બિહાર સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પીએમ મોદી અને અમિત શાહ ઉપરાંત 16 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ હાજરી આપશે

બિહાર સરકાર 20 નવેમ્બરે ભવ્ય શપથ ગ્રહણ સમારોહનું આયોજન કરી રહી છે. અંતિમ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર સૂચનાઓ આપી રહ્યા છે
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર સૂચનાઓ આપી રહ્યા છે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 9:39 PM IST

4 Min Read
પટના: પટનાના ગાંધી મેદાનમાં 20 નવેમ્બરે યોજાનાર NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર મંગળવારે સાંજે સ્થળ પર પહોંચ્યા અને સ્થળની વિગતવાર સમીક્ષા કરી. વહીવટીતંત્રથી લઈને NDAના ટોચના નેતાઓ સુધી, દરેક વ્યક્તિ તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં વ્યસ્ત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે 10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈ રહેલા નીતિશ કુમાર આ સમારોહને ઐતિહાસિક બનાવવા માંગે છે.

પીએમ મોદી પણ હાજર રહેશે: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ સમારોહમાં હાજર રહેશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ભાજપ પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય રસાયણ મંત્રી જેપી નડ્ડા અને કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પણ ભાગ લેશે.

જ્યારે નીતિશ કુમાર ગાંધી મેદાન પહોંચ્યા
જ્યારે નીતિશ કુમાર ગાંધી મેદાન પહોંચ્યા (ETV Bharat)

16 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ હાજર રહેશે: 16 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ હાજરી આપશે. આમાં ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્ર બાબુ નાયડુ, મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્મા, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર ગાય પટેલ, ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી, મેઘાલયના મુખ્યમંત્રી કોનરાડ કે. સંગમા, અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પેમા ખાડુ, ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણિક સહસ અને મણિપુરના મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહનો સમાવેશ થાય છે.

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું: મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર મંગળવારે સાંજે ગાંધી મેદાન પહોંચ્યા અને શપથ ગ્રહણ સમારોહની તમામ વ્યવસ્થાઓનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે અધિકારીઓને સૂચના આપી કે કાર્યક્રમ દરમિયાન કોઈપણ સ્તરે કોઈ ખામી ન રહે. મુખ્ય સચિવ પ્રત્યા અમૃત, બિહારના ડીજીપી વિનય કુમાર અને ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. નીતિશ કુમારે સ્ટેજ બાંધકામની વર્તમાન સ્થિતિ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા, મુલાકાતીઓની એન્ટ્રી, VIP બેઠક વ્યવસ્થા અને ટેકનિકલ સેટઅપનું નિરીક્ષણ કર્યું અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું.

NDAના વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહ્યા: નિરીક્ષણ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, બિહાર ભાજપના પ્રભારી વિનોદ તાવડે, સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદ અને મંત્રી નીતિન નવીન, તેમજ NDAના અન્ય ઘણા ટોચના નેતાઓ હતા. આ નેતાઓની હાજરી સૂચવે છે કે NDA શપથ ગ્રહણ સમારોહને એક મુખ્ય રાજકીય સંદેશ તરીકે રજૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ભાજપ અને JDU સહિત તમામ ઘટક પક્ષો સાથે સંકલનમાં તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

ગાંધી મેદાનમાં સીએમ નીતિશ કુમાર
ગાંધી મેદાનમાં સીએમ નીતિશ કુમાર (ETV Bharat)

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે તમામ અધિકારીઓને બુધવારે સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે, તેથી કોઈપણ ખામીઓ માટે કોઈ જગ્યા નથી. મુખ્યમંત્રીએ પોતે બેઠક વ્યવસ્થા, સુરક્ષા, પ્રવેશ-બહાર, પાર્કિંગ અને ટેકનિકલ સુવિધાઓની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી છે." - નીતિન નવીન, મંત્રી, બિહાર સરકાર

શપથવિધિ સમારોહ ભવ્ય રહેશે: નીતિન નવીનએ જણાવ્યું હતું કે જનતાએ આ વખતે NDAને પ્રચંડ જનાદેશ આપ્યો છે, અને તેથી શપથવિધિ સમારોહ સમાન સ્તરનો હશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સહિત ડઝનબંધ અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે, અને તેમાં કોઈ શંકા નથી. સમારોહનો સમય ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ શપથવિધિ નિર્ધારિત તારીખ, 20 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 12 વાગ્યા પછી થશે.

સીએમ નીતિશ કુમાર અને ડેપ્યુટી સીએમ સમ્રાટ ચૌધરી
સીએમ નીતિશ કુમાર અને ડેપ્યુટી સીએમ સમ્રાટ ચૌધરી (ETV Bharat)

ભવ્ય પંડાલમાં ખાસ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે: શપથવિધિ સમારોહ માટે ગાંધી મેદાનમાં આશરે 300,000 લોકોની ક્ષમતા ધરાવતો એક વિશાળ જર્મન હેંગર જેવો પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. 30,000 ખુરશીઓ અને કાર્યક્રમ સ્થળ પર 1500 સોફા લગાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, કાર્યક્રમના ભવ્ય અને ઐતિહાસિક દેખાવને વધારવા માટે મુખ્ય સ્ટેજને ખાસ શણગારવામાં આવી રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રીને શણગારવા માટે કર્ણાટકથી ફૂલો લાવવામાં આવ્યા છે. વિવિધ વહીવટી ટીમો સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે, જેમાં સ્ટેજ પરના માઇક્રોફોન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને લાઇટિંગ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.

સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન અંગે વહીવટીતંત્ર સતર્ક: પ્રધાનમંત્રી અને અન્ય ઘણા VVIP કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી રહ્યા હોવાથી, વહીવટીતંત્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે અત્યંત સતર્ક છે. તમામ પ્રવેશ બિંદુઓ પર ખાસ ચેકિંગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો મેદાન પર તૈનાત કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કટોકટીનો સામનો કરવા માટે તબીબી ટીમો અને એમ્બ્યુલન્સ પણ તૈનાત કરવામાં આવશે.

ઐતિહાસિક ઘટનાની તૈયારીમાં વહીવટીતંત્ર વ્યસ્ત: ગાંધી મેદાનનું વાતાવરણ ચૂંટણી વિજય અને નવી સરકારની રચનાની ઉજવણીમાં સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયું છે. વિશાળ પંડાલ, સુંદર સજાવટ અને કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સૂચવે છે કે નીતિશ કુમાર આ શપથ ગ્રહણ સમારોહને ઐતિહાસિક બનાવવા માંગે છે. વહીવટી અધિકારીઓ સતત મેદાનનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને દરેક કાર્યની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે,

