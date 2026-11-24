'મને યુકે જતા દિલ્હી એરપોર્ટ પર રોકવામાં આવ્યો', CJPના સૌરવ દાસનો દાવો
CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, દાસને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી તરફથી આમંત્રણ મળવાને કારણે સત્તામાં રહેલી કોઈ વ્યક્તિ ઈર્ષ્યા અનુભવી રહી છે.
By PTI
Published : November 24, 2026 at 6:50 AM IST
નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સહ-સંયોજક સૌરવ દાસે સોમવારે આરોપ લગાવ્યો કે, તેમને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે યુકે જતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. તેમને 'કોકરોચ ચળવળ' પર બોલવા માટે ત્યાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
X પરની તેમની પોસ્ટમાં, દાસે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ લંડન જવા માટે તેમની 1 વાગ્યાની ફ્લાઇટમાં ચઢવાના હતા ત્યારે તેમને દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન કાઉન્ટર પર રોકવામાં આવ્યા હતા. CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સત્તામાં રહેલી કોઈ વ્યક્તિ દાસને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી તરફથી આમંત્રણ મળ્યાની ઈર્ષ્યા કરી રહ્યા હતા. દાસે કહ્યું, "આ કાયર મોદી સરકારે મને દિલ્હી એરપોર્ટ પર લંડન જતા અટકાવ્યો, જ્યાં હું ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં વ્યાખ્યાન આપવાનો હતો."
"આ કાયર સરકારે મને લંડનની ફ્લાઇટમાં ચઢવા દીધો નહીં. મને 'કોકરોચ ચળવળ' પર બોલવા માટે ઓક્સફોર્ડ, કેમ્બ્રિજ, એલએસઈ અને એડિનબર્ગ જેવી પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીઓ તરફથી આમંત્રણ મળ્યું હતું." તેમણે કહ્યું, "ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ આ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે દિવસ-રાત એક કરી દીધા હતાંતા, પરંતુ આ 'બૌદ્ધિક વિરોધી' સરકાર આવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓમાં મારા જવાથી ડરે છે!" દાસે જણાવ્યું કે તેમને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન દ્વારા પેનલ ચર્ચા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. માટે "જ હું લંડન જઈ રહ્યો હતો. પરંતુ ઇમિગ્રેશન ચેક પર પહોંચતાની સાથે જ મને ખબર પડી કે મારો પાસપોર્ટ રોકવામાં (ફ્લેગ) આવ્યો છે."
તેમણે કહ્યું, "સરકારને એક શિક્ષિત યુવાનને શિક્ષિત લોકો વચ્ચે જવા અને બૌદ્ધિક ચર્ચા કરવાથી આટલો ડર કેમ લાગે છે? કાશ હું નીરવ મોદી હોત! કાશ હું વિજય માલ્યા હોત! કાશ મેં બેંકોમાંથી હજારો કરોડ રૂપિયા લૂંટ્યા હોત..." મોદી સરકાર પર કટાક્ષ કરતા, સીજેપી નેતાએ કહ્યું, "તેઓ તેમના મંત્રીમંડળનો વિસ્તાર પણ કરી શકતા નથી કારણ કે મંત્રીઓ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે." દાસે કહ્યું કે આ ઘટના તેમના કામ પર અસર કરશે નહીં અને ભવિષ્યમાં તેઓ ચોક્કસપણે લંડન, પેરિસ અને અન્ય સ્થળોએ જશે.
આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા, CJP ના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ આરોપ લગાવ્યો કે સત્તામાં બેઠેલા કોઈને ઈર્ષ્યા થઈ રહી છે કે, દાસને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી તરફથી આમંત્રણ મળ્યું છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, દિપકેએ કહ્યું, "સૌરવને ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એક કોન્ફરન્સમાં બોલવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એવું લાગે છે કે સત્તામાં બેઠેલા કેટલાક 'અભણ ગમાર' જે પોતે પણ દુનિયાભરમાં ફરવાનું પસંદ કરે છે - સૌરવને ઓક્સફોર્ડ તરફથી આમંત્રણ મળ્યાની ઈર્ષ્યા કરી રહ્યા છે." CJP એ સરકાર પર શિક્ષિત લોકોના અવાજને દબાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
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