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હિમાચલના કિન્નોરમાં વાદળ ફાટતા પૂરની સ્થિતિ, શિમલાને જોડતો નેશનલ હાઇવે બંધ; અનેક વાહન તણાયા

હિમાચલ પ્રદેશમાં ચોમાસાના આગમન સાથે, ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન અને રસ્તા બંધ થવાથી અનેક જિલ્લાઓમાં સામાન્ય જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું છે.

હિમાચલના કિન્નોરમાં વાદળ ફાટતા પૂરની સ્થિતિ
હિમાચલના કિન્નોરમાં વાદળ ફાટતા પૂરની સ્થિતિ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 11:00 AM IST

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કિન્નૌર: હિમાચલ પ્રદેશમાં ચોમાસાના આગમન સાથે, ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન અને રસ્તા બંધ થવાથી અનેક જિલ્લાઓમાં સામાન્ય જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું છે. આદિવાસી જિલ્લા કિન્નૌરમાં ભારે વરસાદને કારણે ચોલિંગમાં અચાનક પૂર આવ્યું હતું. કિન્નૌરના ચોલિંગમાં વાદળ ફાટતા લોકોમાં ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને પહાડ પર ભારે વરસાદને કારણે મીરૂ નાળામાં કાટમાળ વહેતો જોવા મળ્યો હતો જેના કારણે NH-5 સંપૂર્ણપણે બંધ થયો હતો. પૂરથી વાહન ચાલકો પણ પ્રભાવિત થયા છે.

કિન્નૌરના ચોલિંગમાં વાદળ ફાટ્યું

ચોમાસાના આગમન સાથે, કિન્નૌર જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે વિનાશ થયો છે. શુક્રવારે સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ કિન્નૌરના ચોલિંગમાં અચાનક પૂર આવ્યું હતું. ચોલિંગ સ્કૂલ નજીક પૂરના કારણે નેશનલ હાઇવે-5 બંધ થઈ ગયો હતો. રસ્તાનો લગભગ 30 મીટર ભાગ કાટમાળથી ઢંકાઈ ગયો હતો. ટેકરીઓમાંથી ભારે વરસાદને કારણે મીરુ નાળામાં પણ ભારે કાટમાળ આવ્યો હતો. બે નાના વાહનો પણ પૂરમાં વહી ગયા છે. રાહતની વાત એ છે કે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

કિન્નૌરમાં ભારે વરસાદથી ભારે તબાહી

કાઝા-કિન્નૌર-શિમલાને જોડતો નેશનલ હાઇવે બંધ થતા બન્ને તરફ વાહનોની લાંબી લાઇનો લાગી હતી. વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, રસ્તો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં લગભગ પાંચ કલાકનો સમય લાગી શકે છે. કિન્નૌર વહીવટીતંત્રને માહિતી મળતા જ પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.કિન્નૌર જિલ્લાનું રિબ્બા ગામ પણ પૂર આવ્યું હતું.

કિન્નૌરના ડીસી ડૉ. અમિત કુમાર શર્માએ આ વાતની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ચોલિંગ નજીક ભારે મશીનરી તૈનાત કરવામાં આવી છે અને ફસાયેલા વાહનોને બહાર કાઢવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."

સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓને વહીવટીતંત્રની અપીલ

કિન્નૌર વહીવટીતંત્રે તમામ પંચાયત પ્રતિનિધિઓ, સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓને નદીઓ, નાળાઓ અને જોખમી વિસ્તારોથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. તેમણે બિનજરૂરી મુસાફરી અને ટ્રેકિંગ ટાળવા પણ વિનંતી કરી છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ટાળવા માટે પહાડી અને ભૂસ્ખલનગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વધારાની સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. કોઈપણ આપત્તિના કિસ્સામાં, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ અથવા કિન્નૌર જિલ્લા વહીવટીતંત્રને જાણ કરવી જોઈએ.

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