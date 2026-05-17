એક જ પરીક્ષા, 24 યુનિવર્સિટીમાં એન્ટ્રી, અઢળક કારકિર્દીની તક - જાણો CLAT થી શું થાય?

CLAT પાસ કર્યા બાદ કઈ-કઈ નોકરીઓ મળે? લૉ ફર્મ, PSU, જજશિપ અને સરકારી ક્ષેત્રની તકો અને પગાર.

Published : May 17, 2026 at 9:23 PM IST

હૈદરાબાદ: લૉ (કાયદા)નું ક્ષેત્ર આજના સમયમાં સૌથી વધુ આકર્ષક અને સન્માનજનક કારકિર્દીનો વિકલ્પ બની ગયું છે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતો અને સરકારી કચેરીઓથી માંડીને મોટી કંપનીઓ સુધી, દરેક જગ્યાએ કાયદાકીય જાણકારી ધરાવતા વકીલો, કન્સલ્ટન્ટ્સ અને લીગલ ઓફિસર્સની માંગ વધી રહી છે. ભારતની ટોચની નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટીઓ (NLUs)માં પ્રવેશ મેળવવા માટેની એકમાત્ર અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા છે CLAT એટલે કે Common Law Admission Test. ક્લેટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ UG (5 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ LLB) અને PG (LLM) કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે. આજે આપણે CLAT 2026, તેની લાયકાત, પરીક્ષા પેટર્ન, ફી, યુનિવર્સિટીઓ અને કારકિર્દીની તકો વિશે વિસ્તૃત સરળ સમજૂતી જોઈશું.

ક્લેટ (CLAT) શું છે?

CLAT એ ભારતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ લેવલની પ્રવેશ પરીક્ષા છે, જેનું સંચાલન નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટીઝના કન્સોર્ટિયમ (Consortium of NLUs) દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા દર વર્ષે એક જ વખત (વર્ષમાં એક વખત) યોજાય છે, સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર મહિનામાં. CLAT 2026ની પરીક્ષા 7 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષાના ગુણના આધારે દેશની 24 થી વધુ નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટીઓ (NLUs) અને અન્ય ઘણી ખાનગી લૉ કોલેજોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

ક્લેટને મેડિકલ માટેના નીતની જેમ જ લૉ ક્ષેત્રની સર્વોચ્ચ પ્રવેશ પરીક્ષા ગણવામાં આવે છે.

CLAT ની પરીક્ષા કોણ આપી શકે (લાયકાત)?

CLAT ની પરીક્ષા આપવા માટે UG અને PG એમ બંને સ્તરો માટે અલગ-અલગ લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે.

CLAT UG (5 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ LLB) માટે લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારએ કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 10+2 (ધો. 12) પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અથવા 2026 માર્ચ/એપ્રિલમાં પરીક્ષા આપી રહ્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે.

લઘુત્તમ માર્ક્સ:

સામાન્ય / OBC / PWD / NRI / OCI / PIO માટે: 45%

SC / ST માટે: 40%

ઉંમર મર્યાદા: CLAT UG 2026 માટે કોઈ ઉપલી ઉંમર મર્યાદા નથી.

CLAT PG (LLM) માટે લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારએ કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી LL.B. (3 વર્ષ અથવા 5 વર્ષ) ની ડિગ્રી મેળવેલી હોવી જોઈએ. અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે.

લઘુત્તમ માર્ક્સ:

સામાન્ય / OBC / PWD માટે: 50%

SC / ST માટે: 45%

CLAT 2026 પરીક્ષાની પેટર્ન (પ્રિલિમ પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઈલ)

CLAT 2026ની UG અને PG બંને પરીક્ષાઓ માટે પેપર સ્ટાઈલ લગભગ સમાન છે, પરંતુ અભ્યાસક્રમ અલગ છે.

