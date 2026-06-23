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વિધાનસભામાં જોવા મળ્યો વિજયનો શાનદાર સ્વેગ, ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં લહેરાવ્યો હાથ, તાળીઓથી ગૂંજી ઉઠ્યું સદન

વિધાનસભા સત્રને સંબોધિત કરતા સીએમ વિજયે DMK સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા ભ્રષ્ટાચાર વિશે વાત કરી

વિધાનસભા સત્રને સંબોધિત કરતા સીએમ વિજયે DMK સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા ભ્રષ્ટાચાર વિશે વાત કરી
વિધાનસભા સત્રને સંબોધિત કરતા સીએમ વિજયે DMK સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા ભ્રષ્ટાચાર વિશે વાત કરી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 9:41 PM IST

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ચેન્નાઈ: મંગળવારે તમિલનાડુ વિધાનસભામાં મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયનું ભાષણ ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યું. ગૃહમાં પોતાનું ભાષણ પૂરું કરતા પહેલા, વિજયે સ્પીકર પાસેથી પરવાનગી માંગી અને ફિલ્મી અંદાજમાં તેને પૂર્ણ કર્યું.

લગભગ 45 મિનિટના જોશીલા ભાષણને સમાપ્ત કરતા પહેલા, મુખ્યમંત્રીએ વિપક્ષની ખાલી બેન્ચ તરફ ઈશારો કર્યો અને સ્પીકર જેસી ડી પ્રભાકરને પૂછ્યું કે શું તેઓ ગૃહમાં હાથનો ઈશારો કરી શકે છે. ત્યારબાદ તેમણે પોતાની સિનેમેટિક સ્ટાઈલમાં હાથનો ઈશારો કર્યો.

વિજયે કહ્યું, "હું DMK સભ્યો સમક્ષ એક નાનકડું નાટક કરવા માગતો હતો ... પણ તે બધા બહાર નીકળી ગયા છે. શું હું તમારી પરવાનગીથી આ હાવભાવ કરી શકું?" સ્પીકરે તરત જ જવાબ આપ્યો, "કેમ નહીં? એમાં કંઈ ખોટું નથી." હસતાં હસતાં વિજયે હાથ નીચે કરવાનો ઈશારો કર્યો. વિજયના આ સ્વેગ પર ગૃહમાં હાજર ધારાસભ્યોએ તાળીઓ પાડવાનું શરૂ કર્યું.

વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે અગાઉની સ્ટાલિન સરકાર દ્વારા થયેલા ભ્રષ્ટાચારોની યાદી આપી. વિજયની આગેવાની હેઠળની ટીવીકે સરકારનું પ્રથમ વિધાનસભા સત્ર 18મી તારીખે શરૂ થયું.

સત્રના અંતિમ દિવસે, મુખ્યમંત્રી વિજયે રાજ્યપાલના ભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર વાત કરી અને વિરોધ પક્ષો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. વિધાનસભાને સંબોધતા, તેમણે પાછલી ડીએમકે સરકારની ટીકા કરી અને કહ્યું કે, કેટલાક લોકો દાવો કરે છે કે તેમણે સીધા ફિલ્મ શૂટિંગથી સત્તા સંભાળી છે.

તમિલનાડુની ફાયનાન્શિયલ હેલ્થ પર બોલતા, તેમણે કહ્યું, "રાજ્યનો ખજાનો ખાલી થઈ ગયો છે. અમે નાણાંકીય પરિસ્થિતિ અંગે એક વ્હાઈટ પેપર બહાર પાડ્યું હતું. આવી સ્થિતિ સર્જાયા પછી, તેઓ (અગાઉની ડીએમકે સરકાર) કહે છે કે, અમને શાસન કરતા નથી આવડતું. હા, અમને ખરેખર તેમની શૈલીમાં શાસન કેવી રીતે કરવું તે ખબર નથી. અમારા ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ લોકોની સેવા કરવાનો દાવો કરતી વખતે જાહેર ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી."

વિજયે ઉમેર્યું, "અમે ટેન્ડર પ્રક્રિયાને કેવી રીતે સુવ્યવસ્થિત કરવી તે જાણીએ છીએ, પરંતુ ખર્ચ કેવી રીતે વધારવો તે જાણતા નથી. અમે સલાહ કેવી રીતે લેવી તે જાણીએ છીએ, પરંતુ તે સલાહ માટે લાંચ કેવી રીતે લેવી તે જાણતા નથી. અમે નવી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ કેવી રીતે જાહેર કરવી તે જાણીએ છીએ, પરંતુ તે જગ્યાઓ માટે લાંચ કેવી રીતે લેવી તે અમને ખબર નથી. અમે સોનું ઓગાળીને સસ્તા ભાવે કેવી રીતે વેચવું તે જાણતા નથી. અમે મંદિરના ભંડોળની ઉચાપત કેવી રીતે કરવી તે જાણતા નથી. અમે ખનિજોના વેચાણ દ્વારા કેવી રીતે લૂંટ કરવી તે જાણતા નથી. અમે સરકારી ભંડોળ રાજ્યની તિજોરીમાં કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવું તે જાણીએ છીએ, પરંતુ વ્યક્તિગત ખાતામાં નહીં."

પોતાના સંબોધનમાં વિજયે કહ્યું, "આપણે ડ્રગ કલ્ચરને કેવી રીતે નાબૂદ કરવું તે જાણીએ છીએ, તેને પ્રોત્સાહન કેવી રીતે આપવું તે નહીં. જે લોકો મહિલાઓનો આદર કરે છે તેઓ 'મફત બસ સવારી' અથવા 'હજાર રૂપિયાની ગેસ સબસિડી' વિશે ખરાબ બોલતા નથી. તેથી, જેઓ કહે છે કે અમને કંઈ ખબર નથી - હા, અમને આ બાબતો ખબર નથી. અને અમને તે શીખવાની કોઈ ઇચ્છા નથી."

આ પછી, વિપક્ષી પક્ષોએ મુખ્યમંત્રી વિજયના ભાષણનો વિરોધ કરીને હોબાળો મચાવ્યો. ત્યારબાદ, ડીએમકે સભ્યોએ વોકઆઉટ કર્યું. ગઈકાલે, રાજ્યપાલના ભાષણનો જવાબ આપતા, વિપક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે નવી સરકારની પ્રથમ 40 દિવસ દરમિયાન સિદ્ધિઓ વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. તેમણે વીજળી ગુલ થવાના મુદ્દા પર મુખ્યમંત્રી વિજયની પણ ટીકા કરી હતી. નોંધનીય છે કે મુખ્યમંત્રી વિજયે આ ટીકાઓના જવાબમાં વાત કરી હતી.

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CM VIJAY TN ASSEMBLY
CM VIJAY SWAG
CM VIJAY SPEECH
TAMIL NADU ASSEMBLY SESSION
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