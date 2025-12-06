ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગોની કટોકટીમાં હજારો વિદ્યાર્થી ફસાયા, જમ્મુ કાશ્મીરમાં JKPSCની પરીક્ષા પર સંકટ; CM ઓમર અબ્દુલ્લાએ કર્યો હસ્તક્ષેપ

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની કટોકટી વચ્ચે ઓમર અબ્દુલ્લાહે જમ્મુ કાશ્મીરમાં JKPSCની પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓની હિતમાં ટાળવાનો આગ્રહ કર્યો

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની કટોકટીની અસર જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ જોવા મળી હતી
ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની કટોકટીની અસર જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ જોવા મળી હતી (File/ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 6, 2025 at 4:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની કટોકટીની અસર જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ જોવા મળી હતી. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ દ્વારા ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવતા શ્રીનગર અને જમ્મુ એરપોર્ટ પર અનેક મુસાફરો અટવાયા હતા. એરલાઇનના આંતરિક પાલન પગલાં અને નવા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) સલામતી નિર્દેશોને કારણે ક્રૂની અછતને કારણે સમગ્ર દેશમાં ઇન્ડિગો એરલાઇન્સમાં કટોકટી સર્જાઇ છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓ અટવાઇ જતા આ વચ્ચે 7 ડિસેમ્બરે જમ્મુ કાશ્મીરમાં યોજાનારી JKPSCની પરીક્ષા પર સંકટ ઉભુ થયું છે.

એરપોર્ટના અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું, શ્રીનગરના શેખ ઉલ આલમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં 16 ફ્લાઇટની અવરજવર રદ કરવામાં આવી છે.એરપોર્ટ પર દિવસ માટે 64 ફ્લાઇટની અવર જવર હતી જેમાં 32 આગમન અને 32 પ્રસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની 14 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે જેમાંથી 7 આગમન અને 7 પ્રસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે.અન્ય એરલાઇન્સની બે ફ્લાઇટને શ્રીનગરમાં રદ કરવામાં આવતા 16 ફલાઇટને રદ કરવામાં આવી છે.

એરપોર્ટના અધિકારીઓએ મુસાફરોને ટર્મિનલ પર જતા પહેલા તેમની ફ્લાઇટના સ્ટેટસની પૃષ્ટી કરવા વિનંતી કરી છે.

"અમે મુસાફરોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ તેમના ફ્લાઇટના સમયની પૃષ્ટી કરે અને અસુવિધા ટાળવા માટે એરપોર્ટ પર વહેલા પહોંચી જાય."

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 40 ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવામાં આવ્યાના એક દિવસ બાદ આ અવરોધ ઉભો થયો છે જેમાંથી 38 ફ્લાઇટ ઇન્ડિગોની હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આખા રાજ્યમાં 40 ફ્લાઇટને રદ કરવામાં આવી છે જેમાં 30 કાશ્મીરમાં અને 10 જમ્મુમાં હતી. ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવતા દર્દીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, પરિવાર અને સરકારી કર્મચારી સહિત હજારો મુસાફરોને અસર થઇ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બન્ને શહેરોમાં અન્ય એરલાઇન કંપનીઓની ફ્લાઇટ પર મોટાભાગે કોઇ અસર થઇ નથી.

શ્રીનગર એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગોની 28 શેડ્યૂલ્ડ ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ થઇ નથી. શ્રીનગરમાં ફસાયેલા એક મુસાફર જાવેદ અહેમદે કહ્યું કે, "તેઓ સવારથી કોઇ ક્લેરિટી વગર રાહ જોઇ રહ્યા હતા. પહેલા તેઓએ કહ્યું કે ફ્લાઇટ મોડી પડી છે, પછી રદ કરવામાં આવી છે. કોઇ યોગ્ય જાહેરાત કે મદદ મળી નથી. લોકો લાચાર થઇને બેઠા છે. કાલે જમ્મુમાં મારી પરીક્ષા છે...હું કોઇ બીજો ઓપ્શન જોઇ શકતો હતો પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટ જવાબ આપવો જોઇએ."

જમ્મુ એરપોર્ટ પર અનેક મુસાફરોએ આવી જ મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડ્યો છે. રિફંડ કાઉન્ટર પર લાંબી લાઇનો જોવા મળી હતી જ્યારે ઘણા મુસાફરોએ અલગ અલગ જાણકારી મળવાની ફરિયાદ કરી છે. એરપોર્ટ પર ફસાયેલા અન્ય મુસાફરે કહ્યું, "અમને કોઇ પૃષ્ટી વગર કલાકો સુધી રાહ જોવા કહેવામાં આવ્યું હતું. કેટલાક મુસાફરોને રિફંડનું વચન આપવામાં આવ્યું છે."