CLAT UG માટે પરીક્ષા પેટર્ન:

  • પરીક્ષાનો પ્રકાર: ઑફલાઇન (પેન અને પેપર)
  • સમયગાળો: 2 કલાક (120 મિનિટ)
  • કુલ પ્રશ્નો: 120 MCQ (બહુવિકલ્પી) પ્રશ્નો
  • કુલ માર્ક્સ: 120 માર્ક્સ
  • માર્કિંગ સ્કીમ: દરેક સાચા જવાબ માટે +1 માર્ક, દરેક ખોટા જવાબ માટે -0.25 માર્ક્સ (નકારાત્મક ગુણ)
  • પ્રશ્નોની ભાષા: માત્ર અંગ્રેજી (માધ્યમ ફક્ત અંગ્રેજી)

CLAT UG 2026 અભ્યાસક્રમ (Syllabus):

UG-CLAT પરીક્ષામાં 5 વિભાગો હોય છે, અને બધા પ્રશ્નો નાના ફકરાઓ (પેસેજ) પર આધારિત હોય છે. આ પરીક્ષા અગાઉના જ્ઞાન નહીં, પરંતુ સમજણ, તર્કશક્તિ અને વાંચન ક્ષમતા ચકાસે છે. વિભાગો અને અંદાજિત ભારણ નીચે મુજબ છે:

વિભાગ (Section)પ્રશ્નોની સંખ્યા (અંદાજિત) ભારણ (%)
અંગ્રેજી ભાષા (English Language)22-2620%
સામયિક બાબતો અને સામાન્ય જ્ઞાન (Current Affairs & GK)28-3225%
કાનૂની તર્કશક્તિ (Legal Reasoning)28-3225%
તાર્કિક તર્કશક્તિ (Logical Reasoning)22-2620%
માત્રાત્મક તકનીકો (Quantitative Techniques)10-1410%
કુલ120100%

સમજૂતી:

  • પેસેજ-આધારિત પ્રશ્નો ઝડપથી વાંચીને તેના આધારે જવાબ આપવાના હોય છે.
  • Legal Reasoning, Logical Reasoning, English અને Current Affairsના વિભાગોમાં 450 શબ્દો સુધીના ફકરા આપવામાં આવે છે.
  • Quantitative Techniques માટે તમારે ધોરણ 10 ની ગણિતની મૂળભૂત સમજ હોવી જરૂરી છે, જેમાં ડેટા, ગ્રાફ, ટકાવારી, એવરેજ વગેરેના પ્રશ્નો પૂછાય છે.

CLAT PG (LLM) માટે પરીક્ષા પેટર્ન અને અભ્યાસક્રમ:

  • પરીક્ષાનો પ્રકાર: ઑફલાઇન (પેન અને પેપર)
  • સમયગાળો: 2 કલાક
  • કુલ પ્રશ્નો: 120 MCQs
  • કુલ માર્ક્સ: 120

અભ્યાસક્રમ: PG પરીક્ષા માટેના મુખ્ય વિષયો:

  • બંધારણીય કાયદો (Constitutional Law)
  • ન્યાયશાસ્ત્ર (Jurisprudence)
  • વહીવટી કાયદો (Administrative Law)
  • કરાર કાયદો (Law of Contracts)
  • ગુનાહિત કાયદો (Criminal Law)
  • આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો (International Law)
  • બૌદ્ધિક સંપદા અધિકાર (IPR)

CLAT અરજી ફી (2026)

  • CLAT 2026 માટે અરજી ફી ઓનલાઇન ચૂકવવાની હોય છે:
  • સામાન્ય / OBC / NRI / OCI શ્રેણી: ₹4,000
  • SC / ST / BPL (બીપીએલ) / PwD શ્રેણી: ₹3,500

CLAT દ્વારા પ્રવેશ આપતી યુનિવર્સિટીઓ

CLATના ગુણ સ્વીકારતી 24 નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટીઓ (NLUs) અને ઘણી ખાનગી કોલેજો છે. તેમાં સૌથી ટોચની યુનિવર્સિટીઓ નીચે મુજબ છે:

  • NLSIU બેંગલોર
  • NALSAR હૈદરાબાદ
  • WBNUJS કોલકાતા
  • NLU જોધપુર
  • GNLU ગાંધીનગર
  • NLU દિલ્હી (આ યુનિવર્સિટી પોતાની અલગ પરીક્ષા AILET લે છે, CLAT નહીં)
  • RGNUL પટિયાળા
  • MNLU મુંબઈ

આ ઉપરાંત, અમદાવાદની નિરમા યુનિવર્સિટી સહિત ઘણી ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ પણ CLAT સ્કોર સ્વીકારે છે.

