કોલસા કૌભાંડ: સુપ્રીમ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યા; કેસ બંધ
સુપ્રીમ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહ સામે તાલાબીરા કોલસા ફાળવણી કેસ બંધ કર્યો અને તેમને યોગ્યતાના આધારે નિર્દોષ જાહેર કર્યા.
Published : July 29, 2026 at 3:03 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહ સામે કોલસા બ્લોક ફાળવણી કેસ સત્તાવાર રીતે બંધ કરી દીધો છે. કોર્ટે તેમના વિરુદ્ધ જારી કરાયેલા સમન્સને પણ સંપૂર્ણપણે રદ કર્યા છે. ડૉ. મનમોહન સિંહનું 27 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ અવસાન થયું હોવા છતાં, આ નિર્ણય તેમને આ મોટા ફોજદારી કેસમાંથી કાયદેસર રીતે મુક્ત કરે છે.
CBI ક્લોઝર રિપોર્ટ મંજૂર
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે કેસની સુનાવણી કરી. કોર્ટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ના ક્લોઝર રિપોર્ટને સમર્થન આપ્યું, જેણે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનને ક્લીનચીટ આપી. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે સીબીઆઈના ક્લોઝર રિપોર્ટને નકારી કાઢવા અને મનમોહન સિંહને સમન્સ મોકલવાનું કોઈ ફરજિયાત કે અનિવાર્ય કારણ ખાસ કોર્ટ પાસે નથી.
તેમના મૃત્યુ છતાં યોગ્યતા પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે ડૉ. મનમોહન સિંહના અવસાનને કારણે કેસ ચુકાદા વિના બંધ કરી શકાયો હોત. જોકે, કાયદા અને ન્યાયની ગરિમાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે બંને CBI તપાસ રિપોર્ટની બારીકાઈથી સમીક્ષા કરી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી, અને તેથી, ખાસ ન્યાયાધીશ તેમને આરોપી ગણાવવામાં વાજબી નહોતા. સુપ્રીમ કોર્ટે જૂની કોર્ટ પ્રક્રિયાઓને ફગાવી દીધી અને કેસને યોગ્યતાના આધારે બંધ કરી દીધો.
આખો મામલો શું હતો?
આ સમગ્ર વિવાદ 2005 માં ઓડિશામાં તાલાબીરા-II કોલસા બ્લોકની ફાળવણી સાથે સંબંધિત હતો. તે સમયે, ડૉ. મનમોહન સિંહ કોલસા મંત્રાલયનો હવાલો સંભાળતા હતા. એક ખાસ કોર્ટે ડૉ. મનમોહન સિંહ, પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ કુમાર મંગલમ બિરલા અને ભૂતપૂર્વ કોલસા સચિવ પી.સી. પારખને આ ફાળવણીમાં ગેરરીતિનો આરોપ લગાવીને કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મનમોહન સિંહે હંમેશા આ મામલે કોઈપણ ગેરરીતિનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે, સુપ્રીમ કોર્ટના આ અંતિમ નિર્ણય સાથે, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનના નામ પરનો આ ડાઘ હંમેશા માટે સાફ થઈ ગયો છે.