ફસાયેલા લોકોમાં દર્દીઓ અને સંવેદનશીલ મુસાફરો પણ હતા. શ્રીનગર એરપોર્ટ પર રાહ જોતા કેન્સરના દર્દી મરિયમ નૂરે કહ્યું કે,

"તેની દિલ્હીમાં સર્જી થવાની હતી. કાલે (રવિવાર) એપોલોમાં મારી સર્જરી છે. હું અહીં અટવાઇ ગઇ છું. અન્ય એરલાઇન્સમાં સીટો ખાલી નથી. હું વિકલ્પો શોધી રહી છું પરંતુ શું કરવું તે ખબર પડતી નથી."

એક વૃદ્ધ સંબંધી સાથે આવેલા કાશિફ અહમદે કહ્યું કે,

"એરલાઇન્સના નબળા સંચાલનને કારણે મુશ્કેલી વધારી દીધી છે. જ્યારે તે દિલ્હીથી આવ્યા ત્યારે 12 કલાક કરતા વધુ સમય સુધી ત્યાં જ ફસાઇ ગયા હતા. આ (ઇન્ડિગો) ઘણી મોટી એરલાઇન છે પરંતુ તેમનું વર્તન ખૂબ જ અનપ્રોફેશનલ છે."

અન્ય એક મુસાફર અબ્દુલ રહીમે અવિરત હવાઇ મુસાફરી પર ભાર મુકતા કહ્યું,

"શિયાળા દરમિયાન, ઘણા કાશ્મીરીઓ ખરાબ હવામાનથી બચવા માટે જમ્મુ અથવા અન્ય ગરમ સ્થળોએ મુસાફરી કરે છે જેમાં નિવૃત સરકારી કર્મચારીઓ, બાળકો, દર્દીઓ અને વૃદ્ધોનો સમાવેશ થાય છે. આ રીતના કેન્સલેશનથી તેમનો પ્રવાસ મુશ્કેલ બની ગયો છે."

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શ્રીનગર એરપોર્ટે 5 ડિસેમ્બરે 30 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કર્યું છે જેમાં કૂલ 4,989 મુસાફરો (2,402 આગમન અને 2,587 પ્રસ્થાન) હતા. જમ્મુ એરપોર્ટ પર 10 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું જેમાં 1,407 મુસાફરોએ મુસાફરી કરી હતી.

જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રીએ પરીક્ષા ટાળવાનો આગ્રહ કર્યો

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની કટોકટી વચ્ચે જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા પણ ચિંતિંત જોવા મળ્યા હતા અને તેમણે JKPSC પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોને થતી તકલીફ પર ધ્યાન દોર્યું હતું.

ઓમર અબ્દુલ્લાએ સત્તાવાર 'X' હેન્ડલ પરથી પોસ્ટ કરતા કહ્યું,

"એરલાઇનની મુશ્કેલીઓને કારણે મુસાફરીમાં અફરા-તફરી પર ચિંતા થઇ રહી છે,લોકભવન દ્વારા વયમાં છૂટછાટને મંજૂરી આપવામાં વિલંબને કારણે ઉભી થયેલી અનિશ્ચિતતા વધી ગઇ છે.ભૂતકાળમાં પણ આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. JKPSCને ઉમેદવારો પરના તણાવની નોંધ લેવા અને બધા માટે નિષ્પક્ષ અને સમાન તકના હિતમાં પરીક્ષા ટાળવા પર વિચાર કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે."

દરમિયાન નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ઇન્ડિગોને વિલંબ કર્યા વિના તમામ પેસેન્જરને રિફંડ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. મંત્રાલયે નિર્દેશ આપ્યો કે રવિવાર (7 ડિસેમ્બર) રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં તમામ રિફંડ ચુકવી દેવું જોઇએ અને એરલાઇન્સને અસરગ્રસ્ત મુસાફરો પર રિશેડ્યૂલિંગ ચાર્જ ના લાદવાનો આદેશ આપ્યો છે.આ સાથે જ કોઇ પણ નિયમનું પાલન કરવામાં નહીં આવે તો કાર્યવાહીની પણ ધમકી આપી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INDIGO CRISIS EXAM JAMMU KASHMIR
JKPSC EXAM
INDIGO CRISIS JAMMU KASHMIR
CM OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR JKPSC EXAM INTERVENES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.