયા બાદ આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને વળતર આપવાનું વચન પણ શામેલ છે. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, વળતરની પદ્ધતિઓ નક્કી કરવા માટે ત્રણ મહિનાનો સમય જરૂરી રહેશે.

પહેલી ખાતરી એ હતી કે કેન્દ્ર 20 જુલાઈથી 25 જુલાઈ વચ્ચે નોંધાયેલી FIRs પર આગળ વધશે નહીં. બીજી ખાતરી એ હતી કે આ મામલે કોઈ નવી FIR નોંધવામાં આવશે નહીં. ત્રીજી ખાતરી એ હતી કે NEET પેપર લીકના સંબંધમાં આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓને સરકાર વળતર આપશે. સોલિસિટર જનરલે જણાવ્યું હતું કે, "હાલ સુધી, અમે ત્રણેય આશ્વાસનો પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."

બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અને આસામ રાજ્યોએ પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજીઓ દાખલ કરી હતી જેમાં NEET પરીક્ષા પેપર લીક પર જુલાઈમાં થયેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનના સંદર્ભમાં નોંધાયેલી અનેક FIRs રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. રાજ્યોએ 25 જુલાઈના રોજ કેન્દ્ર દ્વારા કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ને આપેલા વચનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, જો આંદોલન પાછું ખેંચવામાં આવે તો કેસ પાછા ખેંચી લેવામાં આવશે. બેન્ચે દિલ્હી પોલીસ અને બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અને આસામ રાજ્યો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓમાં ઉલ્લેખિત વિદ્યાર્થી વિરોધ સંબંધિત FIR રદ કરી હતી.

ગંભીર ગુનાહિત રેકોર્ડ ધરાવતા વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધવાની પરવાનગી
જોકે, બેન્ચે જંતર-મંતર વિરોધ પ્રદર્શનમાં હાજર 2,873 વ્યક્તિઓ સામે FIR નોંધવાની દિલ્હી પોલીસને મંજૂરી આપી હતી, જેમાં તેમના ગંભીર ગુનાહિત રેકોર્ડનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, NEET 2026... આ સંદર્ભમાં આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્યુ પામેલા પીડિતોના પરિવારોને ત્રણ મહિનાની અંદર વળતર આપવામાં આવશે, અને આમ કરવાની પદ્ધતિઓ નક્કી કરવામાં આવશે.

રાજ્યોએ કલમ 142 હેઠળ તેની વિશેષ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને FIR રદ કરવા સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી હતી. આ અરજીઓ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં CJP દ્વારા નવા વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત પહેલાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કેન્દ્રએ તેની પ્રતિબદ્ધતાનું પાલન કર્યું નથી. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, 25 જુલાઈના રોજ કેન્દ્ર દ્વારા CJP નેતાઓને આપવામાં આવેલા આશ્વાસનોને સમર્થન આપવા માટે આ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહના સહિતની બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, જો બંને પક્ષો સદ્ભાવના દાખવે તો બધા મુદ્દાઓ એક પછી એક ઉકેલી શકાય છે. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી હતી કે, દુનિયામાં કંઈ પણ એટલું મુશ્કેલ નથી કે તેની ખુલ્લા મનથી ચર્ચા ન કરી શકાય. મહેતાએ નોંધ્યું હતું કે, બંને પક્ષોએ વિરોધી બનવાને બદલે રચનાત્મક રીતે કાર્ય કર્યું છે.

સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું...
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું હતું કે, "ચર્ચા દરમિયાન આપવામાં આવેલા ત્રણ આશ્વાસનો સરકાર સમર્થન કરે છે, અને સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ પણ યોજાઈ હતી." મહેતાએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે NEET પરીક્ષા રદ થવાને કારણે આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે વળતર અંગેની ખાતરી યથાવત છે.

બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, 20 જુલાઈથી 25 જુલાઈ દરમિયાન થયેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનો અંગે દેશભરમાં નોંધાયેલી FIR અંગે કોઈ વધુ કાર્યવાહી કે તપાસ કરવામાં ન આવે, અને આ કેસોને બધા હેતુઓ માટે બંધ ગણવામાં આવે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, તે વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ખરેખર ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ આદેશ જારી કરી રહી છે. બેન્ચે ભારતના બંધારણની કલમ 142 હેઠળ પોતાની વિશેષ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે આ નિર્દેશો આપ્યા હતા.

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