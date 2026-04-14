નાગપુરમાં રાજધાની એક્સપ્રેસમાંથી 4.26 કરોડ રૂપિયાનું કોકેન જપ્ત, એક મહિલાની ધરપકડ
Published : April 14, 2026 at 8:59 AM IST
નાગપુર: ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યૂ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI)એ એક ઇન્ટર-સ્ટેટ ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને હજરત નિજામુદ્દીન- બેંગલુરૂ રાજધાની એક્સપ્રેસમાંથી લગભગ 4.26 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો 853 ગ્રામ કોકેન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
DRI અનુસાર, આ ઓપરેશન મુંબઇ ઝોનની નાગપુર રીજનલ યૂનિટે ખાસ ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટના આધારે કર્યું હતું. ગુપ્ત સૂચના પર કાર્યવાહી કરતા DRI અધિકારીઓએ ટ્રેન નંબર 22692 હજરત નિઝામુદ્દીન કેએસઆર બેંગલુરૂ રાજધાની એક્સપ્રેસમાં મુસાફરી કરી રહેલી એક મહિલાને રોકી હતી જ્યારે તે નાગપુર રેલવે સ્ટેશન પર ઉતરી હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, મહિલા પર પોતાના સામાનમાં નશીલી વસ્તુ રાખવાનો શક હતો. અધિકારી નાગપુરમાં ટ્રેનમાં ચઢ્યા હતા અને મહિલાને વધુ તપાસ માટે ઉતરવા માટે કહ્યું હતું. તે બાદ તે અજની રેલવે સ્ટેશન પર ઉતરી હતી, જ્યાં તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને તેના સામાનમાં શેમ્પૂની બે બોટલ મળી હતી જે વધારે ભારે લાગતી હતી. વધુ તપાસ કરતા લિક્વિડ કાઢવામાં આવ્યું હતું જેની અંદર છુપાયેલા 50 પીળા રંગના સીલબંધ કેપ્સૂલ મળ્યા હતા.
દરેક કેપ્સૂલમાં કોકેન પાઉડર ભરેલુ હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં આ પાક્કુ થઇ ગયું કે આ નશીલી વસ્તુ છે. અધિકારીઓએ સામાન જપ્ત કરી લીધો છે. જપ્ત કરવામાં આવેલા કોકેનની બ્લેક માર્કેટ કિંમત લગભગ 4.26 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. NDPS એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મહિલાને 12 એપ્રિલે નાગપુરમાં હોલિડે કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવી હતી જેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવી છે.
DRIએ જણાવ્યું કે ટ્રાફિકિંગ ઓપરેશનમાં સામેલ મોટા નેટવર્કની ઓળખ કરવા અને તસ્કરીના સોર્સને શોધવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. તાજેતરના દિવસોમાં DRI નાગપુર ટીમ ડ્રગ માફિયાઓ વિરૂદ્ધ સતત કેટલાક ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. વર્ધામાં મેફેડ્રોન બનાવનારી યૂનિટને બંધ કરવી, ભાગેમારી ટોલ પ્લાઝા પર ગાંજાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવો અને ભિલાઇ અને અમરાવતીમાં કરવામાં આવેલા ઓપરેશને મળીને ઇન્ટરસ્ટેટ ડ્રગ સિન્ડિકેટને હલાવી દીધી હતી.
