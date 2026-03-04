ઓડિશાના મયુરભંજમાં ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીને 'માર મારીને મારી નાખ્યો', 12ની ધરપકડ
Published : March 4, 2026 at 1:32 PM IST
રૈરંગપુર (મયુરભંજ) : ઓડિશાના મયુરભંજના તીરિંગ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ઇન્દાખોલી હીરોગોડાના ગ્રામજનો દ્વારા બકરી ચોરવાની શંકામાં ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે મંગળવારે જણાવ્યું હતું. આ મામલે અત્યાર સુધીમાં 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક, જેની ઓળખ સંબિત બિંધાણી તરીકે થઈ છે, તે રૈરંગપુર ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ભૂતકાબાદી ગામના રાજકુમાર બિંધાણીનો એકમાત્ર પુત્ર હતો. તે બશિંગી સરકારી હાઇસ્કૂલમાં નવમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો અને બેહલદા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના બાશિંગી ગામમાં તેના મામાના ઘરે રહેતો હતો.
એમ તીરિંગ પોલીસ સ્ટેશનના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેના પરિવાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી પોલીસ ફરિયાદ પર, હત્યાનો કેસ (નં. 31/26) નોંધવામાં આવ્યો હતો, અને તપાસ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સંબિતના પિતા રાજકુમારે જણાવ્યું હતું કે, ઇન્દાખોલી હીરોગોડા ગામના કેટલાક લોકોએ સોમવારે સાંજે કેટલાક ગ્રામજનો પર ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને સંબિત સહિત 2 સગીરોને માર માર્યો હતો. "બંનેની હાલત ગંભીર હોવાથી, કોઈએ મને ફોન પર ઘટનાની જાણ કરી હતી. સ્થળ પર પહોંચતા પહેલા મને ખબર પડી કે પોલીસે બંને સગીરોને બચાવી લીધા છે અને ઝારડીહી મેડિકલ કોલેજ લઈ ગયા છે. હું બંનેને એમ્બ્યુલન્સમાં રૈરંગપુર મેડિકલ કોલેજ લઈ ગયો, જ્યાં ડોક્ટરોએ સંબિતને મૃત જાહેર કર્યા."
રૈરંગપુરના એસડીપીઓ બિરેન્દ્ર કુમાર સાહાબીએ જણાવ્યું હતું કે, સોમવારે ગામલોકોએ બકરી ચોરીના આરોપમાં ચાર બાળકોને પકડ્યા હતા. "જ્યારે બે ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા, ત્યારે બાકીનાને ખરાબ રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો. તેમની મોટરસાયકલ પણ બળી ગઈ હતી. પોલીસે બાળકોને બચાવ્યા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, જ્યાં એકનું મોત નીપજ્યું."
તેમણે ઉમેર્યું કે, "આ ઘટનાની સંવેદનશીલતાને કારણે, તેની ખૂબ જ ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે સોમવારે રાત્રે ઇન્દાખોલી હીરોગોડા ગામમાંથી 12 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી અને ઘટનાસ્થળેથી બળી ગયેલી મોટરબાઈક પણ જપ્ત કરી હતી. અન્ય એક બાળકને ગંભીર હાલતમાં બારીપાડા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે."
