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'પહેલા વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગો, પછી માફી આપવાની વાત કરો': અભિજીત દિપકેની પીએમ મોદીને ટકોર

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ પીએમ મોદીના વીડિયોને લઈને ફરી એક નિવેદન આપ્યું છે અને તેમને વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગવાનું કહ્યું છે.

અભિજીત દિપકે અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી
અભિજીત દિપકે અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ANI

Published : August 2, 2026 at 8:46 AM IST

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છત્રપતિ સંભાજીનગર, મહારાષ્ટ્ર: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ કહ્યું, "વડા પ્રધાન મોદીએ તે વિદ્યાર્થીઓની માફી માંગવી જોઈએ જેમની ઉપર 20 જુલાઈના રોજ લાઠીચાર્જ સહિતનો દમન આચરવામાં આવ્યો હતો. જેમાંથી કેટલાંક વિદ્યાર્થીઓને માથામાં ઈજા, પેલેટ ગનથી ઈજાગ્રસ્ત થયાં અને હાથપગ ભાંગવા જેવી ગંભીર ઈજાઓ થઈ. પહેલા તેમની માફી માંગવી જોઈએ. ત્યાર બાદ જ આપ માફ કરવાની વાત કરી શકો છો.

માફી આપતા પહેલા આપે માફી માંગવી પડશે. 20 જુલાઈના રોજ જે ક્રૂરતા જોવા મળી તે ભયાનક હતી. વિદ્યાર્થીઓ સામે આવી હિંસા દેશમાં પહેલાં ક્યારેય જોવા મળી નથી. તેથી, મારું માનવું છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલા આ માટે માફી માંગવી જોઈએ. ત્યારે જ તેઓ બતાવી શકે છે કે તેઓ કેટલા મહાન વ્યક્તિ છે અને તેઓ કેટલા ઉદાર દિલના છે. ત્યાર બાદ જ તેઓ માફી આપવાની વાત કરી શકે છે. ફક્ત ઇન્સ્ટાગ્રામ પર માફી માંગવાની વાત ન કરો, પોલીસને કેસ પાછા ખેંચવાનો પણ આદેશ આપો. તે વિદ્યાર્થીઓ સામે દાખલ કરાયેલા કેસ પાછા ખેંચો..."

દિપકે એ આગળ કહ્યું, "મારા મતે, વર્ષોથી, ભાજપનો IT સેલ મહિલાઓ સામે દુર્વ્યવહાર અને બળાત્કારના કેસોની ધમકીઓનો ઉપયોગ કરતો આવ્યો છે." જો તમે તેમના ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સ જોશો, તો અચુક જોવા મળશે 'વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા ફૉલો કરવામાં આવેલ છે.' મારા મતે, તેનાથી તેમને આ પ્રકારનું વર્તન કરવાનું સમર્થન મળે છે. તેની શરૂઆત અપશબ્દોથી શરૂ થાય છે. તે સ્ત્રીઓનો આદર કરતા નથી. તેઓ વારંવાર સ્ત્રીઓ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરે છે અને તેમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે બસ એજ નથી ઈચ્છતા કે કોઈ મહિલા પ્રગતિ કરે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે એક વીડિયો શેર કરીને કહ્યું હતું કે 'તેમને દુઃખ છે કે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ફક્ત તેમને જ નહીં પરંતુ તેમની સ્વર્ગસ્થ માતાને પણ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. મોદીએ કહ્યું કે "આપણી દીકરીઓ" દ્વારા આવી ભાષાનો ઉપયોગ ચિંતાનો વિષય છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે આ "ગુમરાહ બાળકો" ને માફ કરવાની જરૂર છે'.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરાયેલા આ વીડિયો સંદેશમાં, વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેઓ સમાજમાં ફેલાયેલા ગુસ્સાને સમજે છે, પરંતુ આ "ગુમરાહ બાળકો" ને સ્વીકારવાનો અને તેમને સાચો રસ્તો બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે. મોદીએ કહ્યું કે તેમની લાગણી એ છે કે તેમણે NEET પેપર લીક સામે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન શું બન્યું તે વિશે બાળકો સાથે વાત કરવી જોઈએ.

  1. પીએમ મોદીને અપશબ્દો કહેનારી વિદ્યાર્થિનીનો વીડિયો વાઈરલ, કહ્યું- પ્રભાવમાં આવી ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરો
  2. જંતર-મંતર પર મને અને મારી સ્વર્ગસ્થ માતાને ગાળો આપવામાં આવી, પરંતુ હું બાળકોને માફ કરવા માંગુ છું: પીએમ મોદી

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