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અમેરિકામાં રહીને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની સ્થાપના, દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન; જાણો કોણ છે અભિજીત દીપકે કોણ છે

દિલ્હીના દરવાજા પર 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી': ડિજિટલ વ્યંગથી રાજકીય સક્રિયતા સુધીની સમગ્ર સફર

અભિજીત દીપકે કોણ છે?
અભિજીત દીપકે કોણ છે? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 1:49 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં રાજકીય ગરમી હાલમાં માત્ર સત્તાના ગલિયારાઓમાં જ નહીં પરંતુ સોશિયલ મીડિયાની વર્ચ્યુઅલ દુનિયામાં પણ ચરમસીમાએ છે. "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" (CJP) શનિવારે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. તેના સમર્થકોએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરવામાં જંતર-મંતર પર એકઠા થયા હતા.

આ પાર્ટીના સ્થાપક, અભિજીત દિપકે, જે ઝડપથી ઓનલાઈન ટ્રેન્ડમાં આવ્યા હતા, આજે સવારે 9 વાગ્યે દિલ્હી પહોંચ્યા. રાજકીય વિશ્લેષકો તેને ફક્ત ડિજિટલ તમાશો માને છે, પરંતુ આ પાર્ટી યુવાનોના મોટા વર્ગમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.

જાણો અભિજીત દિપકે કોણ છે

અભિજીત દિપકેનું નામ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં સોશિયલ મીડિયા પર ઘર-ઘરમાં ચર્ચામાં આવ્યું છે. મૂળ મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરના 30 વર્ષીય અભિજીતને એક કુશળ રાજકીય સંવાદદાતા માનવામાં આવે છે. પત્રકારત્વમાં સ્નાતક અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની પ્રતિષ્ઠિત બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાંથી જાહેર સંબંધોમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવનાર, દિપકેએ તેમની કારકિર્દીનો મોટો ભાગ ભારતીય રાજકારણની ઝીણવટને સમજવામાં વિતાવ્યો છે.

2020 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં AAP માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી

અભિજીતની કારકિર્દી ત્યારે પ્રસિદ્ધિ પામી જ્યારે તે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ની સોશિયલ મીડિયા મેનેજમેન્ટ ટીમનો ભાગ બન્યો. તેમણે 2020 ની દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન AAP ના ડિજિટલ નેરેટિવને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેમના નજીકના લોકોના મતે, અભિજીતની તાકાત મુશ્કેલ ડેટા અને રાજકીય ઘટનાઓને સરળ, રમુજી અને વ્યંગાત્મક મીમ્સમાં રૂપાંતરિત કરીને જનતા સુધી પહોંચાડવામાં રહેલી છે.

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' કેવી રીતે લોકપ્રિય બની?

આ પાર્ટી પરંપરાગત ચૂંટણી કાર્યાલયમાંથી નહીં, પરંતુ ન્યાયિક અને રાજકીય ટિપ્પણીઓ પર સોશિયલ મીડિયા પ્રતિક્રિયાઓમાંથી ઉભરી આવી. તાજેતરમાં, મુખ્ય ન્યાયાધીશ દ્વારા બેરોજગાર યુવાનોને 'કોકરોચ' તરીકે ઓળખાવતી એક ટિપ્પણીએ દેશભરના યુવાનો પર ઊંડો ઘા છોડી દીધો.

અભિજીત દિપકકે આ "અપમાનજનક" શબ્દને પોતાના હથિયારમાં ફેરવી નાખ્યો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર કટાક્ષમાં પૂછ્યું, "શું બેરોજગાર રહેવું ગુનો છે?" આનાથી "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" નામ પડ્યું. થોડા જ દિવસોમાં, આ નામ યુવાનોના હતાશાનું પ્રતીક બની ગયું. પાર્ટીના ડિજિટલ ફોલોઅર્સ ઝડપથી સ્થાપિત રાજકીય પક્ષોના પેજને પડકારવા લાગ્યા.

અમેરિકાથી દિલ્હી સુધીની યાત્રા

અભિજીત લાંબા સમયથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેતો હતો. ત્યાં રહીને, તેમણે માત્ર વૈશ્વિક રાજકારણને નજીકથી જોયું જ નહીં, પરંતુ એક સામાન્ય વિદ્યાર્થી તરીકે કારકિર્દીના સંઘર્ષોનો પણ અનુભવ કર્યો. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે યુએસમાં ઘણી ઉચ્ચ-સ્તરીય નોકરીની ઓફરોને નકારી કાઢી કારણ કે તે ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલી અને બેરોજગારીના મુખ્ય મુદ્દાઓ પર બોલવા માંગતો હતો. અમેરિકામાં તેમનું જીવન એક સામાન્ય ઇમિગ્રન્ટ વિદ્યાર્થી જેવું હતું, પરંતુ તેઓ હંમેશા ભારતીય રાજકારણ પર નજર રાખતા હતા. તેમણે ઘણીવાર તેમના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર દલીલ કરી છે કે એવા દેશમાં શિક્ષણ પ્રણાલી પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો જ્યાં શિક્ષિત યુવાનો હજુ પણ શેરીઓમાં ભટકતા હોય છે તે રાષ્ટ્રવાદનું અંતિમ સ્વરૂપ છે.

જંતર મંતર પર શું યોજના છે?

આજે દિલ્હી પહોંચેલા અભિજીત દિપકકેએ પોતાના સમર્થકોને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ અહીં કોઈ રમખાણો કે અરાજકતા માટે નથી. તેમનો એજન્ડા શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી કરતો શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન છે. તેમણે પહેલેથી જ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ જંતર મંતર પર લોકશાહી રીતે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે. અભિજીતનું આ પગલું નાનું લાગે છે, પરંતુ તે ભારતીય રાજકારણમાં "ડિજિટલ અસંમતિ" ના પ્રવેશનો સંકેત આપે છે. તેઓ તેને એક "આંદોલન" તરીકે વર્ણવે છે, કોઈ પક્ષ નહીં. રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમણે કોઈપણ સ્થાપિત રાજકારણીઓને તેમના પક્ષમાં સામેલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ તેને સંપૂર્ણપણે બિન-પરંપરાગત રાજકીય પ્લેટફોર્મ બનાવવા માંગે છે.

સાંસદ મનોજ ઝા કહે છે કે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" ચૂંટણી લડશે? તેમની કોઈ વિચારધારા નથી. અભિજીત હજુ સુધી ચૂંટણી લડવા અંગે કોઈ સત્તાવાર ટિપ્પણી કરી નથી. તેમના સમર્થકો માને છે કે તેમનો ધ્યેય સિસ્ટમમાં સુધારા અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા લાવવાનો છે.

જોકે, ટીકાકારો દલીલ કરે છે કે ડિજિટલ દુનિયા અને જમીની વાસ્તવિકતાઓ અલગ છે. સોશિયલ મીડિયા લાઈક્સ અને શેરને મતમાં રૂપાંતરિત કરવા હંમેશા એક મોટો પડકાર રહ્યો છે.

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