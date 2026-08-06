કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું 'ક્યા બોલતી પબ્લિક' અભિયાન, અભિજીત દીપકે તેનો મુખ્ય હેતુ સમજાવ્યો
CJPના સ્થાપક દીપકે લોકોની સમસ્યાઓને સમજવા માટે 'ક્યા બોલતી પબ્લિક' અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
Published : August 6, 2026 at 4:58 PM IST
છત્રપતિ સંભાજીનગર: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દિપકે ગુરુવારે 'ક્યા બોલતી પબ્લિક' (જનતા શું કહે છે) અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી જેથી લોકોનો સામનો કરી રહેલા પ્રશ્નોને સમજી શકાય.
દિપકે જણાવ્યું હતું કે, "અમે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવા માંગીએ છીએ. અમે 'ક્યા બોલતી પબ્લિક' અભિયાન શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અમારો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના લોકોને સામનો કરી રહેલી સમસ્યાઓને સમજવાનો છે."
મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં તેમના નિવાસસ્થાને એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, તેમણે વિવિધ મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી અને શિક્ષણ વ્યવસ્થા, બેરોજગારી અને ન્યાયિક વ્યવસ્થા અંગે વહીવટ પર નિશાન સાધ્યું.
તેમણે કહ્યું, "રાજકીય વ્યવસ્થામાં વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે. ન્યાયિક ચુકાદાઓ ઘણીવાર શાસક પક્ષની તરફેણમાં આવે છે. ઉદ્યોગપતિઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોની સુનાવણી ઝડપથી થાય છે, અને રાજકીય પક્ષો કોર્ટમાં દરમિયાનગીરી દ્વારા 'ચોરી' થઈ રહ્યા છે. છતાં, અદાલતો પાસે સામાન્ય માણસની ફરિયાદો માટે સમય નથી."
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે લોકો મીડિયાથી ગુસ્સે છે કારણ કે તેણે અધિકારીઓને પૂછપરછ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. દિપકના મતે, 60 ટકા વસ્તી 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની છે; ઘણા લોકો ડિલિવરી એજન્ટ તરીકે કામ કરવા અને નજીવી કમાણી પર પોતાનું ઘર ચલાવવા માટે સંઘર્ષ કરવા મજબૂર છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 80 ટકા બેરોજગાર યુવાનો ડિગ્રી ધરાવે છે અને હવે તે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યાનો અફસોસ કરે છે. ડિગ્રી વિનાના લોકો જ સરકાર ચલાવી રહ્યા છે અને આપણું ભવિષ્ય નક્કી કરી રહ્યા છે."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બેરોજગારીને હવે અવગણી શકાય નહીં; નહીં તો, Gen Z તેની હાજરીનો અહેસાસ કરાવશે. દિપકએ કહ્યું, "દેશમાં સુધારા લાવવા માટે વિવિધ નાગરિક સમાજ સંગઠનોને એકસાથે લાવવાની જરૂર છે. આ આપણો એજન્ડા છે."