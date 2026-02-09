ETV Bharat / bharat

જનરલ નરવણેની અપ્રકાશિત આત્મકથા 'Four Stars of Destiny' પબ્લિશ પહેલા લીક, પોલીસે નોંધી ફરિયાદ

દિલ્હી પોલીસનો સ્પેશિયલ સેલ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે કે આ સામગ્રી કયા સ્તરે અને કયા માધ્યમથી લીક થઈ હતી.

જનરલ નરવણેની અપ્રકાશિત આત્મકથા 'Four Stars of Destiny' પબ્લિશ પહેલા લીક
જનરલ નરવણેની અપ્રકાશિત આત્મકથા 'Four Stars of Destiny' પબ્લિશ પહેલા લીક (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેની અપ્રકાશિત આત્મકથા, "ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિની", પ્રકાશન પહેલાં જ લીક થઈ જવાથી રાજધાની દિલ્હીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. દિલ્હી પોલીસે આ ગંભીર બાબતની નોંધ લીધી છે અને FIR નોંધી છે. સ્પેશિયલ સેલે હવે તપાસ શરૂ કરી છે.

દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરના દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને વિવિધ ઓનલાઈન ન્યૂઝ ફોરમ પર એવા દાવાઓ ફરતા થઈ રહ્યા છે કે પુસ્તકની પ્રી-પ્રિન્ટ કોપી અને PDF વર્ઝન ઓનલાઈન ફરતું થઈ રહ્યું છે, જોકે પ્રકાશન માટે જરૂરી પરવાનગીઓ હજુ સુધી સંબંધિત સરકારી અધિકારીઓ પાસેથી મળી નથી. આ માહિતીને ગંભીરતાથી લેતા, દિલ્હી પોલીસે પ્રારંભિક ચકાસણી શરૂ કરી.

તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે "ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિની" નામના પુસ્તકની ટાઇપ-સેટ PDF નકલ, જે પ્રથમ નજરે મેસર્સ પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે, તે કેટલીક વેબસાઇટ્સ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, પુસ્તકનું ફિનિશ્ડ કવર કેટલાક ઓનલાઈન માર્કેટિંગ અને ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી એવો ભ્રમ પેદા થયો હતો કે પુસ્તક સત્તાવાર રીતે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે વાસ્તવમાં, તે હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે પ્રકાશિત થયું નથી.

દિલ્હી પોલીસનો દાવો છે કે આ મામલો ફક્ત કોપીરાઈટ ઉલ્લંઘન પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ પ્રકાશન પહેલાં ગુપ્ત સામગ્રી લીક થવા જેવા ગંભીર પાસાઓ પણ સામેલ છે. આ આત્મકથા ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ સાથે સંબંધિત હોવાથી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વહીવટી અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ કથિત લીક સંસદમાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જ્યાં કેટલાક સભ્યોએ સામગ્રીના અનધિકૃત પ્રકાશન અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ તપાસ કરી રહ્યું છે કે આ સામગ્રી કયા સ્તરે અને કયા માધ્યમથી લીક થઈ હતી, કયા વ્યક્તિઓ અથવા સંગઠનો સામેલ હતા, અને શું તે સુનિયોજિત કાવતરાનો ભાગ હતો. તપાસ સંબંધિત વેબસાઇટ્સ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ અને અન્ય તકનીકી પાસાઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.

દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું છે કે, તપાસ પૂર્ણ થયા પછી તથ્યોના આધારે આગળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં, કેસના સંવેદનશીલ સ્વભાવને કારણે, પોલીસ તમામ પાસાઓની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. કોઈને પણ SIRમાં અવરોધ ઊભો કરવાની મંજૂરી નહીં આપીએ: બંગળામાં ECIની નોટિસ સળગાવવા પર SC
  2. મુસ્લિમ વિરોધી વીડિયો પર હોબાળો મચ્યો! ઓવૈસીએ આસામના CM વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી

TAGGED:

FOUR STARS OF DESTINY
DELHI POLICE REGISTERED CASE
GEN MM NARAVANE
DELHI POLICE
FOUR STARS OF DESTINY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.