CLAT પાસ કર્યા પછીની કારકિર્દી અને પગાર

  • CLAT પાસ કરીને ટોચની NLUમાંથી LLB કર્યા બાદ કારકિર્દીના ઢગલા વિકલ્પો ખુલ્લા મૂકાય છે. કાયદાની ડિગ્રી માત્ર કોર્ટ કચેરી સુધી મર્યાદિત નથી.
  • લૉ ફર્મ: ટોચની લૉ ફર્મ જેવી કે AZB & Partners, Shardul Amarchand, Cyril Amarchand, Khaitan & Co. ખૂબ ઊંચા પગારે (NLUમાંથી 14 લાખથી 20 લાખ સુધીનું વાર્ષિક પેકેજ) વકીલોની ભરતી કરે છે.
  • PSU અને સરકારી નોકરીઓ: ONGC, BHEL, NTPC, Coal India જેવી સરકારી કંપનીઓ અને RBI, SEBI જેવી નિયમનકારી સંસ્થાઓ CLAT PGના ગુણ ઉપરથી લીગલ ઓફિસરની ભરતી કરે છે. અહીં પગાર આશરે ₹10-18 લાખ પ્રતિ વર્ષ જેટલો મળે છે.
  • જજ / જ્યુડિશરી: રાજ્ય કક્ષાની ન્યાયિક સેવા પરીક્ષા પાસ કરીને જજ બની શકાય છે.
  • કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર: મોટી કંપનીઓમાં ઈન-હાઉસ કાઉન્સલ (In-House Counsel) તરીકે કામ કરી શકો છો.

CLAT UG અને CLAT PG વચ્ચેનો તફાવત (કયું સારું?)

ક્લેટમાં UG અને PG બંને સ્તરે પરીક્ષા યોજાય છે. બંને વચ્ચેનો સ્પષ્ટ તફાવત નીચે મુજબ છે:

લાક્ષણિકતાCLAT UGCLAT PG
હેતુ12મા પછી 5 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ LLB (BA LLB, BBA LLB)માં પ્રવેશLLB પછી 1 વર્ષીય LLM (માસ્ટર ઑફ લૉ)માં પ્રવેશ
લાયકાત10+2 (ધો. 12) પાસLLB (3 વર્ષ કે 5 વર્ષ) પાસ
અભ્યાસક્રમEnglish, GK, Legal Reasoning, Logical Reasoning, Quant (મૂળભૂત)Constitutional Law, Jurisprudence, Contract, Torts, Criminal Law, IPR વગેરે (ઊંડાણપૂર્વક)
પરીક્ષા પેટર્ન120 MCQs, 2 કલાક, +1/-0.25120 MCQs, 2 કલાક, +1/-0.25
કારકિર્દીવકીલાત, કોર્પોરેટ જોબ, જજ (લોઅર જુડિશરી)વિશેષતા પ્રાપ્ત લૉયર, PSU ઓફિસર, હાઈકોર્ટ/સુપ્રીમ કોર્ટના જજ, પ્રોફેસર

બંને જુદા સ્તર છે. CLAT UG એ લૉ ક્ષેત્રમાં પગલું મૂકવા માટેનું પ્રથમ દ્વાર છે, જ્યારે CLAT PG એ વિશેષતા હાંસલ કરવા માટેની પરીક્ષા છે. UG પાસ કર્યા વગર PG આપી શકાતું નથી.

CLAT એ ભારતની સૌથી મોટી લૉ એન્ટ્રન્સ પરીક્ષા છે. તે વર્ષમાં એક જ વખત ડિસેમ્બરમાં યોજાય છે અને તેમાં બેસવા માટે ધો. 12 માં 45% માર્ક્સ (SC/ST માટે 40%) અને કોઈ ઉંમર મર્યાદા નથી. પરીક્ષા 2 કલાકની, 120 MCQ, 120 માર્ક્સ અને નકારાત્મક ગુણો (-0.25) સાથેની હોય છે. CLAT UG ના અભ્યાસક્રમમાં અંગ્રેજી, સામયિક બાબતો, કાનૂની તર્કશક્તિ, તાર્કિક તર્કશક્તિ અને ગણિતનો સમાવેશ થાય છે.

ડિસક્લેમર: આ માહિતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોચિંગ ક્લાસની વેબસાઈટ, વિકિપિડીયા જેવા પ્લેટફોર્મ પરથી એકત્રિત કવામાં આવી છે આ માહિતીમાં ભૂલ-ચૂક હોઈ શકે છે CUET ની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ https://consortiumofnlus.ac.in/ ની મુલાકાત લો.

