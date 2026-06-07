કૉકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકે ઘરે પરત ફર્યા, સમર્થકો દ્વારા કરાયું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત
અહેવાલ મુજબ, દિપકેનો પરિવાર કોઈ અજ્ઞાત સ્થળે ચાલ્યો ગયો હતો અને ભયના ડરથી તેમનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો.
Published : June 7, 2026 at 2:49 PM IST
છત્રપતિ સંભાજીનગર: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકે છત્રપતિ સંભાજીનગર સ્થિત તેમના ઘરે પહોંચ્યા. સમર્થકો અને પરિવારના સભ્યોએ તેમનું પુષ્પમાળાઓથી સ્વાગત કર્યું.
નોંધનીય છે કે દિપકે શનિવારે અમેરિકાથી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. આ પછી, દિપકે રવિવારે વહેલી સવારે છત્રપતિ સંભાજીનગરના વાલુજ વિસ્તારમાં આવેલા તેમના ઘરે પાછા ફર્યા હતા. અમેરિકાથી ભારત પરત ફર્યા બાદ, તેમણે 6 જૂને દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
વિરોધ પ્રદર્શન પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ મુંબઈ ગયા અને પછી સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ (એક્સપ્રેસ વે) થઈને ઘરે પરત ફર્યા. તેમના આગમનના સમાચાર મળતાં, પોલીસે વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી હતી, જેમાં વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમના આગમન પર, સંબંધીઓ અને સમર્થકોએ અભિજીતનું ઘરે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. તેમના પિતાએ તેમને પુષ્પમાળા પહેરાવી, જ્યારે તેમની માતાએ તેમનું ખાસ વિધિ સાથે સ્વાગત કર્યું, જેનાથી પડોશમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ સર્જાયું.
અભિજીતે શનિવારે સાંજે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી કે તે ઘરે પરત ફરી રહ્યો છે. તેણે એક વર્ષથી પોતાના પરિવારને જોયો નથી. કથિત રીતે, તેમના જીવના જોખમથી, તેમનો પરિવાર કોઈ અજ્ઞાત સ્થળે ચાલ્યો ગયો હતો, જોકે તેમણે તેમની સાથે ફરી મળવાનું વચન આપ્યું હતું.
આખરે, આજે તે પુનઃમિલન થયું. ઘરે પહોંચ્યા પછી, અભિજીત દિપકેએ તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતેના વિરોધ પ્રદર્શનને મોટી સંખ્યામાં લોકોનું સમર્થન મળ્યું હતું. તેમણે સંકેત આપ્યો કે આ તો માત્ર શરૂઆત છે, અને દેશવ્યાપી આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરી છે, અને આ હેતુ માટે દેશવ્યાપી આંદોલનનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ અંગે ટૂંક સમયમાં રોડમેપ જાહેર કરવામાં આવશે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ અને તેમના ઘરે પહોંચવાના સમાચારને સોશિયલ મીડિયા પર જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો. ત્યાર બાદ, ઘણા લોકો તેમના ઘરે આવ્યા અને તેમના પરિવારના ખબર-અંતર પૂછ્યા. તેમના માતાપિતા અને પરિવારના સભ્યો કોઈ અજ્ઞાત સ્થળે ચાલ્યા ગયા હોવાથી તેમણે તમામ સાથે સંપર્ક તોડી નાખ્યો હતો.
ઘરની બહાર પોલીસ સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી હતી અને સીસીટીવી દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. પરિવાર ઘરે નહોતો, પરંતુ જેવા અભિજીત મુંબઈ થઈને છત્રપતિ સંભાજીનગર માટે નીકળ્યો કે, પરિવારના સભ્યો ઘરે પરત આવી ગયા. એક વર્ષ પછી પોતાના દીકરાના પાછા ફરવાથી ખુશખુશાલ થયેલી માતા તેને પ્રેમથી ભેટી પડી અને તેને ઘરમાં લઈ ગયા. પરિવાર માટે આ ખરેખર ભાવનાત્મક ક્ષણ હતી.