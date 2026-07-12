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CJP Protest: ઉપવાસના 15મા દિવસે સોનમ વાંગચુકની તબિયત વધુ લથડી, 7.8 કિલો વજન ઘટ્યું

ઉપવાસ આંદોલનના 15મા દિવસે સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ રહી છે.

ઉપવાસના 15મા દિવસે સોનમ વાંગચુકની તબિયત વધુ લથડી
ઉપવાસના 15મા દિવસે સોનમ વાંગચુકની તબિયત વધુ લથડી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 3:42 PM IST

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નવી દિલ્હી: પરીક્ષા સિસ્ટમમાં સુધારા, પેપર લીકની ઘટનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે રાજધાનીના જંતર-મંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કરવામાં આવેલું વિરોધ પ્રદર્શન રવિવારે 23મા દિવસે પણ યથાવત છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સમર્થકોના ધરણા ચાલુ છે. આંદોલનના સમર્થનમાં સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકની અનિશ્ચિત ભૂખ હડતાળ પણ 15મા દિવસમાં પ્રવેશી ગઈ છે; આ દરમિયાન, તેમની તબિયત સતત બગડતી રહી છે.

તાજેતરની હેલ્થ અપડેટ

તાજેતરના હેલ્થ અપડેટ મુજબ, તેમનું બ્લડ પ્રેશર ઘટીને 104/66 થઈ ગયું છે, અને તેમનું અત્યાર સુધીમાં કુલ 7.8 કિલો વજન ઘટ્યું છે. ડોકટરોની એક ટીમ નિયમિતપણે તેમના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરી રહી છે અને તેમને સતત દેખરેખ હેઠળ રાખી રહી છે. છેલ્લા પાંચ દિવસના હેલ્થ ડેટા દર્શાવે છે કે સોનમ વાંગચુકની સ્થિતિ ધીમે ધીમે નબળી પડી રહી છે.

ભૂખ હડતાળના 11મા દિવસે, તેમનું બ્લડ પ્રેશર 103/68 અને બ્લડ સુગર 75 નોંધાયું. તે સમયે, તેમનું વજન 7 કિલોથી વધુ ઘટી ગયું હતું.

-14મા દિવસે જારી કરાયેલા હેલ્થ રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે તેમનું કુલ વજન 7.5 કિલો ઘટી ગયું હતું, અને તેમનું બ્લડ પ્રેશર 106/74 નોંધાયું હતું. હવે, 15મા દિવસે, તેમનું બ્લડ પ્રેશર વધુ ઘટીને 104/66 થઈ ગયું છે, અને તેમનું વજન 7.8 કિલો સુધી ઘટી ગયું છે.

બ્લડ પ્રેશર સતત ઘટી રહ્યું છે
સ્વાસ્થ્ય અહેવાલ મુજબ, સોનમ વાંગચુકનું બ્લડ પ્રેશર ઘણા દિવસોથી સામાન્ય સ્તરથી નીચે રહ્યું છે. આયોજકોનું કહેવું છે કે લાંબા સમય સુધી ભૂખ હડતાળ અને ફક્ત પ્રવાહીના સેવનથી શારીરિક અસર સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. ડોકટરો તેમની સ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર
સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી નવી દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે CJP આંદોલનના સમર્થનમાં ભૂખ હડતાળ પર છે. તેમણે ઉપવાસ શરૂ કરતા પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે જો સરકાર વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓને ગંભીરતાથી નહીં લે તો તેઓ 28 જૂનથી અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર ઉતરશે.

વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓના અવાજને મજબૂત બનાવવાનો અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીની માંગણી ઉઠાવવાનો છે. ત્યારથી તેઓ સતત ઉપવાસ પર છે, અને તેમના સ્વાસ્થ્ય પર પડેલી અસર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જંતર મંતર ખાતે CJPનો વિરોધ ચાલુ છે; પ્રદર્શનકારીઓ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા, પેપર લીકની ઘટનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને વિવિધ સામાજિક સંગઠનોના સભ્યો સતત વિરોધ સ્થળની મુલાકાત લઈને પોતાનો ટેકો આપી રહ્યા છે.

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