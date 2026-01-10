મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને એકનાથ શિંદેને ખોટી રીતે ફસાવવાનો પ્રયાસ: SIT રિપોર્ટમાં ગંભીર ષડયંત્રનો ખુલાસો
SIT રિપોર્ટમાં મુખ્યમંત્રી ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શિંદેને 2016ના એક કેસમાં ખોટી રીતે ફસાવવાના કાવતરાનો ખુલાસો થયો છે.
Published : January 10, 2026 at 2:10 PM IST
થાણે (મહારાષ્ટ્ર): સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ના રિપોર્ટ મુજબ, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેને ખોટી રીતે ફસાવવાના ગંભીર ષડયંત્રનો ખુલાસો થયો છે. આ કેસ 2016માં થાણે શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ઘટના સાથે સંબંધિત છે.
SIT રિપોર્ટમાં ભૂતપૂર્વ પોલીસ મહાનિર્દેશક સંજય પાંડે, ભૂતપૂર્વ નાયબ કમિશનર લક્ષ્મીકાંત પાટિલ અને સહાયક કમિશનર સરદાર પાટિલ સામે નેતાઓને ખોટી રીતે ફસાવવાના કાવતરાના આરોપસર ફોજદારી આરોપો દાખલ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
રિપોર્ટ મુજબ, મહા વિકાસ આઘાડી સરકાર દરમિયાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસને ફસાવવાના પ્રયાસો વધુ તેજ બન્યા હતા, અને સંજય પાંડે મુંબઈ પોલીસ કમિશનર અને બાદમાં પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) બન્યા પછી આ પ્રયાસો વધુ તેજ બન્યા હતા. દરમિયાન, મુંબઈ, પુણે અને પિંપરી-ચિંચવડ સહિત મહારાષ્ટ્રમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન 15 જાન્યુઆરીએ થશે અને મતગણતરી 16 જાન્યુઆરીએ થશે.
એક દિવસ પહેલા, શિવસેનાના વડા એકનાથ શિંદેએ પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ પહેલા પુણેમાં પ્રચાર કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે મહાયુતિ ગઠબંધન વિકાસના મુદ્દા પર મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ લડી રહ્યું છે અને મુંબઈ અને પુણે બંનેમાં જીત મેળવશે.
કટરાજની મુલાકાત દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરતા શિંદેએ કહ્યું હતું કે તેમને પક્ષના કોઈપણ કાર્યકર્તાના નિવેદનની જાણ નથી. જોકે, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શિવસેના અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સંપૂર્ણ તાકાતથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
એકનાથ શિંદેએ કહ્યું કે તેઓ આ ચૂંટણી વિકાસના મુદ્દા પર લડી રહ્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી તરીકેના તેમના અઢી વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન કરવામાં આવેલા કાર્યો તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ હેઠળ ગયા વર્ષે કરવામાં આવેલા કાર્યોને સીધા લોકો સુધી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.
