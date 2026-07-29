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સુપ્રીમ કોર્ટની શરતો અમને મંજૂર નથી, પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ વિરૂદ્ધ FIR પર CJPનું નિવેદન

CJP પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું કે સરકાર સાથે અમારી સહમતિ હતી કે પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ વિરૂદ્ધ FIR પરત લેવામાં આવશે.

CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસ
CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 2:17 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટના વચગાળાના આદેશ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ કહ્યું કે આ આદેશ જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થી આંદોલન સમાપ્ત કરનારી વાતચીત દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા આશ્વાસનની વિરૂદ્ધ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આદેશમાં અધિકારીઓને દેશભરમાં થયેલા વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન દરમિયાન દાખલ FIR તપાસ ચાલુ રાખવાની પરવાનગી આપી છે.

CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે કહ્યું કે સરકાર સાથે પાર્ટીની સહમતિ હતી કે પ્રદર્શનકારીઓ વિરૂદ્ધ FIR પરત લેવામાં આવશે. સૌરવ દાસે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું, "સુપ્રીમ કોર્ટે હવે કહ્યું છે કે જે FIR પહેલાથી નોંધાયેલી છે તેને પરત લેવામાં નહીં આવે. સરકાર સાથે અમારી વાતચીતમાં આ વાત થઇ નહતી."

તેમણે કહ્યું, "સરકાર સાથે અમારી સમજ અલગ હતી અને અમે આશા કરીએ છીએ કે તે અમને આપવામાં આવેલા આશ્વાસનને પૂર્ણ કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટ જે શરતો લગાવી રહ્યું છે તે અમને મંજૂર નથી."

સુપ્રીમ કોર્ટનું રાજનીતિકરણ ના થવું જોઇએ: સૌરવ દાસ

સૌરવ દાસે એક X પોસ્ટમાં કહ્યું કે, સરકારના ફાયદા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનું રાજનીતિકરણ ના થવું જોઇએ અને તેના આદેશનો ઉપયોગ ઇમાનદાર પ્રદર્શનકારીઓને નિશાન બનાવવા માટે ના કરવો જોઇએ.

સૌરવ દાસે લખ્યુ, "સરકારના ફાયદા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનું રાજનીતિકરણ ના કરવું જોઇએ, તેમના આદેશોનો ઉપયોગ તે ફાયદો મેળવવા માટે હથિયાર તરીકે ના કરી શકાય. દેશ સામે એક ગેરંટી આપવામાં આવી હતી અને તેનું સન્માન કરવું જોઇએ. તમામ FIR પરત લેવી જોઇએ. જે ગુનેગારો ફરી રહ્યા છે તો પોલીસે તેમના જૂના કેસમાં જામીન રદ કરવા માટે અરજી કરવી જોઇએ અને એવો જવાબ પણ આપવો જોઇએ કે તે સમાજમાં આ રીતે ખુલ્લા કેમ ફરી રહ્યા હતા પરંતુ સરકાર આ બહાનાથી FIR કરી શક્તિ નથી બાદમાં ઇમાનદાર પ્રદર્શનકારીઓને નિશાન બનાવી શકાય. જો આ છુટ આપવામાં આવી તો સરકાર જરૂર તેનો ઉપયોગ કરશે."

CJPના પ્રવક્તાએ લખ્યુ, "યુવા તેને કોઇ પણ કિંમતે સ્વીકાર નહીં કરે! અમે દરેક પ્રદર્શનકારી સાથે ઉભા રહીશું જે એક બીજાના ભવિષ્ય માટે ઉભા થયા છે!"

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