કોકરોચ જનતા પાર્ટીની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સામે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) 6 જૂને શનિવારે દિલ્હીમાં જંતર-મંતર ખાતે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.
Published : June 4, 2026 at 9:03 PM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વિરૂદ્ધ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે અને વિદ્યાર્થીઓ-યુવાઓને શનિવારે જંતર મંતર પર એકઠા થવા હાકલ કરી છે.
ગુરૂવારે પાર્ટીની પ્રથમ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મીડિયાને સંબોધતા, CJPના પ્રવક્તા આશુતોષ રંકાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તાજેતરની ઘટનાઓે શિક્ષણ પ્રણાલી અને શિક્ષણ મંત્રાલયની કામગીરીમાં ગંભીર નિષ્ફળતાઓ ઉજાગર કરી છે.
રાંકાએ જણાવ્યું, "છેલ્લા એક મહિનામાં બનેલી ઘટનાઓ શિક્ષણ મંત્રાલયની અસમર્થતા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે લોકો એક થાય અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરે."
CJPએ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)ના ચેરમેન અને સેક્રેટરીના ટ્રાન્સફરની પણ ટીકા કરી હતી અને કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ 'ટોકન ટ્રાન્સફર'ની જગ્યાએ જવાબદારી અને પારદર્શિતાની માંગ કરી રહ્યા છે.
CJPએ મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું, "ટ્રાન્સફર માત્ર દેખાવો છે. અગાઉના પેપર લીક કેસમાં, જનતાને ક્યારેય જણાવવામાં આવ્યું નથી કે કેટલા લોકો સામેલ હતા, શું તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અથવા તેમની સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી."
દાસે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે CJPના ફાઉન્ડર અભિજીત દિપકે 6 જૂને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી પહોંચશે. તેમણે જણાવ્યું, "અમે તેમની સાથે જંતર મંતર ખાતે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન માટે પરવાનગી મેળવવા માટે સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન જઇશું. અમે તમામ રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડના લોકોને ભલામણ કરીએ છીએ કે તેઓ પક્ષ કે બેનર વગર અમારી સાથે જોડાય કારણ કે આ મુદ્દો દેશના યુવાઓ સાથે જોડાયેલો છે."
વિરોધ પ્રદર્શન માટે ફંડિંગ વિશે પૂછવામાં આવતા દાસે જણાવ્યું કે, નાણાકીય સપોર્ટ ચિંતાનો વિષય નથી કારણ કે ઘણા યુવાનો સ્વેચ્છાએ ભાગ લેવા માટે તૈયાર હતા. યુવાનો કમિટમેન્ટ અને હિમંમત સાથે આંદોલનમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે.
દાસે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે જાહેર મુદ્દાઓ ઉઠાવતી મૂવમેન્ટને ઘણીવાર કાવતરાના સિદ્ધાંતો અને આરોપો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું, જ્યારે પણ કોઇ આંદોલનને સમર્થન મળવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે કેટલાક લોકો તેને નબળા પાડવા માટે વિદેશી ફંડિંગ અથવા સમર્થનની વાર્તાઓ દ્વારા ટાર્ગેટ કરે છે પરંતુ અમે યુવાઓ સાથે જોડાયેલા અસલી મુદ્દા ઉઠાવી રહ્યા છે અને અમને લાગે છે કે અમે યોગ્ય કામ કરી રહ્યા છીએ.
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