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'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' જંતર-મંતર પર ફરી એક વિરોધ પ્રદર્શનની તૈયારીમાં; દિલ્હી પોલીસ પાસે પરવાનગી માંગી

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' એ 20 જૂને જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે દિલ્હી પોલીસ પાસે પરવાનગી માંગી છે.

જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા યોજાયેલા પ્રથમ વિરોધ પ્રદર્શનનો ફોટોગ્રાફ
જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા યોજાયેલા પ્રથમ વિરોધ પ્રદર્શનનો ફોટોગ્રાફ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 3:55 PM IST

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નવી દિલ્હી: શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામામાં નિષ્ફળતાથી નારાજ કોકરોચ જનતા પાર્ટી 20 જૂને જંતર મંતર પર બીજો વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. દિલ્હી પોલીસ પાસેથી પરવાનગી માંગવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ અગાઉ NEET પેપર લીક બાદ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે 6 જૂને જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકકે જાહેરાત કરી હતી કે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી વિવિધ રાજ્યોમાં તેમનો વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે. તેઓ દિલ્હીના જંતર મંતર પર બીજો વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરશે. તે જાહેરાતના પ્રકાશમાં, કોકરોચ જનતા પાર્ટી હવે જંતર મંતર પર બીજો વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે દિલ્હી પોલીસ પાસેથી પરવાનગી માંગી રહી છે. નોંધનીય છે કે લદ્દાખના સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુંગે પણ 6 જૂને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો.

સોનમ વાંગચુંગે 6 જૂને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો

સ્ટેજ પરથી પ્રદર્શનકારીઓને સંબોધતા સોનમ વાંગચુંગે કહ્યું, "હું સદભાવના અને શાંતિનો સંદેશ લઈને આવી છું. વિરોધનો આ શાંતિપૂર્ણ માર્ગ પસંદ કરવા બદલ તમે બધા અભિનંદનને પાત્ર છો. તમે ફરિયાદનો આ મુદ્દો પસંદ કર્યો છે. આ વિરોધ નથી, પરંતુ વિનંતી છે. અમને આશા છે કે સરકાર ભવિષ્યમાં સકારાત્મક પગલાં લેશે. રાજીનામાની વાત છે, પરંતુ જવાબદારી વિશે વાત કરીએ. અમે સરકારના નિર્ણયથી ખુશ છીએ, કારણ કે લોકોએ કહ્યું હતું કે તેઓ આવું નહીં થવા દે. જો અમે શિક્ષણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે, તો શા માટે નહીં? અમને આશા છે કે સરકાર યોગ્ય પગલાં લેશે. આગામી દિવસોમાં, અમારી માંગણીઓ પૂર્ણ થશે. અમે તેને કેવી રીતે આગળ ધપાવવું તે અંગે ચર્ચા કરીશું."

આ વિરોધ દરમિયાન, સોનમ વાંગચુંગે કહ્યું કે વિકસિત ભારતના કારખાનાઓ ગામડાની શાળાઓ છે. બધા જનપ્રતિનિધિઓના બાળકો સરકારી શાળાઓમાં હોવા જોઈએ. જ્યારે સિસ્ટમ બદલાય છે, ત્યારે તેમના બાળકો ખાનગી શાળાઓમાં નહીં, પરંતુ સરકારી શાળાઓમાં હોવા જોઈએ. સોનમ વાંગચુંગે ઉમેર્યું કે પેપર લીક થઈ રહ્યા છે, તેથી જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. સરકારે આ તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. સ્ટેજ પર JNU વિદ્યાર્થી સંઘના અનેક વિદ્યાર્થી નેતાઓ તેમજ AISA અને SFIના અનેક અધિકારીઓ હાજર હતા.

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