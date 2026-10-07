ઝારખંડના CM હેમંત સોરેનના માતા રૂપી સોરેનનું નિધન, લાંબી બીમારી બાદ રાંચીની હોસ્પિટલમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ
રાંચીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લાંબી બીમારી બાદ ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના માતા રૂપી સોરેનનું અવસાન થયું છે.
Published : October 7, 2026 at 10:55 PM IST
રાંચી: સ્વર્ગસ્થ પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર વિજેતા શિબુ સોરેનના પત્ની અને ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના માતા રૂપી સોરેનનું નિધન થયું છે. લાંબી બીમારી બાદ તેમણે રાંચીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે.
રૂપી સોરેન રાંચીની ખાનગી હોસ્પિટલ હિલ વ્યૂ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. શ્વાસ લેવામાં તકલીફને કારણે તેમને 18 સપ્ટેમ્બરે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના પ્રવક્તા મનોજ પાંડેએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.
હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું સ્વાસ્થ્ય સતત વધ-ઘટ થતું રહ્યું હતું. શરીરના અનેક અંગો પ્રભાવિત થવાને કારણે તેમને ઘણી વખત વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. 6 ઓક્ટોબરે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારણાના સંકેતો દેખાયા હતા, પરંતુ 7 ઓક્ટોબરે તેમની સ્થિતિ અચાનક બગડી ગઈ હતી. તેમને તાત્કાલિક વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ સાજા થઈ શક્યા નહીં.
રૂપી સોરેન મૂળ સેરાઈકેલાના ચાંદિલના રહેવાસી હતા. તેમણે 1962માં શિબુ સોરેન સાથે લગ્ન કર્યા હતા; લગ્ન પહેલાં તેમનું નામ રૂપી કિસ્કુ હતું. 'ગુરુજી' એટલે કે શિબુ સોરેનના સંઘર્ષના વર્ષો દરમિયાન ભારે મુશ્કેલીઓ વેઠીને તેમણે તેમના ત્રણ પુત્રો - સ્વર્ગસ્થ દુર્ગા સોરેન, હેમંત સોરેન અને બસંત સોરેન - તેમજ પુત્રી અંજની સોરેનનો ઉછેર કર્યો હતો. જીવનમાં અનેક ચડાવ-ઉતાર જોયા હોવા છતાં, તેમણે ક્યારેય પોતાની સાદગી કે મજબૂત મૂલ્યોનો ત્યાગ કર્યો ન હતો.
રૂપી સોરેનના નિધનના સમાચાર બાદ પ્રોજેક્ટ ભવન ખાતે યોજાનારી કેબિનેટની બેઠક મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 'દિશોમ ગુરુ' શિબુ સોરેનનું 4 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ નિધન થયું હતું. તેમને મરણોત્તર પદ્મ ભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો; રૂપી સોરેન પોતે આ સન્માન સ્વીકારવા રાષ્ટ્રપતિ ભવન ગયા હતા. ગુરુજીના નિધન બાદ તેમના સ્વાસ્થ્યમાં ઘટાડો થવાનું શરૂ થયું હતું. મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સ્વાસ્થ્ય તપાસ માટે વારંવાર હૈદરાબાદ અને દિલ્હી જતા હતા.
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