Cockroach Is Back: સીજેપીના સ્થાપક અભિજીત દિપકે 6 જૂને ભારત પરત ફરશે, જંતર-મંતર પર કરશે વિરોધ પ્રદર્શન
પરીક્ષાઓમાં થતી અનિયમિતતાઓને લઈને દિપકેએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 1, 2026 at 3:25 PM IST
નવી દિલ્હી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' નામની પેરોડી રાજકીય પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 6 જૂને ભારત પાછા ફરશે. તેમની પાર્ટીએ ઇન્ટરનેટ પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે. તેઓ પરીક્ષાઓમાં થતી ગેરરીતિઓ અંગે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રકાશિત એક વિડિઓમાં, દિપકેએ તેમના સમર્થકો અને વિદ્યાર્થીઓને દિલ્હીમાં તેમના વિરોધમાં જોડાવા અપીલ કરી.
તેમણે કહ્યું, "આપણે બધાએ સાથે આવવાનો સમય આવી ગયો છે. ભારતના બંધારણના સિદ્ધાંતોને જાળવી રાખીને, આપણે શાંતિપૂર્ણ રીતે આપણો અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરવી જોઈએ. જો આપણે બધા એક થઈને આપણો અવાજ ઉઠાવીશું, તો તેમની પાસે આપણી વાત સાંભળવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં."
Important announcement:— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 1, 2026
CJP Founder @abhijeet_dipke will return to India on June 6 for a peaceful protest at Jantar Mantar, Delhi, demanding the resignation of the Education Minister. pic.twitter.com/x9M1v38Pwu
દિપકીએ તેમના સમર્થકોને 6 જૂને એરપોર્ટ પર તેમની સાથે જોડાવા વિનંતી કરી.
તેમણે કહ્યું, "મેં નક્કી કર્યું છે કે હું 6 જૂન, શનિવારની સવારે દિલ્હી પહોંચીશ. હું તમને બધાને એરપોર્ટ પર મળવા વિનંતી કરું છું; ત્યાંથી, અમે જંતર-મંતર પર શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની પરવાનગી મેળવવા માટે સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન જઈશું."
વિડીયોમાં, દિપકીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પરીક્ષાઓને લગતા વિવાદો અને વિક્ષેપોને કારણે વિદ્યાર્થીઓ ભારે તકલીફ અને ચિંતા અનુભવી રહ્યા છે. તેમણે સરકાર પાસે આ બાબતે જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવાની પણ માંગ કરી હતી.
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' એ દિપક દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક સોશિયલ મીડિયા આંદોલન છે. આ આંદોલન મુખ્યત્વે યુવાનો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તેની શરૂઆતથી, તેને નોંધપાત્ર લોકપ્રિયતા મળી છે, અને ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓ પણ તેમાં જોડાઈ છે.