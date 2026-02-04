ETV Bharat / bharat

સંસદના મકર દ્વાર પર ટકરાવ; રાહુલ ગાંધીએ 'ગદ્દાર મિત્ર' કહેતા કેન્દ્રીય મંત્રી બિટ્ટુએ 'દેશના દુશ્મન' ગણાવ્યા

રાહુલ ગાંધીએ સંસદ ભવનના મકર દ્વાર પર કેન્દ્રીય મંત્રી રવનીત બિટ્ટુ પર ટિપ્પણી કરી હતી.

સંસદની બહાર રાહુલ ગાંધી અને રવનીત બિટ્ટુ વચ્ચે ટકરાવ થયો હતો
સંસદની બહાર રાહુલ ગાંધી અને રવનીત બિટ્ટુ વચ્ચે ટકરાવ થયો હતો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી (MoS) રવનીત સિંહ બિટ્ટુ વચ્ચે બુધવારે સંસદની બહાર ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી, જેમાં રાહુલ ગાંધીએ બિટ્ટુને દેશદ્રોહી કહ્યા હતા.

સંસદના મકર ગેટ પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કોંગ્રેસના સાંસદો પાસેથી પસાર થતી વખતે રાહુલ ગાંધીએ રવનીત બિટ્ટુને દેશદ્રોહી કહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીનો ગદ્દારવાળો કટાક્ષ ત્યારે આવ્યો જ્યારે રવનીત બિટ્ટુ 2024માં કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "આ રહ્યો એક ગદ્દાર, જે પાસેથી પસાર થઇ રહ્યો છે, ચહેરો જુઓ." કોંગ્રેસના નેતાએ તેમને હાથ મિલાવતા કહ્યું, "નમસ્તે, ભાઈ, મારા ગદ્દાર મિત્ર. ચિંતા ના કરો, તમે પરત (કોંગ્રેસમાં) આવશો."

કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો અને રાહુલ ગાંધીને દેશના દુશ્મન કહ્યા. ચર્ચા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે રવનીત બિટ્ટુએ વિરોધ કરી રહેલા સાંસદો પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "તેઓ એવી રીતે બેઠા છે જાણે તેમણે કોઇ યુદ્ધ જીતી લીધુ હોય."

આ પહેલા બુધવારે બજેટ સત્ર દરમિયાન, આઠ વિપક્ષી સાંસદોના સસ્પેન્શન અંગે વિપક્ષ દ્વારા જોરદાર નારેબાજી વચ્ચે લોકસભા બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. સસ્પેન્ડ કરાયેલા વિપક્ષી સાંસદો સંસદની બહાર વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા હતા અને તેમના હાથમાં 'PM is compromised' લખેલા પોસ્ટર હતા.

વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર મીડિયા સાથે વાત કરતા આ આરોપ લગાવ્યો હતો.

સસ્પેન્ડ કરાયેલા સાંસદોમાં કોંગ્રેસના સભ્યો હિબી એડન, અમરિંદર રાજા વારિંગ, મણિકમ ટાગોર, ગુરજીત સિંહ ઔજલા, પ્રશાંત યાદોરાવ પાડોલે, ચમાલા કિરણ કુમાર રેડ્ડી અને ડીન કોરિયાકોસ તેમજ સીપીઆઈ(એમ) સાંસદ એસ. વેંકટેશનનો સમાવેશ થાય છે.

કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પૂર્વી લદ્દાખમાં ચીન સાથે 2020ના ગતિરોધનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો ત્યારે ગૃહમાં ભારે હોબાળો થયા બાદ, નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા અને અધ્યક્ષ પર કાગળો ફેંકવા બદલ આઠ વિપક્ષી સભ્યોને બજેટ સત્રના બાકીના સમય માટે લોકસભામાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ નિયમો તોડવા અને અધ્યક્ષ પર કાગળો ફેંકવા બદલ આઠ સભ્યોને બજેટ સત્રના બાકીના સમય માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. વિપક્ષી સભ્યોના વિરોધ વચ્ચે ગૃહે આ પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CLASH AT PARLIAMENT MAKAR GATE
RAVNEET BITTU AND RAHUL GANDHI
PARLIAMENT MAKAR GATE
CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI
CLASH AT PARLIAMENT MAKAR GATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.